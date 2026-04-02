TORONTO, le 2 avril 2026 /CNW/ - Alors que Toronto s'apprête à accueillir des matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026™, une nouvelle étude menée par Destination Ontario met en évidence d'importantes perspectives pour l'industrie touristique de toute la province.

Horizon de Toronto (Groupe CNW/Destination Ontario)

Destination Ontario, en partenariat avec Context Research Group, a mené une étude de marché visant à analyser les intentions de voyage des visiteurs potentiels issus des principaux marchés américains et européens qui souhaitent se rendre en Ontario pour la Coupe du monde, planifient activement leur séjour ou ont déjà réservé leur voyage.

Cette étude offre un aperçu préliminaire de la manière dont les amateurs de soccer internationaux pourraient planifier leurs voyages, notamment de leur propension à explorer des destinations en dehors de Toronto pendant leur séjour.

Les premières constatations laissent entrevoir un fort potentiel de déplacements régionaux dans toute la province.

Voici les faits saillants de cette étude :

Neuf voyageurs sur dix déclarent qu'ils sont susceptibles de visiter d'autres régions ou destinations de l'Ontario en dehors de Toronto pendant leur séjour à l'occasion de la Coupe du monde de la FIFA 2026™. Plus de la moitié (54 %) sont plus enclins à voyager en dehors de Toronto une fois le tournoi terminé.

La région de Niagara s'impose comme la destination la plus envisagée en dehors de Toronto (54 %), suivie d'Ottawa (29 %). Le Sud-Ouest et le Nord de l'Ontario suscitent également un intérêt notable.

En moyenne, les visiteurs prévoient séjourner 5,6 nuits à Toronto, les voyageurs européens prévoyant des séjours plus longs, avoisinant les sept nuits.

Outre les activités liées à la Coupe du monde de la FIFA 2026™ à Toronto, les visiteurs manifestent un vif intérêt pour les expériences gastronomiques et les visites touristiques, suivies par le magasinage, la vie nocturne, la détente, les sites historiques et les parcs nationaux ou provinciaux.

Destination Ontario a récemment communiqué ces constatations à ses partenaires touristiques dans le cadre d'un webinaire destiné au secteur. Ces renseignements aideront les partenaires de toute la province à se préparer à cet événement mondial en orientant leurs stratégies de marketing, la planification de l'expérience des visiteurs et la collaboration régionale.

« Les données et les études sont essentielles à la manière dont nous planifions et investissons dans le marketing touristique, a déclaré Vincenza Ronaldi, présidente-directrice générale de Destination Ontario. Disposer de ces connaissances avant la Coupe du monde de la FIFA 2026 permet à nos partenaires touristiques de mieux comprendre les intentions des visiteurs et de préparer des expériences qui encouragent les voyageurs à découvrir davantage l'Ontario pendant leur séjour. »

Le rapport de recherche complet est disponible sur la Plateforme de Context Research Group, offrant à l'industrie touristique l'accès à des résultats détaillés et à des renseignements sur les voyages.

Pour consulter le rapport complet : https://doinsights.crg.ca/fr-ca.

À propos de Destination Ontario

Destination Ontario est le principal organisme de promotion touristique de la province; il a pour mission de promouvoir l'Ontario en tant que destination touristique de premier plan et de soutenir l'industrie touristique au moyen d'initiatives de marketing, de recherche et de partenariat.

SOURCE Destination Ontario

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : Kate Vrancart, Directrice des partenariats et communications, Destination Ontario, [email protected], 416-305-3436