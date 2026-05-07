Fondé sur un engagement commun à valoriser la fierté locale et à rassembler les gens, ce partenariat tire profit du pouvoir mobilisateur du sport pour donner envie d'explorer la province, des expériences urbaines emblématiques aux escapades en pleine nature, en passant par les joyaux régionaux.

« À titre d'équipe du Canada, les Blue Jays rallient les partisans d'un océan à l'autre et font rayonner l'Ontario, a déclaré Stan Cho, ministère du Tourisme, de la Culture et des Jeux. Pour notre secteur touristique, ce partenariat avec les Blue Jays est un coup de circuit qui rehausse l'expérience des jours de match, encourage les partisans à explorer la province au-delà du stade et renforce la réputation de l'Ontario en tant que destination de choix pour les sports et le voyage. »

Les visites guidées du stade Rogers Centre, présentées par Destination Ontario sont au cœur de ce partenariat. Il s'agit d'une expérience en coulisses qui offre aux partisans et aux touristes une nouvelle perspective sur l'une des attractions les plus emblématiques de Toronto. Accompagnés de guides experts, les participants peuvent accéder au terrain, visiter des clubs et loges haut de gamme et découvrir des espaces normalement réservés aux joueurs et au personnel. Ces visites, qui s'adressent tant aux touristes avides de découvertes qu'aux passionnés de baseball, relient une expérience incontournable à Toronto à des occasions d'explorer la province.

« Il y a quelque chose de spécial à voir le stade de baseball d'une autre façon - aller sur le terrain, visiter les coulisses, s'imprégner de l'histoire, a déclaré Lauchlan Rogers, vice-président et directeur général du marketing, Destination Ontario. Cet esprit d'exploration, c'est l'essence même du voyage, et ce partenariat invite les partisans à l'amener au-delà du stade et à vivre d'autres expériences partout en Ontario. »

« Nous sommes ravis que Destination Ontario fasse appel aux Blue Jays pour contribuer à promouvoir l'Ontario comme destination de voyage, a indiqué Mark Ditmars, vice-président, partenariats. Nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec Destination Ontario, notre partenaire présentateur des visites guidées du stade Rogers Centre, afin de faire vivre des expériences uniques aux partisans de partout au Canada. »

Tout au long de la saison, ce partenariat se concrétisera par une présence au stade, des occasions d'engagement des partisans et du contenu intégré mettant en valeur la richesse des expériences touristiques de l'Ontario. Du premier lancer jusqu'à la dernière manche, le public sera encouragé à explorer la province dans le cadre de l'expérience des Blue Jays.

En reliant l'une des équipes sportives favorites au Canada à des expériences touristiques en Ontario, ce partenariat positionne la province comme la destination par excellence pour les partisans de partout, qu'ils viennent pour un match ou planifient leur prochaine escapade.

À propos de Destination Ontario

Destination Ontario est l'organisme de marketing touristique de la province de l'Ontario. Il stimule les voyages vers la province et au sein de celle-ci grâce à un marketing innovant et à des partenariats stratégiques, en mettant en valeur la diversité des destinations, des attractions et des expériences qu'offre l'Ontario auprès des consommateurs à l'échelle mondiale et internationale.

SOURCE Destination Ontario

Personne-ressource pour les médias : Liisa Sefton, Chef des communications, Destination Ontario, [email protected], 705 220-6315