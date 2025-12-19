Publication du Rapport annuel 2025 sur l'investissement responsable

MONTRÉAL, le 19 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Desjardins Société de placement inc. (« DSP ») publie son Rapport annuel 2025 sur l'investissement responsable, un document phare qui illustre sa volonté de conjuguer performance financière et retombées positives pour la société et l'environnement. Premier en investissement responsable depuis plus de 30 ans, Desjardins détient une expertise parmi les plus approfondies au pays, avec une offre qui rayonne à l'échelle canadienne et internationale.

Dans un contexte socio-économique en constante évolution, DSP maintient le cap. L'investissement responsable demeure essentiel : intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement permet de mieux gérer les risques et d'identifier des occasions tangibles. Le rapport dévoile notamment la stratégie de DSP en matière d'investissement responsable, les faits saillants de l'année et les progrès réalisés à l'égard des cibles climatiques et des engagements en matière de biodiversité, ainsi que les retombées des Fonds Desjardins SociéTerre.

Le rapport présente également les résultats des activités d'éducation sur l'investissement responsable réalisées auprès de conseillers et d'investisseurs particuliers, ainsi que les résultats des activités de dialogue avec des centaines d'entreprises qui contribuent à l'évolution de leurs pratiques sur des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance.

« Ce rapport illustre notre ambition de faire de l'investissement responsable un levier de transformation durable, déclare Sébastien Vallée, premier vice-président, Gestion de patrimoine, Mouvement Desjardins. Nous croyons que la transparence et la rigueur sont essentielles pour renforcer la confiance et accompagner nos membres et clients dans la transition vers une économie plus durable. »

Face aux défis mondiaux - changements climatiques, perte de biodiversité, inégalités sociales -, la finance peut jouer un rôle structurant pour l'avenir. DSP poursuit son engagement à offrir des solutions qui allient performance et retombées positives.

Consultez le rapport complet ici.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp, et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 54,5 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 septembre 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

