Un pilier de la nouvelle Stratégie 2030 de Destination Canada.

Permettre à l'industrie de prendre des décisions plus judicieuses en matière de marketing, d'investissement et de développement des destinations, afin de stimuler la croissance économique.

Propulser le Canada parmi les sept premières destinations touristiques mondiales d'ici 2030 grâce à une prise de décisions fondées sur des données.

MONTRÉAL, le 24 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui marque le lancement d'une plateforme innovante de données et d'analyse destinée à révolutionner l'industrie touristique canadienne et à stimuler la croissance économique. Le Consortium de données touristiques canadiennes est une plateforme centralisée, sécurisée et unique en son genre, conçue pour exploiter la puissance des données de manière à accroître la compétitivité du Canada.

Lancée officiellement lors du congrès annuel de l'Association des hôtels du Canada, qui s'est déroulé à Montréal, la plateforme est le fruit d'un partenariat entre Destination Canada, Statistique Canada et le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et constitue l'une des initiatives clés décrites dans la Stratégie 2030 de Destination Canada, « Un monde de possibilités ».

La nouvelle stratégie, lancée il y a une semaine, fixe des objectifs audacieux et ambitieux pour le secteur touristique canadien. Elle vise à retrouver une meilleure compétitivité touristique internationale et à améliorer le classement du Canada en la matière, ainsi qu'à générer jusqu'à 160 milliards de dollars de recettes par an.

Le lancement du nouveau Consortium de données arrive également après la publication cette semaine de l'indice de développement du secteur des voyages et du tourisme 2024 du Forum économique mondial, qui montre que le Canada a gagné deux places pour se classer au 11e rang, mais que des progrès sont encore nécessaires pour améliorer la compétitivité du pays et réintégrer les sept premiers rangs.

La plateforme a d'ores et déjà été reconnue comme un projet potentiellement influent et innovateur, puisqu'elle a remporté mardi le prix de la meilleure utilisation de l'intelligence artificielle à des fins non lucratives ou non commerciales lors de la remise des prix 2024 DataIQ AI Awards, qui a eu lieu à Miami.

« L'intelligence artificielle et les mégadonnées sont en train de changer notre monde, y compris l'industrie du tourisme, déclare l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. C'est pourquoi Destination Canada lance le Consortium de données touristiques canadiennes, qui exploite la puissance des données et de l'intelligence artificielle pour aider le secteur à prendre des décisions plus judicieuses. Félicitations à Destination Canada pour son leadership et son innovation! Ce sera un grand pas en avant pour le tourisme canadien. »

« Le Consortium de données met en valeur l'innovation canadienne qui donne aux entreprises touristiques d'un bout à l'autre du pays les moyens de créer un avantage concurrentiel unique pour le Canada, affirme Meaghan Ferrigno, chef des services financiers et chef des données et de l'analytique de Destination Canada. Grâce à cette plateforme révolutionnaire, les Canadiens et Canadiennes auront accès à une technologie innovante qui facilitera la prise de décisions opportunes et éclairées, influencera les investissements et stimulera la croissance économique ».

Alimentée par les fonctionnalités avancées de la plateforme infonuagique de Google, cette initiative exploite les dernières technologies en matière de données, d'analytique et d'intelligence artificielle pour fournir des renseignements actuels, utiles et pertinents à une foule d'intervenants, des communautés et petites entreprises jusqu'aux grands investisseurs.

« Le Consortium de données nous a permis de réunir les esprits les plus fins des secteurs des technologies et du tourisme pour élaborer un système qui, en plus d'être accessible aux intervenants de l'ensemble de l'industrie du tourisme, dresse un portrait complet de l'état du secteur, de l'échelle des communautés isolées jusqu'à l'échelle nationale », explique Meaghan Ferrigno.

« Notre objectif est d'assurer une approche collaborative pour propulser le Canada parmi les sept premières destinations touristiques mondiales d'ici 2030, et la clé de cette approche est l'accès à des informations opportunes et fiables qui cernent des occasions de croissance. »

Citations supplémentaires

André Loranger, statisticien en chef du Canada

« Statistique Canada est fière de s'associer à Destination Canada et à Innovation, Sciences et Développement économique Canada dans la création du Consortium de données touristiques canadiennes. Ce nouvel outil novateur est le fruit d'une vraie collaboration. Il fournira de précieux renseignements sur les tendances et activités liées au tourisme au Canada. Ces données complètes aideront les membres de l'industrie à prendre en temps opportun des décisions fondées sur les données. »

Susie Grynol, présidente-directrice générale de l'Association des hôtels du Canada

« La plateforme qu'est le Consortium de données touristiques canadiennes sera une ressource essentielle pour les hôtels du Canada. Grâce aux données sur notre secteur, les hôteliers au Canada peuvent s'appuyer sur des renseignements solides pour prendre des décisions d'investissement éclairées et rester à l'avant-garde d'un marché qui évolue rapidement. Nous nous réjouissons de soutenir le Consortium de données touristiques canadiennes qui nous aidera à stimuler la croissance et l'innovation dans notre secteur pour les années à venir. »

Beth Potter, présidente-directrice générale, Association de l'industrie touristique du Canada :

« Le Consortium de données touristiques canadiennes est révolutionnaire. En centralisant et en mettant en commun des données cruciales, non seulement nous facilitons la prise de décisions, mais encore nous dessinons l'avenir du tourisme. Cette initiative outille les entreprises pour stimuler la croissance et l'innovation. Elle soutient l'ensemble de notre secteur, même les éléments souvent négligés, pour atteindre un succès sans précédent. Grâce au Consortium de données, nous transformons les données en un avantage concurrentiel qui propulsera l'industrie du tourisme et l'économie du Canada vers de nouveaux sommets. »

Keith Henry, président-directeur général de l'Association touristique autochtone du Canada :

« Je salue le nouveau Consortium de données touristiques canadiennes de Destination Canada. L'accès à des données, à des recherches et à des informations exhaustives sur le tourisme est essentiel pour prendre des décisions éclairées dans le paysage touristique actuel, qui évolue rapidement. En reconnaissant l'importance du tourisme autochtone, le Consortium de données peut prendre des mesures concrètes pour garantir une mobilisation et un soutien significatifs en faveur d'expériences touristiques autochtones authentiques.

Ce qui distingue vraiment le Consortium de données, c'est l'accent mis sur la collaboration et la conversation entre les partenaires touristiques. Grâce à ces efforts, nous pouvons exploiter le pouvoir des données pour cerner les occasions, relever les défis et améliorer à la fois la compétitivité et la durabilité de l'économie touristique autochtone au Canada. Cela contribuera à l'atteinte de l'objectif de faire du Canada le chef de file mondial du tourisme autochtone d'ici 2030 ».

Consortium de données touristiques canadiennes

Le Consortium de données est le fruit d'un partenariat entre les chefs de file de l'industrie et des technologies qui donnera au secteur touristique canadien les moyens de regagner sa place de leader mondial. Il s'agit d'une ressource révolutionnaire, la première du genre au Canada : une plateforme centralisée et sécurisée, utilisant l'intelligence artificielle et les données pour stimuler l'innovation canadienne dans le tourisme.

Le Consortium de données contient plus de 8,9 milliards de lignes de données provenant de plus de 175 ressources et de plus de 5 100 régions du pays, et ce nombre n'a pas fini d'augmenter.

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme est une source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni).

En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

