Secteurs des arts et de la musique : détails du financement de 181,5 millions de dollars destiné à offrir des débouchés et à stabiliser le milieu en général

GATINEAU, QC, le 2 mars 2021 /CNW/ - Les arts et la culture jouent un rôle essentiel dans la vie communautaire et économique de la population canadienne. Le secteur canadien de la création, un important moteur de notre économie, fait face à d'extraordinaires défis en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada s'engage à soutenir les artistes et les travailleurs de la culture durant cette période difficile. C'est pourquoi nous avons créé le Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport, et que nous prenons des mesures ciblées annoncées dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 pour continuer à offrir de l'aide supplémentaire à chaque secteur visé.



L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, en collaboration avec Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, annonce aujourd'hui le versement détaillé du financement de 181,5 millions de dollars alloué aux secteurs des arts de la scène et de la musique pour 2021-2022.



Ce financement soutiendra la planification et la présentation de rencontres sécuritaires dans les secteurs des arts et de la musique, en personne et en ligne, en plus d'offrir des occasions d'emplois dans ces secteurs. De plus, les fonds accordés stabiliseront l'ensemble du milieu des arts et de la musique en renouvelant pour un an le financement de trois programmes de Patrimoine canadien initialement prévu dans le budget de 2019.



Patrimoine canadien reçoit 40 millions de dollars en nouveaux fonds pour stimuler les contrats à court terme des travailleurs du spectacle dans le cadre de trois de ses programmes : Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le Fonds du Canada pour la présentation des arts et le Fonds de la musique du Canada. Le site Web de Patrimoine canadien fournira de l'information sur l'accès à ces nouveaux fonds la semaine prochaine.



En outre, afin d'aider à stabiliser les secteurs des arts et de la musique en général, le gouvernement prolongera d'un an le financement de 25 millions de dollars accordé à trois programmes de Patrimoine canadien, financement initialement prévu dans le budget de 2019.



Le Conseil des arts du Canada investira pour sa part 116,5 millions de dollars. Une nouvelle initiative d'innovation numérique (Présent numérique) de 50,5 millions de dollars permettra à des groupes, collectifs et organisations d'artistes d'adapter ou de créer des œuvres à l'intention d'un public virtuel; tandis qu'un nouveau financement de 66 millions de dollars servira à stimuler la recherche, la création et la production d'œuvres nouvelles dans le cadre du programme Explorer et créer.



Citations

« Cette année, un trop grand nombre de travailleurs de la culture canadiens se sont vus privés de leur emploi, de leur passion et de la stabilité dont ils ont besoin pour créer et interagir avec le public. Par ce financement, nous leur disons que leur gouvernement comprend l'ampleur de leurs difficultés passées et actuelles. Nous agissons dans l'intérêt des artistes et des travailleurs de la culture canadiens, et nous continuerons à travailler avec eux pour remédier aux pertes d'emploi dans le secteur et stimuler la créativité, le talent et les récits canadiens pour les années à venir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« C'est surtout durant ces périodes difficiles que les artistes et les travailleurs de la culture, dont les réalisations et les créations nous réconfortent et nous inspirent, ont le plus besoin du soutien de notre gouvernement. Nous avons l'honneur de recevoir 116,5 millions de dollars pour soutenir le rétablissement et la viabilité du secteur des arts en offrant aux bénéficiaires admissibles la possibilité de faire financièrement face à cette longue période de restrictions provoquées par la pandémie. »



- M. Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada



Produits connexes

Document d'information : Énoncé économique de l'automne 2020 : financement des secteurs des arts et de la musique

Document d'information : Secteurs des arts et de la musique : détails du financement de 181,5 millions de dollars destiné à offrir des débouchés et à stabiliser le milieu en général

GATINEAU, le 2 mars 2021

Le 2 mars 2021, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, en collaboration avec le Conseil des arts du Canada, a présenté les détails d'un financement destiné à soutenir les travailleurs des arts et du spectacle en réponse à la COVID-19, financement annoncé par le gouvernement du Canada dans son Énoncé économique de l'automne. En tout, 181,5 millions de dollars seront investis en 2021-2022 pour offrir des possibilités d'emploi aux artistes et aux travailleurs de la culture, et pour stabiliser le milieu en général.

Cet argent permettra de :

soutenir la planification et la présentation de rencontres sécuritaires durant la COVID-19 dans les secteurs des arts et de la musique, en personne et en ligne, en plus d'offrir des occasions d'emplois dans ces secteurs;

renouveler le financement d'un an inscrit au budget de 2019 pour les secteurs des arts de la scène et de la musique.

Le Conseil des arts du Canada recevra une part de ces fonds, soit 116,5 millions de dollars, qu'il investira comme suit :

50,5 millions destinés à une nouvelle initiative d'innovation numérique permettant à des groupes, collectifs et organisations d'artistes d'adapter ou de créer des œuvres à l'intention d'un public virtuel;

66 millions en nouveaux fonds pour stimuler la recherche, la création et la production d'œuvres nouvelles dans le cadre du programme Explorer et créer.

Patrimoine canadien reçoit 65 millions de dollars, qui seront répartis parmi trois programmes ministériels existants :

40 millions en nouveaux fonds pour la réalisation d'activités distinctes visant à stimuler les contrats à court terme des travailleurs du spectacle en soutenant la création et la diffusion d'événements numériques dans le cadre des programmes suivants :

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine;



Fonds du Canada pour la présentation des arts;

pour la présentation des arts;

Fonds de la musique du Canada .

. 25 millions pour prolonger d'un an les ressources du budget de 2019 affectées aux programmes suivants :

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine;



Fonds du Canada pour la présentation des arts;

pour la présentation des arts;

Fonds de la musique du Canada .

Le site Web de Patrimoine canadien fournira de l'information sur l'accès au nouveau financement de 40 millions de dollars pour soutenir les spectacles dès la semaine prochaine. Les processus de demande seront mis à la disposition des organisations aussi rapidement et efficacement que possible. Les demandes seront acceptées tout au long de l'année 2021-2022.

Autres mesures d'aide au secteur de la création

Le financement de 181,5 millions de dollars s'appuie sur d'autres mesures ciblées prises par le gouvernement du Canada pour venir en aide aux secteurs de la culture, du patrimoine et du sport, ainsi qu'à leurs travailleurs. Ces mesures comprennent notamment le Fonds d'urgence pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport; l'allégement offert au secteur de la radiodiffusion; et l'aide supplémentaire fournie aux six musées nationaux du Canada et à la Commission des champs de bataille nationaux.

En plus de prendre de nouvelles mesures d'allégement, Patrimoine canadien continue d'offrir des subventions et des contributions de l'ordre d'environ 1,2 milliard de dollars par année pour des activités de programmation régulières dans le but d'assurer la continuité et la stabilité des secteurs qui relèvent de son mandat.

Consulter le site Web du Conseil des arts du Canada pour en savoir plus sur les possibilités et l'assistance offertes aux artistes, aux collectifs et aux organisations artistiques afin de leur permettre de créer et d'offrir leur programmation en ligne durant la pandémie de COVID-19.

Liens connexes

Contenu Web du Conseil des arts du Canada

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19

Informations à l'intention des bénéficiaires de subventions et de contributions de Patrimoine canadien relativement à la COVID-19.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (représentants des médias seulement), communiquez avec : Camille Gagné-RaynauldAttachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 1-819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected] ; Communications et engagement, Conseil des arts du Canada, 613-239-3958, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca