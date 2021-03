Deux ans sans convention collective - Opération visibilité « Je me souviens » des Syndicats unis d'Héma-Québec

MONTRÉAL, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le 31 mars marquera la deuxième année sans convention collective des cinq Syndicats unis d'Héma-Québec, affiliés à Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-­CSN). « La négociation de notre dernière convention collective a duré quatre ans. Nos membres ne veulent pas jouer dans le même film. C'est pourquoi nous avons choisi de souligner cet anniversaire en déployant l'opération visibilité "2 ans sans convention. Je me souviens." avec des autocollants et des affiches sur les lieux de travail jusqu'au 31 mars », déclare Simon Poulin, président du Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire d'Héma-Québec et porte-parole des Syndicats unis.

Les Syndicats unis d'Héma-Québec déplorent que la partie patronale ait mis autant de temps à s'asseoir à la table de négociation. « Ce n'est qu'après un rappel à l'ordre du Tribunal administratif du travail en octobre dernier que les représentants d'Héma-Québec ont accepté de s'asseoir avec nous, après plus d'un an sans convention collective. Maintenant que ces complications sont derrière nous et qu'un dialogue est amorcé, les négociations doivent s'accélérer », continue M. Poulin.

Mandats de grève obtenus

Voulant être prêts à toute éventualité, les membres des Syndicats unis d'Héma-Québec ont voté massivement en faveur de mandats de grève dans les derniers mois.

« On parle de votes autour de 94 % en moyenne! Comme nos syndicats représentent autour de 70 % du personnel syndiqué à la grandeur du Québec, ces votes sont un message très clair pour l'employeur. Nous méritons une convention collective à la hauteur de la qualité de notre travail et nous méritons aussi de ne pas attendre quatre ans avant l'entrée en vigueur de celle-ci », conclut M. Poulin.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

Les Syndicats unis d'Héma-Québec regroupent le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (Montréal-CSN), le Syndicat des techniciens(nes) de laboratoire de Héma-Québec (CSN), le Syndicat des assistants (es) techniques de laboratoire de Héma-Québec (CSN), le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Héma-Québec (QUÉBEC-CSN) et le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (QUÉBEC-CSN).

