MONTRÉAL, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Le Mouvement Desjardins est fier d'annoncer qu'il figure de nouveau parmi les meilleurs employeurs au Canada, selon plusieurs organisations reconnues à l'échelle nationale. Ces prix mettent en évidence la constance de son engagement envers ses équipes et son désir de bâtir une culture d'entreprise qui se démarque, au bénéfice des membres et clients.

Présent au classement Forbes en 2026 devant ses principaux concurrents bancaires, Desjardins confirme son engagement envers ses employés et sa volonté de créer un environnement humain, innovant et rassembleur. Il s'agit par ailleurs d'une reconnaissance qui s'inscrit dans la continuité, MediaCorp ayant également classé l'organisation parmi les meilleurs employeurs au Canada et les meilleurs employeurs pour les jeunes pour plus d'une dizaine d'années consécutives.

En plus de ces reconnaissances, Desjardins a obtenu le niveau de certification Platine de La Gouvernance au Féminin pour une quatrième année consécutive, ce qui témoigne de ses efforts continus à l'égard de la parité et de l'inclusion.

« Ces reconnaissances confirment que notre vision et les actions que nous posons renforcent notre capacité à grandir comme organisation humaine et performante », a déclaré Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Nous mettons tout en œuvre pour offrir un environnement de travail qui favorise l'engagement, l'innovation et la réussite collective, afin de réaliser pleinement notre mission d'accompagner nos membres et clients dans leur autonomie financière. »

Alors que les attentes du marché du travail continuent d'évoluer, Desjardins réaffirme son engagement à offrir un milieu dynamique axé sur l'équilibre, l'innovation et la collaboration. Grâce à ses valeurs coopératives et humaines, le Mouvement Desjardins demeure un employeur de choix pour des milliers de personnes à travers le pays.

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025.

