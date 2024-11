Le plus important détaillant de produits pharmaceutiques au pays offre à ses clients davantage de moyens d'économiser

BRAMPTON, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Shoppers Drug Mart/Pharmaprix a réduit les prix de centaines d'articles (des marques nationales bien connues aux produits de marques privées les plus appréciés); les clients peuvent ainsi faire des provisions et économiser gros! Les consommateurs qui visitent l'un des 1 300 magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix au pays peuvent maintenant en avoir encore plus pour leur argent : dans certains cas, ils économisent plus de 20 pour cent sur plus de 400 articles essentiels de tous les jours.

« Nous cherchons constamment de nouvelles façons d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients », déclare Pat Dean, Vice-président principal - Avant du magasin et gestion des catégories chez Shoppers Drug Mart/Pharmaprix. « De notre très populaire programme "Prix fous du mois" aux événements de points prime PC Optimum, nous nous engageons à aider les Canadiens à économiser sur les produits qu'ils aiment le plus. En réduisant le prix de centaines d'articles essentiels de tous les jours, nous veillons à garantir aux clients des économies considérables lorsqu'ils magasinent dans leur pharmacie Shoppers Drug Mart/Pharmaprix préférée. »

Les produits à prix réduits comprennent une vaste gamme d'articles essentiels à la maison, comme les collations, les vitamines, les shampoings et bien plus! Visitez votre magasin Shoppers Drug Mart/Pharmaprix local pour économiser et découvrir l'assortiment complet d'articles essentiels de tous les jours offerts à des prix réduits.

À propos de Shoppers Drug Mart inc.

Shoppers Drug Mart inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug MartMD (PharmaprixMD au Québec). Les 1 350 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply PharmacyMD (Pharmaprix Simplement SantéMD au Québec). De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug MartMC et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients; MediSystem inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée; ainsi que Lifemark Health Group, le principal fournisseur de physiothérapie ambulatoire, de massothérapie, d'ergothérapie, de chiropratique, de santé mentale, et d'autres services auxiliaires de réadaptation au Canada. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique de Les Compagnies Loblaw Limitée.

SOURCE Pharmaprix

Pour toute question relative aux médias : [email protected]