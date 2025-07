Une nouvelle étude révèle que plus de la moitié d'entre eux envisagent de se rendre en Ontario et manifestent un vif intérêt pour Toronto, ville hôte de la Coupe du Monde de la FIFA

TORONTO, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Les voyageurs européens manifestent un vif intérêt pour l'Ontario en tant que destination de choix.

Selon une nouvelle étude menée auprès des voyageurs européens par Context Research Group (CRG) pour le compte de Destination Ontario et de Destination Toronto, plus de la moitié des voyageurs d'agrément du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France envisagent de se rendre en Ontario au cours des deux prochaines années. En effet, le Canada est considéré comme une destination qui se démarque des États-Unis sur le plan de la culture et de l'expérience.

Il s'agit du premier projet de recherche de Destination Ontario qui examine de nouveaux segments des voyageurs, notamment les explorateurs plein air, les globe-trotters raffinés, les passionnés de culture et les vacanciers urbains. La recherche explore comment les événements mondiaux façonnent les perceptions des voyageurs, comment le Canada est perçu comme étant distinct des États-Unis et comment l'Ontario peut adapter son marketing international pour s'aligner sur l'évolution des sentiments des consommateurs. Elle complète les efforts de recherche continus de Destination Ontario aux États-Unis et au Canada qui guident le marketing stratégique de l'organisation.

Au sein de l'attrait général de l'Ontario, Toronto est sous les feux de la rampe alors qu'elle se prépare à accueillir la Coupe du Monde de la FIFA de 2026. D'ailleurs, la moitié des voyageurs européens interrogés envisagent de se rendre à Toronto au cours des deux prochaines années. Parmi ceux qui sont susceptibles de visiter Toronto, le Canada est largement considéré comme une destination sûre, inclusive et passionnante, qui a beaucoup à offrir. Près d'un tiers des répondants ont exprimé le souhait de se rendre à Toronto en vue de la Coupe du Monde.

Principales conclusions de l'étude :

54 % des voyageurs du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France sont susceptibles d'envisager un voyage d'agrément en Ontario au cours des deux prochaines années, dont 50 % à Toronto .

sont susceptibles d'envisager un voyage d'agrément en au cours des deux prochaines années, dont 50 % à . La notoriété de l' Ontario est bien établie, 92 % des voyageurs du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France ayant entendu parler de la province.

est bien établie, 92 % des voyageurs du Royaume-Uni, d'Allemagne et de ayant entendu parler de la province. Le Canada se démarque : 87 % des personnes interrogées déclarent que le Canada est suffisamment attrayant pour être visité comme destination unique, et non dans le cadre d'un voyage en Amérique du Nord, et 62 % d'entre elles estiment que le climat politique actuel aux États-Unis les rend moins enclines à voyager dans ce pays.

se démarque : 87 % des personnes interrogées déclarent que le Canada est suffisamment attrayant pour être visité comme destination unique, et non dans le cadre d'un voyage en Amérique du Nord, et 62 % d'entre elles estiment que le climat politique actuel aux États-Unis les rend moins enclines à voyager dans ce pays. L' Ontario et Toronto surpassent les principales destinations lointaines, telles que l'Australie et le Japon.

et surpassent les principales destinations lointaines, telles que l'Australie et le Japon. 32 % des personnes interrogées se disent intéressées par une visite à Toronto dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA, les répondants britanniques étant les plus susceptibles de le faire (41 %).

Lisez l'étude complète ici : Sondage auprès des voyageurs européens.

Citations :

« Les voyageurs européens expriment leur opinion selon laquelle l'Ontario est plus qu'une simple destination : elle reflète les valeurs communes de sécurité, d'inclusivité et d'authenticité qui trouvent un écho profond chez les voyageurs internationaux d'aujourd'hui. Cette étude unique en son genre nous fournit des éléments précieux sur la façon dont l'Ontario est perçu à l'échelle internationale et renforce notre capacité à établir des liens avec les personnes les plus enthousiastes à nous rendre visite. »

- Vincenza Ronaldi, présidente-directrice générale, Destination Ontario

« L'étude menée auprès des voyageurs européens confirme l'attrait de Toronto auprès des voyageurs européens en tant que destination sûre, inclusive et riche sur le plan culturel, la Coupe du Monde de la FIFA de 2026 offrant une motivation supplémentaire pour certains. Dans le cadre de notre engagement à stimuler la croissance sur des marchés diversifiés, nous avons récemment ouvert de nouveaux bureaux au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette étude offre des données précieuses sur la façon dont Toronto est perçue dans la région, ce qui nous permet d'orienter et de contextualiser nos efforts sur ces marchés clés. »

- Andrew Weir, président-directeur général, Destination Toronto

« Compte tenu de la diversité et de l'étendue des expériences de premier ordre que nous offrons en Ontario, il n'est pas surprenant que de plus en plus de touristes internationaux se tournent vers notre province pour leurs prochaines vacances. L'Ontario offre un environnement sûr et accueillant où vous pourrez explorer des merveilles du monde, profiter d'une hospitalité de classe mondiale et découvrir une beauté inégalée. Alors que les voyageurs internationaux recherchent de nouvelles destinations à l'étranger, l'Ontario est prêt à accueillir le monde entier et à lui faire découvrir les gens, les lieux et les expériences qui rendent notre province si spéciale. »

- Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux

« L'Ontario se réjouit d'accueillir des visiteurs du monde entier pour la Coupe du Monde de la FIFA. Cet événement unique attire déjà un vif intérêt de la part des supporters européens impatients de vivre les matchs ici. En tant que plus grand événement sportif de la planète, la Coupe du Monde rassemble les gens et met en valeur l'Ontario comme une destination touristique agréable, accueillante et de classe mondiale. Nous sommes impatients d'accueillir les supporters d'Europe et du monde entier pour vivre ce moment inoubliable. »

- Neil Lumsden, ministre du Sport

À propos de Destination Ontario

Destination Ontario est l'organisme de marketing touristique de la province de l'Ontario, qui a pour mission d'inspirer les gens à voyager dans la province, grâce à des stratégies marketing innovantes et des partenariats. Au moyen de récits captivants et d'une promotion stratégique, Destination Ontario présente le meilleur des destinations, des attractions et des expériences de l'Ontario aux voyageurs nationaux et internationaux. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site DestinationOntario.com.

À propos de Destination Toronto

L'économie touristique de Toronto est un moteur économique essentiel pour la ville, générant près de 9 milliards de dollars en dépenses touristiques en 2024. Destination Toronto a pour objectif de stimuler l'économie touristique de la ville afin d'enrichir et de renforcer ses communautés. En partenariat avec la ville de Toronto et le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, Destination Toronto fait la promotion de la ville afin d'attirer des visiteurs et d'importants congrès et événements, et aide les entreprises locales à tirer le meilleur parti des occasions offertes par l'économie touristique. Pour plus de précision, veuillez consulter le site DestinationToronto.com .

