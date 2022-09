TORONTO, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Desjardins soutient Jeunesse, J'écoute depuis plus de 30 ans et annonce aujourd'hui son don le plus important à ce jour, soit le versement d'un million de dollars. Cette somme sera consacrée aux besoins prioritaires de Jeunesse, J'écoute afin de soutenir la santé mentale des jeunes, en commençant par la campagne de la rentrée scolaire, présentée par Desjardins.

Lors de la rentrée, Jeunesse, J'écoute observe en effet une hausse des demandes liée à une augmentation du stress et de l'anxiété. Cette période de transition est difficile pour les élèves, ainsi que pour leurs parents et enseignants. Le don de Desjardins soutiendra des personnes de tous âges - mais surtout des jeunes - à traverser cette période d'incertitude.

« Nous sommes profondément reconnaissants envers Desjardins pour ce don porteur de changement qui démontre de manière phénoménale son engagement indéfectible en appui à la santé mentale et du bien-être des jeunes, déclare Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute. Aujourd'hui, Desjardins accroît son soutien pour montrer aux jeunes d'un océan à l'autre qu'ils peuvent en tout temps obtenir de l'aide s'ils ont un problème, qu'il soit grand ou petit. Alors que la rentrée des classes se déroule dans le contexte d'une pandémie qui perdure, Desjardins investit dans cette aide qui garantira aux jeunes et aux adultes se souciant d'eux un espace où trouver sécurité, soutien et écoute. »

« En ce moment, nos jeunes paient un prix très élevé dans notre société. Non seulement en raison de la pandémie, mais considérant aussi les défis dont ils hériteront. Chez Desjardins, nous avons à cœur de les appuyer et c'est pourquoi nous investissons dans notre jeunesse. Nous souhaitons les aider à rêver, les encourager, être là quand ils ont besoin de nous, mais aussi agir avec eux, affirme Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins. Nous sommes fiers de notre partenariat avec Jeunesse, J'écoute, qui partage notre vision d'aider les jeunes à atteindre leur plein potentiel. »

Desjardins continue de générer des retombées considérables pour les jeunes Canadiens et Canadiennes en s'engageant auprès des collectivités et en investissant dans l'éducation, la santé et le bien-être des jeunes par l'entremise de son programme Tous engagés pour la jeunesse. Ce partenariat s'aligne sur l'importance qu'accorde Desjardins à la promotion de la réussite scolaire. Pour en savoir plus sur les retombées générées par l'organisation, veuillez consulter : (VEUILLEZ INSÉRER LE LIEN À INCLURE DANS L'ANNONCE).

À PROPOS DE DESJARDINS

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À PROPOS DE JEUNESSE, J'ÉCOUTE

Jeunesse, J'écoute est le seul service national de santé mentale qui offre aux jeunes du soutien en ligne gratuit et confidentiel, en français et en anglais, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. En tant que spécialistes nationaux de l'aide virtuelle, nous offrons un espace sûr et fiable à des millions de jeunes, où ils peuvent appeler, texter ou accéder à de l'aide de façon autonome en cas de crise ou de besoin. En ce sens, notre transformation numérique nous permet d'envisager un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien dont elle a besoin, au moment et de la manière qui lui convient. Jeunesse, J'écoute s'appuie avec gratitude sur la générosité de ses donateurs, bénévoles, parties prenantes, partenaires du secteur privé, ainsi que sur celle des gouvernements, qui financent ses programmes et leur donnent vie. Apprenez-en plus au jeunessejecoute.ca.

SOURCE Jeunesse, J'écoute

