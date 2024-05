Bourse de recherche sur l'art militaire canadien Rodger et Joann McLennan

Bourse de recherche en photographie

Posez votre candidature d'ici le 9 juin 2024

OTTAWA, ON, le 8 mai 2024 /CNW/ - Les candidatures sont désormais acceptées pour la bourse de recherche sur l'art militaire canadien Rodger et Joann McLennan et la bourse de recherche en photographie du Musée des beaux-arts du Canada (MBAC). La date limite pour la soumission des demandes est le 9 juin 2024, à 23 h 59 (HNE). Les noms des récipiendaires seront dévoilés cet été.

La bourse de recherche sur l'art militaire canadien Rodger et Joann McLennan du MBAC appuie la recherche avancée sur l'art militaire et de guerre canadien et autochtone effectuée par des universitaires à des fins de publication, d'exposition et de travaux liés à une thèse ou à un mémoire en art militaire ou de guerre canadien, ou pour des travaux équivalents. D'un montant de 10 000 $ CA (dépenses et allocations comprises), la bourse de recherche sur l'art militaire canadien Rodger et Joann McLennan est valide pour un an à compter du 1er septembre 2024.

La recherche associée à cette bourse doit porter sur un aspect de l'art militaire ou de guerre canadien, y compris la peinture, le dessin, la sculpture, la photographie, la gravure et les autres médiums, et mettre l'accent sur l'utilisation et l'étude des collections du Musée des beaux-arts du Canada, du Musée canadien de la guerre et de Bibliothèque et Archives Canada.

La bourse de recherche en photographie, soutient une approche interdisciplinaire sur la culture de la photographie et des pratiques photographiques en général. La bourse encourage une analyse critique des différentes collections de photos du MBAC, particulièrement en ce qui concerne le rôle des images dans la colonisation, la diaspora, le nationalisme et la mondialisation. D'un montant de 15 000 $ CA (dépenses et allocations comprises), la bourse est valide pour trois mois entre le 1er septembre 2024 et le 31 août 2025.

Admissibilité

Les deux bourses sont ouvertes aux historien•ne•s de l'art ou de la photographie, conservateurs•rices, critiques, restaurateurs•rices, diplômé•e•s, chercheurs•euses indépendant•e•s ainsi qu'à d'autres professionnel•lle•s du domaine des arts visuels ou de la muséologie et des disciplines connexes des sciences humaines et sociales. Les candidatures internationales sont également acceptées. Les bourses de recherche sont valides seulement au MBAC.

Tous les candidat•e•s qualifié•e•s, y compris les personnes autochtones, les femmes, les personnes de toutes les orientations sexuelles, identités de genre ou expressions de genre, les personnes racisées et les personnes ayant un handicap, sont encouragé•e•s à soumettre leur candidature. Pour obtenir plus de renseignements, visitez beaux-arts.ca.

