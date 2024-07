- Le Canada sera représenté par Trinity Lowthian, Ruth Sylvie Morel et Ryan Rousell

OTTAWA, ON, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Une équipe composée de trois athlètes a été nommée en vue de concourir pour le Canada en escrime en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques Paris 2024, ont annoncé, vendredi, le Comité paralympique canadien et Escrime Canada.

Équipe paralympique canadienne de Paris 2024 - ESCRIME EN FAUTEUIL ROULANT

Une équipe composée de trois athlètes a été nommée en vue de concourir pour le Canada en escrime en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques Paris 2024. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Morel, qui est la vétérane de l'équipe, prendra part à ses quatrièmes Jeux paralympiques. Elle a été la première Canadienne à concourir dans ce sport lors des Jeux paralympiques de 2000 à Sydney, où elle a terminé 10e à l'épée. L'escrimeuse de 67 ans a également pris part aux Jeux de Londres 2012 et de Tokyo 2020. Elle occupait le 21e rang du classement de qualification pour les Jeux paralympiques de 2024 en sabre féminin catégorie A.

« Ce seront mes derniers Jeux paralympiques en tant qu'athlète ; le chemin a été long et ardu, rempli de surprises tant positives que négatives », raconte Morel. « J'ai dépassé tous mes rêves et toutes mes attentes en me qualifiant pour mes quatrièmes Paralympiques et je suis absolument stupéfaite d'être arrivée jusqu'ici. Il est rare de voir des athlètes d'élite de mon âge concourir avec des athlètes 40 ans plus jeunes qu'eux. »

« Le sport a toujours été pour moi un moyen de faire face aux situations difficiles dans ma vie. Je n'ai jamais été une sportive extrêmement talentueuse, mais je n'ai jamais eu peur de travailler fort, car c'est ce qui nous permet de faire de notre vie ce que nous voulons qu'elle soit. Je suis reconnaissante d'avoir fait de mes rêves et de mes espoirs une réalité. »

Rousell a fait ses débuts paralympiques aux Jeux de Tokyo 2020 et depuis lors, l'athlète de 27 ans n'a cessé de se démarquer sur la scène internationale. En 2024, Rousell, qui est gaucher, a remporté l'or au sabre masculin catégorie A et le bronze à l'épée aux Championnats des Amériques à Sao Paulo, deux ans après avoir été double médaillé d'or à ces mêmes championnats. Il était 11e au classement de qualification paralympique pour Paris en sabre et 25e à l'épée.

« J'ai hâte de vivre mes deuxièmes Jeux paralympiques, des Jeux qui se dérouleront comme il se doit, c'est-à-dire sans les restrictions liées à la pandémie », indique Rousell. « J'ai travaillé fort pour arriver jusqu'ici et je suis impatient de prendre part à la compétition. »

Ce seront les premiers Jeux paralympiques pour Lowthian, 22 ans, qui a commencé à concourir en escrime en fauteuil roulant il y a tout juste deux ans. Elle s'est également illustrée aux derniers Championnats des Amériques en remportant l'or aux épreuves féminines de sabre et d'épée dans la catégorie B et le bronze au fleuret. Au classement de qualification pour les Jeux paralympiques, elle était 12e à l'épée et 17e au sabre.

« Si je pouvais remonter le temps et dire à la Trinity de cinq ans, à celle de 10 ans ou même à celle de 18 ans qu'elle irait aux Paralympiques, elle ne m'aurait pas crue ; elle n'aurait même pas pensé que c'était possible », raconte Lowthian. « Et pourtant, grâce à mon travail acharné, et malgré quelques revers, je me prépare pour mes premiers Paralympiques et je me sens plus forte que jamais. Je n'aurais jamais pu y arriver toute seule ; je suis reconnaissante du soutien de toute ma communauté et d'Ottawa Fencing. »

La période de qualification pour Paris 2024 s'est étendue d'octobre 2022 à mai 2024, et un classement dans les 30 premiers était nécessaire pour être admissible aux Jeux.

La compétition d'escrime en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques aura lieu au Grand Palais, un site emblématique situé dans le cœur de Paris, du 3 au 7 septembre. Morel concourra en sabre féminin catégorie A, Rousell en sabre et en épée masculins catégorie A, tandis que Lowthian disputera les épreuves féminines de sabre et d'épée dans la catégorie A.

« Je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à Sylvie, Ryan et Trinity pour leur qualification en vue des Jeux de Paris ! », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « C'est un groupe d'escrimeurs en fauteuil roulant solides, talentueux et dévoués qui ont de nombreux succès à leur palmarès. Je sais qu'ils sont enthousiastes à l'idée de concourir à Paris et qu'ils sont prêts. Ils auront le soutien de toute l'équipe. »

« Je suis heureux d'accueillir notre trio d'escrimeurs en fauteuil roulant, Sylvie, Ryan et Trinity, au sein de l'Équipe paralympique canadienne », ajoute Josh Vander Vies, co-chef de mission, Équipe paralympique canadienne de Paris 2024. « Quel exploit pour Sylvie de concourir à ses quatrièmes Jeux, 24 ans après les premiers ! Cette équipe représente une combinaison incroyable d'expérience, avec Sylvie la vétérane, Ryan l'étoile montante et Trinity, la nouvelle-venue sur la scène paralympique. J'ai hâte de les regarder concourir. »

Les Jeux paralympiques Paris 2024 se tiendront du 28 août au 8 septembre à Paris, en France. Le Canada prévoit d'envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux.

Avant la nomination officielle à l'Équipe paralympique canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien. La liste des athlètes nommés dans l'équipe paralympique à ce jour est accessible ICI. La liste définitive sera annoncée avant le début des Jeux.

