Desjardins lance trois nouveaux FNB à gestion active

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des fonds négociés en bourse (« FNB ») de Desjardins, annonce le lancement de trois nouveaux FNB : le FNB Desjardins Actif univers obligations canadiennes (« DACU »), le FNB Desjardins Actions de leaders canadiens (« DACL ») et le FNB Desjardins Opportunités mondiales (« DAGL »). DSP a clôturé l'offre initiale de parts, et celles-ci commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (TSX) aujourd'hui.

Avec le lancement de ces trois FNB à gestion active, Desjardins répond directement aux besoins concrets des investisseurs et des conseillers en matière de construction de portefeuille. « Fort de la longue expérience et des antécédents bien établis de nos équipes d'investissement, DSP offre des solutions couvrant les actions canadiennes, les obligations canadiennes et les actions mondiales qui sont désormais disponibles sous forme de FNB, alliant flexibilité et efficacité », a déclaré Jean-François Girard, Vice-président et chef du développement et de la gestion des fonds d'investissement. Gérées activement par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. (« DGIA »), ces solutions visent à offrir aux investisseurs des produits concurrentiels qui se démarquent.

Les symboles boursiers et les frais de gestion des trois FNB sont les suivants :

FNB Desjardins Actif univers obligations canadiennes (symbole TSX : DACU) : DACU cherche à procurer un revenu élevé et régulier, ainsi qu'une certaine protection du capital. À cette fin, il investit principalement dans divers titres de créance émis par les gouvernements du Canada, des organismes gouvernementaux et des sociétés canadiennes, ainsi que dans une moindre mesure, des titres de créance étrangers.

FNB Desjardins Actions de leaders canadiens (symbole TSX : DACL) : DACL cherche à procurer un revenu raisonnable et une appréciation du capital à long terme. À cette fin, il investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres liés à des capitaux propres de sociétés canadiennes à grande et moyenne capitalisation.

FNB Desjardins Opportunités mondiales (symbole TSX : DAGL) : DAGL cherche à procurer une plus-value du capital à long terme en investissant activement principalement dans des titres de capitaux propres et des titres liés à des capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde, y compris dans les marchés émergents.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web de DSP à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions financières les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des cotes de crédit et des ratios de capital parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

DSP, gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse Desjardins, figure parmi les principales sociétés de fonds d'investissement du Canada, avec 56,7 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 mars 2026. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres par ses gestionnaires de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est l'un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, doté d'une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe, en placements privés et en actifs réels (incluant infrastructures et immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA sert une clientèle institutionnelle composée notamment de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organismes sans but lucratif et de sociétés de partout au Canada. Son équipe de plus de 100 professionnels de l'investissement répartis entre des bureaux à Montréal, Lévis et Toronto utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de ses clients. DGIA intègre les valeurs coopératives de Desjardins dans son processus d'investissement afin de veiller à favoriser la croissance durable et responsable des actifs de ses partenaires et de sa clientèle.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

SOURCE Mouvement Desjardins

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