La marque emblématique d'ici Quo Beauty célèbre 25 ans de créativité et d'expression de soi

MONTRÉAL, le 24 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Quo BeautyMD, la marque de produits de beauté canadienne tant appréciée et primée de Pharmaprix célèbre un anniversaire important. Depuis maintenant 25 ans, Quo Beauty est la marque de confiance des passionnés de beauté, offrant aux consommateurs les tendances les plus en vogue et des produits incontournables à des prix exceptionnels.

« Il y a 25 ans, Quo Beauty s'est engagée à rendre des produits de beauté de haute qualité et sans cruauté envers les animaux accessible à tous, partout au pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'affirmer que nous sommes restés fidèles à cette mission en ne cessant jamais d'innover et de repousser les limites », déclare Pat Dean, Vice-président principal, gestion des catégories. « Nous croyons que tout le monde mérite de se sentir en confiance et magnifique, et nous nous engageons à créer un avenir plus durable et inclusif pour l'industrie de la beauté. »

Depuis 2000, Quo Beauty offre aux consommateurs le meilleurs qui soit en matière de beauté. Ce qui a commencé comme une marque de cosmétiques s'est étendue à 12 catégories, dont le maquillage, les accessoires pour cheveux et les outils chauffants.

Toujours en quête d'innovation pour offrir aux consommateurs les toutes dernières nouveautés Quo Beauty a été la première marque au pays à lancer cette année une « Collection Incassable » d'accessoires pour cheveux. La collection comprend des élastiques à cheveux pouvant supporter jusqu'à 50 lb de force, des pinces à cheveux qui ne se brisent pas si vous marchez accidentellement dessus et des peignes qui peuvent se plier jusqu'à 90 degrés.

« C'est un honneur de souhaiter à Quo Beauty un très joyeux 25e anniversaire! Pour moi, la marque a toujours symbolisé le bonheur à l'état pur », déclare Moriah Yi, Pro de la beauté Pharmaprix. « Elle est si vibrante et d'une telle simplicité qu'elle rend l'expérimentation du maquillage excitante, accessible et inclusive pour tous. Le produit essentiel de ma trousse de maquillage Quo Beauty est l'Huile à lèvres ajustable au pH. Elle est infusée d'huiles nourrissantes et de pigments qui s'ajustent au pH pour créer une nuance personnalisée et un fini brillant et lustré. »

Les trois piliers fondamentaux de Quo Beauty, soit la durabilité, l'innovation et la diversité et l'inclusion, sont ancrés dans l'ADN de la marque. Quo Beauty s'engage à créer des produits qui sont non seulement bons pour sa clientèle, mais aussi bons pour la planète. L'an dernier, la marque a annoncé un programme de recyclage en partenariat avec TerraCycleMD et depuis le 1er janvier 2025, Quo Beauty a atteint son objectif de s'assurer que près de 100 %1 des emballages plastiques utilisés dans ses produits sont recyclables ou réutilisables2.

Les consommateurs peuvent trouver des produits Quo Beauty en exclusivité chez PharmaprixMD, dans les magasins d'alimentation sélectionnés de Loblaw comme Maxi et Provigo et en ligne.

