MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail ci-dessous, incluent des changements au modèle de tarification des parts de catégorie W ainsi que des changements aux stratégies de placement de certains Fonds et Portefeuilles Desjardins.

DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution des conseillers financiers et des investisseurs.

Changements à la tarification des parts de catégorie W

À compter du 1er février 2026 (la « date effective »), DSP prévoit effectuer des changements à la tarification des parts de catégorie W. Ainsi, les frais de gestion et les frais d'administration fixes, actuellement négociés et acquittés directement par la société du représentant de l'investisseur, seront dorénavant assumés directement par les Fonds qui offrent cette catégorie de parts. Cette mesure entrainera une réduction du placement d'un investisseur dans le Fonds concerné. Les porteurs de parts touchés par ce changement seront avisés au moins 60 jours avant la date effective.

Le tableau suivant présente les frais de gestion et les frais d'administration fixes qui seront applicables1 pour chacun des Fonds Desjardins offrant des parts de catégorie W.

NOM DU FONDS DESJARDINS (parts de catégorie W) FRAIS DE GESTION (%) FRAIS D'ADMINISTRATION FIXES (%) FRAIS TOTAUX (%) Fonds Desjardins Revenu court terme 0,19 0,14 0,33 Fonds Desjardins SociéTerre Revenu court terme 0,19 0,14 0,33 Fonds Desjardins Obligations canadiennes 0,21 0,14 0,35 Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes 0,21 0,14 0,35 Fonds Desjardins Obligations de sociétés canadiennes 0,21 0,14 0,35 Fonds Desjardins SociéTerre Obligations de sociétés canadiennes 0,21 0,14 0,35 Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales 0,39 0,15 0,54 Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales 0,53 0,15 0,68 Fonds Desjardins Obligations mondiales à rendement élevé 0,44 0,15 0,59 Fonds Desjardins Croissance de dividendes 0,34 0,17 0,51 Fonds Desjardins Actions canadiennes de revenu 0,32 0,17 0,49 Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes de revenu 0,32 0,17 0,49 Fonds Desjardins Actions canadiennes 0,30 0,17 0,47 Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes 0,32 0,17 0,49 Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation 0,47 0,20 0,67 Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines 0,41 0,18 0,59 Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines petite capitalisation 0,56 0,18 0,74 Fonds Desjardins Actions mondiales à faible volatilité 0,35 0,23 0,58 Fonds Desjardins Actions outre-mer 0,51 0,23 0,74 Fonds Desjardins Actions internationales valeur 0,46 0,22 0,68 Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales 0,42 0,22 0,64 Fonds Desjardins Mondial de dividendes 0,39 0,22 0,61 Fonds Desjardins SociéTerre Mondial de dividendes 0,63 0,22 0,85 Fonds Desjardins Actions mondiales 0,41 0,23 0,64 Fonds Desjardins Actions mondiales croissance 0,45 0,23 0,68 Fonds Desjardins SociéTerre Diversité 0,41 0,23 0,64 Fonds Desjardins SociéTerre Opportunités mondiales 0,51 0,23 0,74 Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives 0,46 0,23 0,69 Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation 0,60 0,23 0,83 Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres 0,76 0,23 0,99 Fonds Desjardins Marchés émergents 0,61 0,21 0,82 Fonds Desjardins Opportunités des marchés émergents 0,84 0,20 1,04 Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents 0,44 0,20 0,64 Fonds Desjardins FNB Marchés neutres (auparavant FNB Alt long/court marchés boursiers neutres) 1,00 0,15 1,15 Fonds Desjardins Infrastructures mondiales 0,71 0,20 0,91 Fonds Desjardins Opportunités mondiales 0,42 0,23 0,65

Changements aux stratégies de placement de certains Fonds et Portefeuilles Desjardins

DSP annonce la modification des stratégies de placement de certains Fonds Desjardins afin d'ajuster les seuils applicables aux investissements dans des obligations à rendement élevé. Les seuils maximaux ajustés de l'actif net pouvant être investi dans ce type d'obligations sont les suivants :

Fonds Desjardins

Seuil maximal d'investissement dans des obligations à rendement élevé Fonds Desjardins Obligations opportunités 30 % Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales 30 % Fonds Desjardins Obligations mondiales géré 55 % Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales 80 % Fonds Desjardins Revenu à taux variable 80 % Fonds Desjardins Obligations mondiales tactique 80 % Fonds Desjardins Obligations des marchés émergents 85 % Fonds Desjardins SociéTerre Obligations des marchés émergents 85 %

DSP annonce également la modification des stratégies de placement de certains Portefeuilles Desjardins afin d'ajuster les seuils applicables aux investissements dans des titres étrangers. Les seuils maximaux ajustés de l'actif net pouvant être investi dans des titres étrangers sont les suivants :

Fonds Desjardins

Seuil maximal d'investissement dans des titres

étrangers Portefeuille Desjardins Stratégie active Conservateur 35 % Portefeuille Desjardins SociéTerre Conservateur 35 % Portefeuille Desjardins FNB Conservateur 35 %

Les changements mentionnés ci-dessus seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le droit de suspendre ou de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces changements.

1 Les taux indiqués dans le tableau n'incluent pas les taxes applicables aux frais de gestion et aux frais d'administration fixes.

