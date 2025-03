Les nouvelles cliniques amélioreront l'accès aux soins de santé dans la ville qui connaît la croissance la plus rapide au Canada

TORONTO, le 28 mars 2025 /CNW/ - Shoppers Drug Mart a annoncé aujourd'hui la grande ouverture de la première clinique de soins pharmaceutiques à Surrey, en Colombie-Britannique, avec six autres à venir d'ici la fin de l'année. Alors que la région connaît une croissance rapide, les cliniques offriront à la communauté davantage de façons d'accéder aux services de soins primaires.

Soigneusement conçues pour améliorer l'expérience globale des patients, les cliniques offrent des caractéristiques uniques telles que des salles d'examen adaptées aux enfants, des salles d'attente accessibles et un responsable des soins sur place qui se consacre à offrir un soutien personnalisé et à assurer une visite agréable pour chaque patient. Ces cliniques offriront aux patients un accès à une gamme de services de soins de santé en pharmacie, y compris l'évaluation et le traitement des blessures et des affections courantes comme les infections urinaires et la conjonctivite, sans frais, gratuits avec une carte d'assurance-maladie valide de la Colombie-Britannique.

Grâce à la prise en charge des affections nécessitant des soins primaires de base relevant de leur champ de compétence et au triage des cas plus graves vers des niveaux de soins plus élevés au besoin, les pharmaciens sont en mesure d'alléger la pression sur les services de santé de première ligne et les prestataires de services.

« En tant que professionnels de la santé hautement qualifiés, les pharmaciens sont particulièrement bien placés pour relever certains des défis auxquels font face les systèmes de santé publique partout au pays, a déclaré Jeff Leger, Président de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. Shoppers Drug Mart est fière d'investir dans l'infrastructure des soins de santé et d'ouvrir sept cliniques de soins pharmaceutiques pour répondre aux besoins croissants des résidents de Surrey, car nous savons qu'un investissement dans l'amélioration de l'accès aux soins est un investissement au service de la santé des communautés. »

« Aujourd'hui, l'ouverture de la première clinique de soins pharmaceutiques de Shoppers Drug Mart à Surrey marque une étape importante pour notre communauté, a déclaré Brenda Locke, mairesse de Surrey. Je tiens à remercier Shoppers Drug Mart pour cet investissement important, et j'ai hâte de voir l'impact positif que ces cliniques auront sur nos résidents. Alors que nous continuons de croître et de devenir la première ville à atteindre un million de personnes en Colombie-Britannique, les besoins en soins de santé sont une priorité. »

« L'ouverture de la première clinique de soins pharmaceutiques de Surrey est un moment crucial dans le parcours de soins de santé de notre communauté, a déclaré Jessie Sunner, députée provinciale de Surrey-Newton. Cette clinique fournira des services essentiels et améliorera l'accès aux soins, rendant les soins de santé plus accessibles et plus pratiques pour notre communauté. C'est toujours très encourageant de voir Surrey prendre des mesures pour trouver des solutions novatrices en matière de soins de santé. »

Pour en savoir plus sur les services disponibles ou pour prendre rendez-vous, visitez le site Web des Services pharmaceutiques en Colombie-Britannique ou visitez la pharmacie. Les heures d'ouverture sont de 8 h à 22 h, du lundi au dimanche.

