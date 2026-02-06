MONTRÉAL, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Desjardins a remporté huit récompenses au total lors de la cérémonie annuelle de remise des Trophées FundGrade A+® de Fundata Canada Inc. Les fonds qui se sont distingués par leur performance exceptionnelle au cours de l'année 2025 et qui ont décroché les huit trophées se répartissent comme suit : un fonds commun de placement, trois fonds négociés en bourse en investissement responsable et quatre fonds de placement garanti. Les Trophées FundGrade A+® sont remis aux fonds de placement canadiens qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et qui ont maintenu des notes FundGrade élevées au cours d'une année civile complète.

« Nous sommes extrêmement honorés et fiers de voir Desjardins se distinguer avec huit prix FundGrade A+® cette année. Ces reconnaissances soulignent la rigueur de nos équipes et reflètent notre engagement à offrir à nos membres et clients des solutions de placement durables, performantes et véritablement adaptées à leurs besoins. Contribuer à leur autonomie financière demeure au cœur de notre mission. » a déclaré Frédérick Tremblay, Président et chef de l'exploitation des solutions de placement, Desjardins Société de placement inc.

Les fonds négociés en bourse (FNB) et fonds communs de placement suivants, offerts par Desjardins Société de placement inc., ont reçu la note FundGrade A+® de Fundata :

1 Ces deux FNB se sont aussi vu décerner un certificat ainsi qu'un trophée lors de la cérémonie annuelle des prix LSEG Lipper 2025 pour leurs performances sur la période de 5 ans.

Les fonds de placement garanti (FPG) suivants, offerts par Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, ont reçu la note FundGrade A+® de Fundata :

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 515,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds¬ détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Le FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette (DRFC), a reçu la note A+ dans la catégorie « Actions canadiennes », laquelle compte 166 fonds. Le FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette (DRFE) a eu la note A+ dans la catégorie « Actions de marchés émergents », qui comprend 73 fonds. Le FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette (DRMD) a reçu la note A+ dans la catégorie « Actions internationales », où on recense 168 fonds. Le Fonds Desjardins Revenu à taux variable a obtenu la note A+ dans la catégorie « Revenu fixe multisectoriel », comptant 58 fonds. Le DSF FPG - Équilibré mondial croissance - Desjardins a eu la note A+ dans la catégorie « Équilibrés tactiques », qui inclut 18 fonds. Le DSF FPG - Canadien équilibré - Fiera Capital s'est vu décerner la note A+ dans la catégorie « Équilibrés canadiens d'actions », laquelle comprend 70 fonds. Le DSF FPG - Canadien équilibré - CI a réussi à décrocher la note A+ dans la catégorie « Équilibrés canadiens neutres », qui compte 95 fonds. Le DSF FPG - Croissance et revenu canadien - CI a eu la note A+ dans la catégorie « Équilibrés mondiaux neutres », incluant 149 fonds. Ces notes sont données pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, et toutes les catégories sont définies par le Comité de normalisation des fonds d'investissement du Canada (CIFSC), un organisme canadien indépendant.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total annuel composé historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l'impôt sur le revenu payable par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

Les Fonds de placement garanti DSF sont établis par Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Le rendement passé des Fonds de placement garanti DSF n'est pas indicatif de leur rendement futur. Helios et Fonds de placement garanti DSF sont des marques de commerce déposées de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. DESJARDINS ASSURANCES désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. DESJARDINS, DESJARDINS ASSURANCES ainsi que les marques de commerce associées sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisées sous licence.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

