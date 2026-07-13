Desjardins lance un nouveau Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible

MONTRÉAL, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (DSP), à titre de gestionnaire des Fonds Desjardins, annonce le lancement du nouveau Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible 2031.

« Fidèle à son engagement envers ses membres et sa clientèle, Desjardins répond à leurs besoins en offrant une solution de rechange aux certificats de placement garanti et aux obligations individuelles », a déclaré Jean-François Girard, vice-président et chef du développement et de la gestion des fonds d'investissement. « L'élargissement de notre gamme de fonds à échéance cible permet d'offrir des solutions ayant un potentiel d'efficience fiscale accru, tout en étant flexibles et à faible coût. »

Fonds Desjardins Catégories de parts1 disponibles à compter du 13 juillet 2026 Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible 2031 C, F et D



1 Pour la description des parts offertes, veuillez vous référer au prospectus simplifié.

Géré par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc., ce fonds a pour objectif de procurer un revenu régulier tout en préservant le capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de qualité qui sont émis par des sociétés canadiennes sur le marché canadien et qui arriveront à échéance en 2031, soit l'année durant laquelle il est prévu que le fonds sera dissous.

Avec cette bonification, DSP propose désormais une gamme élargie de Fonds Desjardins Obligations de qualité à échéance cible, offrant des échéances réparties entre 2026 et 2031.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

DSP, gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse Desjardins, figure parmi les principales sociétés de fonds d'investissement du Canada, avec 56,7 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 mars 2026. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres par ses gestionnaires de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est l'un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, doté d'une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe, en placements privés et en actifs réels (incluant infrastructures et immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA sert une clientèle institutionnelle composée notamment de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organismes sans but lucratif et de sociétés de partout au Canada. Son équipe de plus de 100 professionnels de l'investissement répartis entre des bureaux à Montréal, à Lévis et à Toronto utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de ses clients. DGIA intègre les valeurs coopératives de Desjardins dans son processus d'investissement afin de veiller à favoriser la croissance durable et responsable des actifs de ses partenaires et de sa clientèle.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

SOURCE Mouvement Desjardins

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