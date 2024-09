VANCOUVER, BC, le 26 sept. 2024 /CNW/ - Destination Canada a annoncé le déploiement de quatre nouveaux corridors touristiques pour 2024 en s'appuyant sur le succès du Programme stratégique de corridors touristiques lancé l'an dernier.

Le Programme stratégique de corridors touristiques vise à renforcer la résilience de l'industrie touristique en accélérant le développement des destinations le long de plusieurs corridors à travers le Canada. Ce programme dépasse les frontières provinciales et territoriales en réunissant des organismes touristiques pour élaborer de nouveaux itinéraires emblématiques à l'intention des voyageurs. Il constitue une initiative clé de la stratégie Tourisme 2030 de Destination Canada, dont l'objectif audacieux est de ramener le Canada parmi les sept premières destinations touristiques au monde.

Voici les nouveaux corridors touristiques :

1. Itinéraire cyclable Ontario-Québec

Ce corridor reliera les pistes cyclables existantes à Ottawa , à Cornwall et à Montréal et définira de nouveaux itinéraires en collaboration avec les organismes locaux pour mettre en valeur les atouts touristiques.

, à et à Montréal et définira de nouveaux itinéraires en collaboration avec les organismes locaux pour mettre en valeur les atouts touristiques. L'Itinéraire cyclable Ontario-Québec mettra en relation les entreprises, les artisans et les groupes autochtones de la région, garantissant ainsi que tous les acteurs profitent des retombées du tourisme.

Le corridor proposera des itinéraires accessibles toute l'année, des aménagements adaptés aux vélos et des possibilités d'activité physique, tout en favorisant le bien-être mental et en réduisant l'empreinte environnementale.

Le cyclotourisme se développe au Canada et présente un fort potentiel. Selon les données de Vélo Québec, le cyclotourisme au Québec représente : des dépenses touristiques annuelles de 700 millions de dollars; plus de 7 000 emplois connexes; 1,6 million de nuitées comprenant la pratique du vélo pendant le séjour; 700 000 séjours touristiques comportant une activité en lien avec le vélo.

et présente un fort potentiel. Selon les données de Vélo Québec, le cyclotourisme au Québec représente :

2. De la ferme à la fourchette : Parcours agrotouristique Saskatchewan-Manitoba

Constituant l'une des régions agricoles les plus vastes et les plus productives sur la planète, le Manitoba et la Saskatchewan sont en voie de devenir des chefs de file mondiaux en matière d'agrotourisme.

et la sont en voie de devenir des chefs de file mondiaux en matière d'agrotourisme. En tant que tout premier corridor de Destination Canada comprenant un volet gastronomique, « De la ferme à la fourchette » sera développé avec le soutien de l'Alliance du tourisme culinaire et les principales villes carrefours de la région : Winnipeg , Brandon , Saskatoon et Regina .

, , et . Les visiteurs découvriront la provenance de nos aliments au Canada grâce à des expériences culinaires de la ferme à la table, à des ateliers éducatifs, à l'agrotourisme autochtone et à des festivals. L'agrotourisme donnera également l'occasion aux personnes assistant à des congrès ou à des réunions d'affaires d'en apprendre davantage sur les processus industriels, leurs répercussions sur la société et l'environnement et la manière dont ils contribuent à façonner l'économie.

grâce à des expériences culinaires de la ferme à la table, à des ateliers éducatifs, à l'agrotourisme autochtone et à des festivals. L'agrotourisme donnera également l'occasion aux personnes assistant à des congrès ou à des réunions d'affaires d'en apprendre davantage sur les processus industriels, leurs répercussions sur la société et l'environnement et la manière dont ils contribuent à façonner l'économie. Les études menées par Destination Canada démontrent que la dégustation de boissons et d'aliments locaux est l'activité de voyage la plus souvent recherchée par les voyageurs étrangers (Programme de recherche sur les voyageurs à l'échelle mondiale en 2023).

3. Corridor du ciel boréal (Alberta et Territoires du Nord-Ouest)

Ce corridor fait d' Edmonton , en Alberta , la porte d'entrée vers les Territoires du Nord-Ouest, mettant à l'honneur la richesse du patrimoine culturel, de l'art et des expériences de la région, au cœur de vastes paysages naturels d'une grande beauté.

, en , la porte d'entrée vers les Territoires du Nord-Ouest, mettant à l'honneur la richesse du patrimoine culturel, de l'art et des expériences de la région, au cœur de vastes paysages naturels d'une grande beauté. Ce corridor fait le lien avec le Nord canadien, où la demande d'expériences dépasse l'offre. Le développement de ce corridor permettra de cerner les lacunes dans les produits, d'explorer les possibilités de partenariats avec les transporteurs et de recenser les infrastructures nécessaires pour soutenir la création de nouveaux itinéraires.

Selon le Programme de recherche sur les voyageurs à l'échelle mondiale en 2023 de Destination Canada, 67,7 % des voyageurs étrangers au Canada manifestent un grand intérêt envers des activités ou expériences culturelles et touristiques autochtones au pays.

4. Corridor Juan de Fuca (Colombie-Britannique et État de Washington, États-Unis)

La région de ce corridor fait l'objet d'un partenariat avec la région économique du nord-ouest du Pacifique (Pacific Northwest Economic Region [PNWER]), qui vise à améliorer le bien-être économique et la qualité de vie des résidents tout en préservant et en rehaussant l'environnement naturel.

Le corridor Juan de Fuca tire parti de la mise en œuvre des stratégies de développement des destinations et se concentre sur les investissements requis pour garantir l'attractivité et la résilience à l'avenir.

tire parti de la mise en œuvre des stratégies de développement des destinations et se concentre sur les investissements requis pour garantir l'attractivité et la résilience à l'avenir. Il s'agit du premier corridor qui se prolonge aux États-Unis, offrant de nouvelles pistes pour interpeller le public du principal marché étranger pour le Canada .

. Les États-Unis représentent le principal marché étranger pour le Canada . En 2025, on s'attend à ce que 16,2 millions de voyageurs en provenance des États-Unis visitent le Canada et y dépensent 13,7 milliards de dollars, comme indiqué dans le document Faits saillants du marché en 2024 - États-Unis publié par Destination Canada.

Le Programme stratégique de corridors touristiques renforcera l'attrait du Canada en donnant aux voyageurs des raisons convaincantes de visiter de nouvelles régions, renforçant ainsi le secteur touristique canadien.

Les corridors sélectionnés sont définis comme étant très prometteurs et sont conformes à des critères tels que :

relever des possibilités d'emploi;

receler un potentiel d'inclusion des peuples autochtones ou de partenariats avec eux;

adopter une approche régénératrice;

impliquer les communautés locales;

soutenir la croissance économique;

favoriser l'attraction des investissements.

« Le tourisme contribue à la prospérité et au bien-être de l'ensemble du Canada, et la communauté est au cœur du Programme stratégique de corridors touristiques. Aux côtés de nos partenaires dans la région, nous travaillons directement avec les organismes locaux pour créer des stratégies de développement des destinations à long terme et déterminer les produits, les services, la main-d'œuvre, l'accès, l'infrastructure et les expériences nécessaires pour ravir les visiteurs et enrichir la vie des résidents, a déclaré Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada.

Pour rester compétitif, le Canada a besoin d'itinéraires et d'expériences de voyage exceptionnels qui reflètent l'essence de notre pays. Ceux-ci verront le jour à condition d'attirer des investissements stratégiques - du secteur privé et de tous les ordres de gouvernement - qui favorisent une croissance du tourisme en phase avec les intérêts des voyageurs et les aspirations plus vastes des communautés. »

Contexte

Le Programme stratégique de corridors touristiques a été lancé en 2023 avec trois corridors pilotes : le corridor touristique de l'UNESCO du Canada atlantique, l'itinéraire durable Prairies-Pacifique et le réseau de pavillons touristiques autochtones du Nord. Les stratégies de ces corridors sont en train de se concrétiser et des résultats positifs commencent déjà à se dessiner.

Le corridor touristique de l'UNESCO du Canada atlantique est un exemple de développement des destinations qui se concrétise grâce à l'engagement communautaire. Regroupant 13 sites de l'UNESCO, ce corridor est le résultat de plus de 80 entrevues et de la contribution lors d'ateliers de plus de 70 personnes issues de plus de 50 organismes. Le corridor touristique de l'UNESCO du Canada atlantique est une force positive de transformation pour les communautés locales qui offre notamment des occasions de développer des expériences pendant l'intersaison et la basse saison.

« Le tourisme unit les gens au Canada et dans le monde entier. Le Programme stratégique de corridors touristiques de Destination Canada renforce ces liens, en réunissant les personnes et les lieux qui font du Canada un endroit exceptionnel. Cette initiative formidable contribuera à créer des emplois et des débouchés dans nos communautés, et elle offrira aux visiteurs un vaste choix d'expériences typiquement canadiennes », a déclaré l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Pour des renseignements détaillés sur chaque corridor, veuillez consulter les nouvelles de Destination Canada.

À propos de Destination Canada

À Destination Canada, nous croyons que le tourisme est une source de prospérité et de bien-être pour la population canadienne et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt de la population, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

La diversité étant notre plus grande richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre-saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires à l'échelle nationale et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État appartenant entièrement au gouvernement du Canada.

https://www.destinationcanada.com/fr

