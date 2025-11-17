MONTRÉAL, le 17 nov. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (DSP), le gestionnaire des Fonds Desjardins, élargit sa gamme de fonds communs de placement et annonce le lancement de trois nouveaux Fonds Desjardins.

« Le lancement de ces trois nouveaux Fonds Desjardins témoigne de notre engagement à offrir aux investisseurs des solutions diversifiées qui viennent compléter notre offre de fonds de placement. Grâce à l'expertise de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., nous sommes fiers de proposer des options qui répondent aux besoins actuels du marché », souligne Jean-François Girard, vice-président et chef du développement et gestion des fonds d'investissement à Desjardins Société de placement.

DSP propose à compter d'aujourd'hui trois nouveaux Fonds Desjardins offerts dans différentes catégories de parts illustrées dans le tableau ci-dessous :

Fonds Desjardins Catégories1 de parts disponibles Fonds Desjardins Actions canadiennes plus A, K, I, C, F et D Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus A, K, I, C, F et D Fonds Desjardins Actions américaines A, K, I, C, F et D

Fonds Desjardins Actions canadiennes plus

L'objectif de ce fonds, géré par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.

Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes plus

L'objectif de ce fonds, géré par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds a recours à une approche d'investissement responsable.

Fonds Desjardins Actions américaines

L'objectif de ce fonds, géré par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres connexes à des titres de participation de sociétés américaines.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 54,5 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 septembre 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds Desjardins et les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. est le gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds Desjardins et les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

__________________________ 1 Pour la description des parts offertes, veuillez vous référer au prospectus simplifié.

