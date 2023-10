- Le Paralympien Doug Blessin et la Paralympienne Lyne Tremblay représenteront le Canada

- Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre





OTTAWA, ON, le 25 oct. 2023 /CNW/ - Le Paralympien Doug Blessin et la Paralympienne Lyne Tremblay ont été nommés en vue de concourir pour le Canada dans le sport du paratir aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé, mercredi, le Comité paralympique canadien et la Fédération de tir du Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- PARATIR

La Paralympienne Lyne Tremblay et le Paralympien Doug Blessinont été nommés en vue de concourir pour le Canada dans le sport du paratir aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Doug Blessin -- Port Coquitlam , C.-B. -- SH2 (classification) Lyne Tremblay -- Magog, QC -- SH2

Blessin est un triple Paralympien qui a représenté le Canada aux Jeux de Tokyo 2020, de Rio 2016 et de Londres 2012. Il a réalisé sa meilleure performance en 2016 à Rio, où il a terminé sixième au 10 m carabine à air, position couchée dans la catégorie SH2. Aux Jeux de Tokyo, il s'est classé au 28e rang à l'issue des qualifications aux épreuves de 10 m carabine à air, position debout et de 50 m carabine, position couchée. Il a récemment concouru aux championnats du monde 2023 à Lima, au Pérou.

« Concourir aux Jeux parapanaméricains, ce n'est pas seulement la recherche de la victoire ; c'est également un voyage empreint de courage et de volonté, ainsi qu'une incroyable opportunité d'obtenir une place de quota pour les Jeux paralympiques », indique Blessin. « Chaque défi que nous relevons nous rapproche de nos rêves, et les Jeux parapanaméricains seront la scène sur laquelle nous démontrerons notre passion et notre détermination ; ils nous offriront aussi un tremplin vers l'arène paralympique où nous écrirons une page d'histoire. »

Tremblay a également participé à trois éditions des Jeux paralympiques. Elle a fait ses débuts en paratir aux Jeux de Tokyo 2020 et a également concouru pour le Canada en paratir à l'arc à Londres 2012 et à Beijing 2008. À Tokyo, son meilleur résultat a été une 27e place en qualification au 10 m carabine à air, position debout.

« Comme toujours, ce sera un honneur de représenter mon pays, et je me réjouis déjà à l'idée de concourir aux Jeux », affirme Tremblay. « Je tiens à remercier le Chili de nous accueillir. »

Les tireurs feront tous les deux leurs premiers pas aux Jeux parapanaméricains, et ce sera également une première pour le Canada dans ce sport aux Jeux. Le paratir a été ajouté au programme parapanaméricain il y a quatre ans.

Blessin et Tremblay concourront dans la catégorie SH2, qui englobe les athlètes ayant des déficiences physiques aux membres supérieurs et pour lesquels l'utilisation d'un support de tir pour soutenir l'arme est nécessaire. Toutes les épreuves de la catégorie SH2 sont des compétitions mixtes. À Santiago, ils prendront part aux épreuves mixtes de 10 m carabine à air, position debout, de 10 m carabine à air, position couchée et de 50 m carabine position couchée dans la catégorie SH2.

La compétition de paratir se déroulera du 18 au 21 novembre à Santiago. Le 10 m carabine à air, position debout est une épreuve de qualification paralympique à l'issue de laquelle le gagnant ou la gagnante obtiendra une place de quota pour son pays aux Jeux paralympiques de Paris 2024.

« Je suis très heureuse d'accueillir Lyne et Doug -- les premiers athlètes canadiens en paratir à concourir aux Jeux parapanaméricains -- dans l'équipe », déclare Karolina Wisniewska, co-chef de mission des Jeux parapanaméricains de Santiago 2023. « Ce sont tous les deux des compétiteurs expérimentés, qui seront une force avec laquelle il faudra compter à Santiago. Je leur souhaite la meilleure des chances aux Jeux. »

« Félicitations à Doug et à Lyne pour leur nomination aux Jeux parapanaméricains », indique Josh Vander Vies, co-chef de mission. « Avec plusieurs Jeux paralympiques à leur actif, ce sera fantastique d'ajouter les Jeux parapanaméricains à leur longue liste de réalisations. Je suis impatient de les encourager à Santiago. »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être soumises à l'approbation du Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive sera communiquée avant le début des Jeux.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de la Fédération de tir du Canada : SFC-FTC.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Personne-ressource: Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected], 613-462-2700