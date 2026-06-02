MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des fonds négociés en bourse Desjardins (« FNB ») annonce le lancement d'un nouveau FNB : le FNB Desjardins Indice obligations gouvernementales mondiales (« DGGB »). DSP a clôturé l'offre initiale de parts, qui commenceront à être négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») aujourd'hui.

« En bonifiant notre offre de FNB indiciels à coûts concurrentiels, nous donnons à notre clientèle des outils simples et performants pour construire des portefeuilles diversifiés sans compromis sur les coûts », a indiqué Jean‑François Girard, vice‑président et chef du développement et de la gestion des fonds d'investissement chez Desjardins Société de placement.

Ce fonds, géré par Desjardins Gestion internationale d'actifs inc. à titre de gestionnaire de portefeuille, commencera à être négocié au TSX aujourd'hui. Son symbole boursier et les frais de gestion correspondent à ceci :

Fonds négocié en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Frais de gestion FNB Desjardins Indice obligations gouvernementales mondiales DGGB 0,20 %

FNB Desjardins Indice obligations gouvernementales mondiales (symbole TSX : DGGB) : DGGB cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d'un indice d'obligations gouvernementales mondiales. À l'heure actuelle, DGGB cherche à reproduire le rendement du Solactive G7 Government Bond CAD Hedged TR Index. Dans une conjoncture de marché normale, DGGB investira principalement dans des obligations gouvernementales émises par des pays du G7, soit l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web de DSP à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

DSP, gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 56,7 milliards de dollars canadiens sous gestion au 31 mars 2026. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

À propos de Desjardins Gestion internationale d'actifs inc.

Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA) est l'un des principaux gestionnaires d'actifs au Canada, doté d'une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe, en placements privés et en actifs réels (incluant infrastructures et immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA dessert une clientèle institutionnelle composée notamment de compagnies d'assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, d'organismes sans but lucratif et de sociétés à travers le Canada. Avec des bureaux à Montréal, à Lévis et à Toronto, son équipe de plus de 100 professionnels de l'investissement utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de sa clientèle. DGIA intègre les valeurs coopératives de Desjardins dans son processus d'investissement afin de veiller à favoriser la croissance durable et responsable des actifs de ses partenaires et de ses clients.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

SOURCE Mouvement Desjardins

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