VANCOUVER, BC, le 21 mai 2021 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine du tourisme (du 23 au 30 mai), Destination Canada a procédé aujourd'hui au lancement de deux initiatives visant à inciter les Canadiens à voyager au pays dès que les conditions le permettront. Dans le cadre d'une campagne nationale, Destination Canada met en lumière les visages et les destinations qui rendent si importants et uniques les voyages dans notre propre pays.

Le cœur du Canada : vidéo « l'hymne à l'industrie touristique »

Produite par le réalisateur canadien Mark Zibert, la vidéo « hymne à l'industrie » met en lumière les créateurs, les artistes, les propriétaires d'entreprises et le personnel qui composent le secteur touristique du Canada. Les personnes présentées ne sont pas des acteurs, mais bien des travailleurs faisant partie du dixième de la population canadienne dont l'emploi est lié au secteur du tourisme. La batteuse canadienne Sharon Rose Ransom, vedette de la vidéo, livre un solo de batterie puissant et énergique, symbolisant l'espoir et le désir de renaissance. La prédominance des tambours dans la vidéo reflète l'esprit et le cœur du Canada, puisqu'il s'agit d'instruments de célébration et de motivation, représentatifs d'une industrie qui reste positive malgré les difficultés. Téléchargez la vidéo ici.

Encourager les voyages au pays : notre campagne de cartes postales

Destination Canada invite les Canadiens à envoyer une carte postale aux membres de leur famille et à leurs amis pour leur dire combien ils leur ont manqué en cette période de pandémie. Cette initiative s'inspire de recherches menées par Destination Canada révélant que 39 % des Canadiens prévoient que leur premier voyage visera à rendre visite à des proches et à des amis. Offertes en français et en anglais, les cartes postales s'inspirent de destinations d'un océan à l'autre du pays. Les Canadiens peuvent accéder aux cartes postales en ligne, puis les faire imprimer et les faire envoyer par la poste n'importe où au Canada. Cette campagne vise à inspirer les Canadiens à explorer le Canada et à découvrir le plaisir d'y voyager, une fois les restrictions levées. Pour voir les cartes postales et en envoyer, cliquez ici.

Citations

« Tout au long de cette période incroyablement difficile que nous connaissons depuis 14 mois, nous avons été témoins de la force et de la résilience du secteur touristique. Le tourisme est crucial pour notre qualité de vie, car tous les Canadiens en retirent d'importants avantages sur les plans social, économique et culturel. Fier d'avoir investi 15 milliards de dollars dans le tourisme, la culture et les arts depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a annoncé, dans son budget de 2021, un investissement supplémentaire d'un milliard de dollars dans le tourisme. À l'occasion de la Semaine du tourisme, j'encourage tous les Canadiens à explorer notre magnifique pays et à découvrir les possibilités infinies que nous offrent ces destinations nouvelles et familières qui n'attendent que nous. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Qu'il s'agisse de baristas, de brasseurs, de concepteurs, de directeurs de festivals, d'historiens ou d'hôteliers, la richesse de notre diversité réside dans notre industrie touristique, qui fait battre le cœur du Canada. La Semaine du tourisme est une excellente occasion de rappeler aux Canadiens les retombées de notre industrie - soutenir le tourisme, c'est améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens. Malgré les défis énormes auxquels elle est confrontée, notre industrie est résiliente et prête à accueillir à nouveau les Canadiens dans nos hôtels, avions, autocars, musées et restaurants, entre autres, une fois les restrictions levées. »

- Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada

Faits à l'appui

Semaine du tourisme : Cet événement d'envergure nationale, organisé par l'Association de l'industrie touristique du Canada , met en valeur l'économie touristique canadienne et ses retombées sur toutes les communautés au pays. En 2021, elle se tient du 23 au 30 mai.

Cet événement d'envergure nationale, organisé par l'Association de l'industrie touristique du , met en valeur l'économie touristique canadienne et ses retombées sur toutes les communautés au pays. En 2021, elle se tient du 23 au 30 mai. Les Canadiens ont un rôle crucial à jouer pour favoriser la reprise du secteur touristique : Si les Canadiens redirigeaient vers le tourisme intérieur deux tiers des dépenses qu'ils prévoyaient de faire pour des voyages d'agrément à l'étranger, ceci compenserait le manque à gagner estimé de 19 milliards de dollars de notre économie du tourisme, en plus de contribuer au maintien de 150 000 emplois et d'accélérer la reprise.

Si les Canadiens redirigeaient vers le tourisme intérieur deux tiers des dépenses qu'ils prévoyaient de faire pour des voyages d'agrément à l'étranger, ceci compenserait le manque à gagner estimé de 19 milliards de dollars de notre économie du tourisme, en plus de contribuer au maintien de 150 000 emplois et d'accélérer la reprise. Les entreprises touristiques canadiennes sont prêtes à accueillir les voyageurs, une fois les restrictions levées : Les Canadiens ne doivent pas craindre de planifier des voyages, car les entreprises touristiques de tout le pays ont massivement investi dans de nouveaux protocoles d'hygiène. La santé et le bien-être du personnel et de la clientèle de ces entreprises sont une priorité absolue.

Les Canadiens ne doivent pas craindre de planifier des voyages, car les entreprises touristiques de tout le pays ont massivement investi dans de nouveaux protocoles d'hygiène. La santé et le bien-être du personnel et de la clientèle de ces entreprises sont une priorité absolue. Le tourisme améliore la qualité de vie de tous les Canadiens : Un emploi sur 10 au Canada est lié au tourisme, soit plus de 1,9 million d'emplois. Le tourisme est le seul secteur qui emploie des Canadiens dans chaque province, territoire et circonscription.

Un emploi sur 10 au est lié au tourisme, soit plus de 1,9 million d'emplois. Le tourisme est le seul secteur qui emploie des Canadiens dans chaque province, territoire et circonscription. Lisez tous les messages principaux de Destination Canada.

À propos de Destination Canada : Destination Canada est convaincue que le tourisme améliore la qualité de vie des Canadiens et enrichit la vie des visiteurs. Sa mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt des résidents, des communautés et des visiteurs, le tout par de la recherche d'avant-garde, par une harmonisation avec les secteurs public et privé et par la promotion du Canada au pays et à l'étranger. Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le www.destinationcanada.com/fr.

