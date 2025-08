La toute première collaboration de QUO Beauty comprend des cosmétiques, des produits pour ongles et des accessoires pour les cheveux inspirés par BarbieMC

TORONTO , le 6 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Mattel, inc. (NASDAQ: MAT) a annoncé un partenariat entre sa marque emblématique BarbieMC et Quo BeautyMD, la marque de produits de beauté canadienne adorée et maintes fois primée appartenant à Shoppers Drug Mart. Disponible le 11 août à l'échelle nationale, la toute nouvelle gamme comprend du maquillage, des accessoires cosmétiques et des accessoires pour les cheveux, tous inspirés par l'impact notable de la marque BarbieMC sur la beauté.

Depuis 1959, BarbieMC a inspiré des générations en établissant des tendances avec un style emblématique et en célébrant une variété d'expressions de beauté reflétées dans le monde.

« Barbie, dans ce partenariat avec Quo Beauty, célèbre nos efforts continus pour inspirer la prochaine génération à se sentir en confiance par l'expression de soi », a déclaré Jennifer Gileno, directrice, Licences et divertissements basés sur l'emplacement chez Mattel Canada, inc. « Avec cette gamme complète d'essentiels beauté, les amateurs de BarbieMC et de Quo BeautyMD sont invités à explorer une collection aussi audacieuse et enjouée que possible. »

« Notre collaboration BarbieMC X Quo BeautyMD est un jalon absolu, marquant un partenariat unique en son genre pour Quo BeautyMD », a déclaré Jenifer Gerlach Martin, directrice principale de Quo BeautyMD chez Shoppers Drug Mart. « Ensemble, nous avons méticuleusement conçu une collection de premier ordre qui ne se contente pas de suivre les tendances beauté les plus excitantes, mais qui, plus important encore, permet à nos clients de se sentir à leur meilleur et de célébrer leur personnalité unique. C'est un témoignage de nos valeurs communes de confiance en soi et d'expression de soi, et nous ne pourrions pas être plus ravis d'offrir cette gamme emblématique aux Canadiens. »

La collection de 23 produits comprend des accessoires pour cheveux amusants, des appareils coiffants, des ensembles pour le bain, du maquillage éclatant, des produits pour les cils, des vernis à ongles, des faux ongles et du rangement chic. Que ce soit pour vous préparer à une grande soirée ou pour vous détendre avec un bain moussant, ce partenariat puissant a tout ce qu'il faut, de la tête à la pointe parfaitement vernie de vos pieds. La collection complète offre quelque chose pour tout le monde :

Préparez-vous pour n'importe quelle (et toute!) occasion : Ensemble de 3 accessoires de coiffure Barbie MC X Quo Beauty MD : Ajoutez une touche de style avec cet ensemble d'accessoires pour cheveux Barbie MC qui contient 1 joli serre-tête avec boucle, 1 chouchou rose satiné et une pince à griffes Barbie. Un ensemble idéal pour les amateurs de Barbie MC afin de rehausser leur coiffure quotidienne. Trio d'éponges de précision Barbie MC X Quo Beauty MD : Obtenez un fini uniforme avec vos produits de maquillage liquides et en crème grâce à ces éponges de précision douce à la forme parfaite pour un look de pro.

Obtenez des boucles de rêve, directement à la maison : Ensemble de mini fer à friser Barbie MC X Quo Beauty MD : L'ensemble comprend un mini fer à friser pour obtenir des boucles dignes d'un salon de coiffure à la maison, un ensemble de pinces de salon et une brosse essentielle. Une pochette rose scintillante résistante à la chaleur permet de ranger tous ces composants sans effort.

Une vie tendance et haute en couleur : Teinte pour les lèvres aux peptides Barbie MC X Quo Beauty MD en Mocha glacé et Melon d'eau : La teinte pour les lèvres aux peptides favorite des amateurs Quo Beauty MD est le moyen d'obtenir des lèvres pulpeuses et luxuriantes! Enrichie de peptides et d'émollients, elle apporte un voile de couleur et une brillance éclatante à vos lèvres, qui resteront douces à souhait et hydratées dans ces deux nouvelles nuances. Vernis à ongles à séchage express Barbie MC X Quo Beauty MD en Give Me A Wink, Afterglow, Girly Girl et Good as Gold : Le vernis à ongles à séchage rapide en deux couches, offert en couleurs tendance et emblématiques, offre une longue tenue et crée un fini lisse et dur sur les ongles.

Détendez-vous avec style : Ensemble pour le bain Barbie MC X Quo Beauty MD : Un ensemble exclusif d'essentiels pour le bain conçu pour dorloter la peau et éveiller les sens. L'ensemble comprend : une bombe de bain à la vanille qui est un délice sensoriel, offrant une touche de luxe et de relaxation à l'heure du bain, ainsi qu'un gant de bain texturé conçu pour nettoyer et lisser la peau. Ensemble de soins personnels Barbie MC X Quo Beauty MD : Léger et idéal pour les voyages ou la maison, cet ensemble comprend une pochette transparente, un pot imprimé en silicone, une spatule, une bouteille imprimée à couvercle-poussoir, une brosse à cuir chevelu, un serre-tête et des bracelets qui sont parfaits pour garder les cheveux et les bras des utilisateurs au sec pendant le nettoyage du visage.

Dites adieu au désordre et bonjour à l'élégance :

Étui à cosmétiques rigide BarbieMC X Quo BeautyMD : Gardez les tiroirs et les articles essentiels du quotidien organisés tout en style, avec amplement d'espace pour les produits capillaires, les cosmétiques, les hydratants, le mascara, les recourbe-cils, et bien plus. Que ce soit pour les voyages ou simplement pour vous préparer à la maison, cet étui a tout ce qu'il vous faut.

Pour en savoir plus, les Canadiens peuvent maintenant trouver les produits BarbieMC X Quo BeautyMD exclusivement chez Shoppers Drug MartMD, PharmaprixMD, certains magasins Real Canadian Superstore de Loblaw en Ontario et dans l'Ouest du Canada, ainsi qu'en ligne.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug MartMD inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les plus de 1 350 établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. Shoppers Drug MartMD est une division exploitante indépendante de Les Compagnies Loblaw Limitée.

À propos de Mattel inc.

Mattel est un chef de file mondial en matière de jouets et de divertissement familial et possède l'un des portefeuilles de marques les plus emblématiques au monde. Nous interagissons avec les consommateurs et les amateurs par l'entremise de nos marques de franchise, notamment BarbieMD, Hot WheelsMD, Fisher-PriceMD, American GirlMD, Thomas & FriendsMC, UNOMD, Masters of the UniverseMD, MatchboxMD, Monster HighMD, Polly PocketMD et BarneyMD, ainsi que d'autres propriétés populaires que nous possédons ou octroyons les licences en partenariat avec des entreprises de divertissement mondiales. Nos offres comprennent des jouets, du contenu, des produits de consommation, des expériences numériques et en direct. Nos produits sont vendus en collaboration avec les plus grandes entreprises de commerce de détail et de commerce électronique au monde. Depuis sa fondation en 1945, Mattel est fière d'être un partenaire de confiance qui permet aux générations d'explorer les merveilles de l'enfance et d'atteindre leur plein potentiel. Visitez-nous à mattel.com

