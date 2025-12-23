MONTRÉAL, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de Placement inc. (DSP) agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui les distributions en espèces estimées à être versées pour décembre 2025 aux porteurs de parts des FNB Desjardins dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 31 décembre 2025 recevront les distributions en espèces payables à l'égard de ces FNB, le 8 janvier 2026.

DSP prévoit publier un communiqué de presse le ou vers le 31 décembre 2025 pour fournir les distributions en espèces finales pour tous les FNB. La distribution en espèces par part peut varier entre le 23 décembre 2025 et le 31 décembre 2025.

Voici la liste des FNB Desjardins qui verseront des distributions en espèces pour le mois de décembre 2025 ainsi que l'estimé du montant des distributions par parts à être versées :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Estimés des distributions

annuelles par parts ($) FNB Desjardins à revenu fixe



FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU 0,0641 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS 0,0623 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés échelonnées 1-5 ans DCC 0,0816 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales échelonnées 1-5 ans DCG 0,0556 FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes DCBC 0,0828

FNB Desjardins d'actions privilégiées



FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP 0,1329

FNB Desjardins d'actions



FNB Desjardins Actions Québec DMQC 0,0620

FNB Desjardins Indices d'actions



FNB Desjardins Indice actions canadiennes DMEC 0,1448 FNB Desjardins Indice actions américaines DMEU 0,0704 FNB Desjardins Indice actions internationales DMEI 0,1147 FNB Desjardins Indice actions marchés émergents DMEE 0,0538 FNB Desjardins Indice actions américaines à moyenne capitalisation DMID 0,0502

FNB Desjardins multifacteurs trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFC 0,1500 FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFU - FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFD 0,1500 FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFE 0,1026

FNB Desjardins trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette DRMC 0,1500 FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette DRMU 0,1400 FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire zéro émission nette DRMD - FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette DRME 0,0862

FNB Desjardins multifacteurs faible en combustibles fossiles



FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles DRFG 0,1500

FNB Desjardins Actif



FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette DRCU 0,0822

FNB alternatifs Desjardins



FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ CA DANC - FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ US DANC.U -1 FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ CA DAMG - FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers mondiaux - parts couvertes en $ US DAMG.U -1 FNB Desjardins Macro mondial DGLM -

1 Libellé en dollars américains.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

Régime de réinvestissement des distributions des FNB Desjardins

DSP a adopté un régime de réinvestissement des distributions (le « Régime de réinvestissement ») qui est entré en vigueur en date du 28 novembre 2024 pour tous les FNB Desjardins qui versent des distributions en espèces mensuellement ou trimestriellement et dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Pour obtenir de l'information additionnelle sur le Régime de réinvestissement des FNB Desjardins ou pour obtenir une copie du Régime de réinvestissement, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse https://www.fondsdesjardins.com/fnb/index.jsp ou contactez votre courtier.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 54,5 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 septembre 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de Placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281‑7000 ou 1 866‑866‑7000, poste 5553436, [email protected]