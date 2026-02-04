MONTRÉAL, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Du 1er au 8 mars 2026, à l'occasion de la semaine de relâche, la Grande-Place du Complexe Desjardins proposera aux enfants des activités gratuites inspirées de l'univers du cirque. Des ateliers d'initiation, des parcours sportifs et des spectacles inviteront les jeunes à bouger, à relever des défis et à s'amuser.

Dans un contexte où les événements se multiplient durant ce congé scolaire, le Complexe Desjardins se positionne comme un lieu phare accessible pour les familles à Montréal, grâce à une offre variée, inclusive et rassembleuse.

La semaine de relâche prend des airs de cirque au Complexe Desjardins (Groupe CNW/Mouvement Desjardins) La semaine de relâche prend des airs de cirque au Complexe Desjardins. Crédit photo : Félix Audet (Groupe CNW/Mouvement Desjardins)

« La semaine de relâche est un moment privilégié où les familles prennent le temps de se retrouver et de créer de précieux souvenirs. Avec une programmation gratuite et immersive, le Complexe Desjardins souhaite offrir une sortie clés en main au cœur du centre‑ville. C'est un rendez-vous familial qui saura plaire à tout le monde ! », souligne Marie-Pier Labarre, directrice marketing du Complexe Desjardins.

Des activités jeunesse inspirées de l'univers du cirque

Tout au long de la semaine de relâche, la Grande-Place du Complexe Desjardins s'animera grâce à des activités sportives et ludiques pour enfants, axées sur le mouvement, la coordination et l'agilité, avec une touche circassienne. Les jeunes pourront s'initier à certaines disciplines, notamment le cerceau aérien, le hula-hoop et la sphère aérienne, dans un cadre sécuritaire et supervisé. Un parcours sportif les amènera à relever des défis tout en mettant à l'épreuve leur coordination et leur motricité.

Des spectacles viendront compléter l'expérience, en plus de maquillages éclairs pour les enfants. Les visiteurs et visiteuses pourront également profiter de balades en petit train, offertes au coût de 3 $ par personne. Les autres activités sont gratuites et ouvertes à tous et à toutes.

Une sortie clés en main au cœur du centre-ville de Montréal

Facilement accessible, le Complexe Desjardins est situé à proximité des stations de métro Place-des-Arts et Place-d'Armes, avec un stationnement sur place et un accès direct au réseau piétonnier souterrain. Les familles pourront aussi profiter de la galerie commerciale pour faire des emplettes, ainsi que de l'aire de restauration pour une pause repas.

Avec cette programmation spéciale pour la semaine de relâche, le Complexe Desjardins réaffirme sa volonté d'être un lieu central rassembleur et un espace de découvertes au centre-ville de Montréal, en offrant une expérience mémorable, inclusive et divertissante.

Du 1er au 8 mars 2026 à la Grande-Place du Complexe Desjardins

(150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal)

Voir l'horaire complet des activités et obtenir plus d'informations

L'entrée est gratuite et ouverte à tous et à toutes.

À propos du Complexe Desjardins

Situé au cœur du centre-ville et du Quartier des spectacles de Montréal, le Complexe Desjardins figure parmi les plus importants immeubles multifonctionnels de la métropole et est l'un des plus fréquentés. Trois tours de bureaux ainsi qu'une galerie commerciale ceinturent une grande place publique pourvue d'une spectaculaire fontaine. La galerie commerciale du Complexe Desjardins compte plusieurs boutiques et restaurants offrant une gamme complète de produits et services. Le décor, où les éléments architecturaux grandioses se marient harmonieusement à la lumière naturelle, confère un caractère unique à ce lieu de magasinage.

