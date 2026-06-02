Ce partenariat souligne leur engagement commun en faveur de l'accessibilité, de l'inclusion et d'une expérience accueillante pour les visiteurs dans toute la province

TORONTO, le 2 juin 2026 /CNW/ - Destination Ontario et AccessNow sont fiers d'annoncer un nouveau partenariat visant à favoriser des expériences de voyage plus accessibles et inclusives à travers l'Ontario.

Ce partenariat associe l'expertise de Destination Ontario en matière de marketing touristique et de services aux visiteurs aux connaissances d'AccessNow dans le domaine de l'accessibilité et à son réseau communautaire afin de renforcer la sensibilisation à l'accessibilité, la collaboration et les initiatives visant à améliorer l'expérience des visiteurs dans toute la province.

AccessFest, Toronto, Ontario (Groupe CNW/Destination Ontario)

Les activités menées dans le cadre de ce partenariat comprendront le renforcement des capacités en matière d'accessibilité pour le personnel de Destination Ontario, une collaboration sur des initiatives de marketing et de promotion, un soutien au développement de contenus inclusifs, ainsi que des interactions avec les personnes en situation de handicap et les réseaux de l'industrie touristique. L'équipe des Services d'information touristique de l'Ontario de Destination Ontario participera également à AccessFest, un événement communautaire axé sur l'accessibilité, qui se tiendra le samedi 6 juin, à Toronto.

La Semaine nationale de l'accessibilité est l'occasion de reconnaître l'importance de bâtir des collectivités accessibles et inclusives où chacun peut participer pleinement. Grâce à ce partenariat, Destination Ontario et AccessNow travaillent ensemble pour contribuer à offrir une expérience touristique plus accueillante, tant pour les résidents que pour les visiteurs.

« Tout le monde mérite de pouvoir voyager dans un environnement accueillant, confortable et accessible, a déclaré Vincenza Ronaldi, présidente-directrice générale de Destination Ontario. Notre partenariat avec AccessNow témoigne d'un engagement commun à sensibiliser davantage à l'accessibilité, à renforcer l'inclusivité des expériences touristiques et à soutenir une industrie du tourisme plus accueillante pour tous. »

« Nous sommes très fiers de nous associer à Destination Ontario pour contribuer à un avenir plus accessible dans le domaine des voyages et du tourisme. Voyager, c'est une question de liberté. C'est une question de curiosité, de liens, de spontanéité et de joie. Les personnes handicapées veulent vivre ces mêmes expériences, et non des expériences distinctes. Lorsque les destinations investissent dans l'accessibilité dès le départ, elles créent des lieux où davantage de personnes peuvent participer pleinement, explorer en toute confiance et éprouver un véritable sentiment d'appartenance », a déclaré Maayan Ziv, fondatrice et présidente-directrice générale d'AccessNow.

La participation de Destination Ontario à AccessFest permettra au personnel des Services d'information touristique de l'Ontario d'entrer directement en contact avec les participants afin de leur proposer des idées de voyage, une aide à la planification et des renseignements sur les expériences touristiques à travers la province.

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre des efforts plus vastes de Destination Ontario visant à soutenir des expériences touristiques inclusives au moyen de la collaboration, de la recherche et de la participation communautaire.

Pour en savoir plus sur les voyages accessibles en Ontario, consultez la page de ressources Voyages accessibles, de Destination Ontario.

À propos de Destination Ontario

Destination Ontario est le principal organisme de marketing touristique de l'Ontario, chargé de faire connaître la province en tant que destination touristique de premier plan auprès des visiteurs nationaux et internationaux. En collaboration avec ses partenaires du secteur privé et du gouvernement, Destination Ontario soutient la croissance du tourisme grâce à des activités de marketing, de recherche, de partenariat et de services d'information aux visiteurs.

À propos d'AccessNow

AccessNow est une référence incontournable en matière d'information sur l'accessibilité. Grâce à l'application AccessNow et à une gamme croissante d'outils, d'événements et d'expériences, AccessNow aide les personnes à découvrir et à partager l'accessibilité des lieux et des espaces qui les entourent, et à s'impliquer dans ce domaine. Notre travail s'étend à la technologie, aux programmes publics et aux données issues de la communauté afin de repérer les obstacles et de favoriser le changement. Nous travaillons en partenariat avec des villes, des entreprises et des organisations pour créer des environnements plus inclusifs et faire évoluer les mentalités par l'éducation et l'action. S'appuyant sur l'expérience vécue, AccessNow redéfinit ce qu'est l'accessibilité dans tous les secteurs, au sein des collectivités et dans la vie quotidienne.

À propos d'AccessFest

AccessFest est le plus grand festival public du Canada consacré à l'accessibilité, à la culture du handicap et à l'inclusion. Créé par AccessNow, cet événement gratuit et exempt d'obstacles rassemble musique, culture, échanges, expériences adaptées et esprit communautaire au cœur du centre-ville de Toronto. AccessFest 2026 aura lieu le samedi 6 juin 2026, de 10 h à 22 h, au David Pecaut Square, situé au 215, rue King Ouest, à Toronto.

SOURCE Destination Ontario

Renseignements pour les médias : Liisa Sefton, Destination Ontario, [email protected], 705 220-6315