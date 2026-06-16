Desjardins annonce les distributions en espèces de certains FNB Desjardins pour le mois de juin et le deuxième trimestre de 2026

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Desjardins Société de Placement inc. (DSP), agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui les distributions en espèces à être versées pour le mois de juin et le deuxième trimestre de 2026 aux porteurs de parts de certains FNB Desjardins qui versent des distributions en espèces mensuellement ou trimestriellement et dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 23 juin 2026 recevront les distributions en espèces payables à l'égard de ces FNB, le 30 juin 2026.

Voici la liste des FNB Desjardins qui verseront des distributions en espèces pour le mois de juin ou le deuxième trimestre de 2026 ainsi que le montant des distributions par parts à être versées :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Distributions par

parts ($) FNB Desjardins Indices à revenu fixe Canadiens



FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU 0,0315 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS 0,0276 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans DCC 0,0311 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans DCG 0,0237 FNB Desjardins Indice obligations corporatives canadiennes DCBC 0,0541 FNB Desjardins Indice obligations corporatives américaines de qualité DUIG 0,0686 FNB Desjardins Indice obligations gouvernementales mondiales DGGB 0,0481

FNB Desjardins d'actions privilégiées



FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP 0,0000

FNB Desjardins d'actions



FNB Desjardins Actions Québec DMQC 0,1376

FNB Desjardins Indices d'actions



FNB Desjardins Indice actions canadiennes DMEC 0,0908 FNB Desjardins Indice actions américaines DMEU 0,0505 FNB Desjardins Indice actions internationales DMEI 0,2766 FNB Desjardins Indice actions marchés émergents DMEE 0,1223 FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation DMID 0,0254

FNB Desjardins multifacteurs trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFC 0,1859 FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFU 0,0798 FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFD 0,3850 FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFE 0,1170

FNB Desjardins trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette DRMC 0,1746 FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette DRMU 0,0725 FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette DRMD 0,0000 FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette DRME 0,0834

FNB Desjardins multifacteurs faible en combustibles fossiles



FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles DRFG 0,0949

FNB Desjardins Actif



FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette DRCU 0,0288

FNB alternatifs Desjardins



FNB Desjardins marchés neutres DANC 0,0000 FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ US DANC.U 0,00001 FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ CA DAMG 0,0000 FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ US DAMG.U 0,00001 FNB Desjardins Macro mondial DGLM 0,0000

1 Libellé en dollars américains.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 56,7 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 mars 2026. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de Placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281‑7000 ou 1 866‑866‑7000, poste 5553436, [email protected]