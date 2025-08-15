MONTRÉAL, le 15 août 2025 /CNW/ - Desjardins Société de Placement inc. (DSP) agissant à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, aujourd'hui annonce les distributions en espèces à être versées en août 2025 aux porteurs de parts de certains FNB Desjardins dont les parts sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX). Les porteurs de parts dûment inscrits au registre le 22 août 2025 recevront les distributions en espèces payables à l'égard de ces FNB, le 29 août 2025.

Voici la liste des FNB Desjardins qui verseront des distributions en espèces en août 2025 ainsi que le montant des distributions par parts à être versées :

Fonds négociés en bourse (FNB) Symbole boursier

(TSX) Distributions par

parts ($) FNB Desjardins à revenu fixe



FNB Desjardins Indice univers obligations canadiennes DCU 0,0457 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes à court terme DCS 0,0291 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes de sociétés

échelonnées 1-5 ans DCC 0,0433 FNB Desjardins Indice obligations canadiennes gouvernementales

échelonnées 1-5 ans DCG 0,0339 FNB Desjardins Indice Obligations corporatives canadiennes DCBC 0,0625

FNB Desjardins d'actions privilégiées



FNB Desjardins Indice actions privilégiées canadiennes DCP 0,0601

FNB Desjardins d'actions



FNB Desjardins Actions Québec DMQC -

FNB Desjardins Indices d'actions



FNB Desjardins Indice actions canadiennes DMEC - FNB Desjardins Indice actions américaines DMEU - FNB Desjardins Indice actions internationales DMEI - FNB Desjardins Indice actions marchés émergents DMEE -

FNB Desjardins multifacteurs trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFC - FNB Desjardins IR États-Unis multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFU - FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs

trajectoire zéro émission nette DRFD - FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs trajectoire zéro émission nette DRFE -

FNB Desjardins trajectoire zéro émission nette



FNB Desjardins IR Canada trajectoire zéro émission nette DRMC - FNB Desjardins IR États-Unis trajectoire zéro émission nette DRMU - FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada trajectoire

zéro émission nette DRMD - FNB Desjardins IR Marchés émergents trajectoire zéro émission nette DRME -

FNB Desjardins multifacteurs faible en combustibles fossiles



FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles DRFG -

FNB Desjardins Actif



FNB Desjardins IR Actif obligations canadiennes trajectoire zéro émission nette DRCU 0,0518

FNB Desjardins SociéTerre

- FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines DSAE -

FNB alternatifs Desjardins



FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ CA DANC - FNB Desjardins marchés neutres - parts couvertes en $ US DANC.U -1. FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers

mondiaux - parts couvertes en $ CA DAMG - FNB Desjardins rendement absolu marchés boursiers

mondiaux - parts couvertes en $ US DAMG.U -1



1 Libellé en dollars américains.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com .

