MONTRÉAL, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), à titre de gestionnaire des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, annonce aujourd'hui la dissolution du FNB Desjardins SociéTerre Actions américaines (le « DSAE »).

DSP annonce aujourd'hui qu'elle procédera à la dissolution du DSAE le ou vers le 28 novembre 2025 (la « date de dissolution »). DSP demandera à la Bourse de Toronto (la « TSX ») de radier les parts du DSAE le ou vers la date de dissolution, et toutes les parts toujours détenues par des investisseurs feront l'objet d'un rachat obligatoire à la date de dissolution. Avec prise d'effet le 17 novembre 2025, aucune nouvelle souscription de parts du DSAE ne sera acceptée.

Avant la date de dissolution, DSP convertira, dans la mesure du possible, l'actif du DSAE en espèces et, après avoir acquitté l'ensemble des éléments de passif du DSAE ou établi une provision suffisante à cet égard, elle distribuera dès que possible après la date de dissolution l'actif net du DSAE au pro rata parmi les porteurs de parts inscrits du DSAE.

Plus de détails sur les dissolutions seront envoyés par la poste aux porteurs de parts du DSAE le ou vers le 29 septembre 2025. Vers la date de dissolution, DSP publiera également un autre communiqué confirmant les derniers détails de la dissolution.

Dans le cadre de son engagement à offrir une gamme de produits optimale à ses membres et clients, DSP procède à une révision continue de son offre. À l'issue de cette analyse stratégique, et dans le meilleur intérêt des investisseurs, DSP a pris la décision de dissoudre le DSAE, ce dernier ne répondant plus de manière adéquate aux besoins identifiés.

Pour obtenir de l'information additionnelle sur les FNB Desjardins, consultez le site Web du gestionnaire à l'adresse www.FNBdesjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la sixième au monde, avec un actif de 501,3 milliards de dollars au 30 juin 2025. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp et a été reconnu comme l'une des meilleures institutions financières au monde en 2025 par Forbes. Il mise sur la compétence de plus de 57 200 employées et employés. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125e anniversaire, marquant plus d'un siècle d'ambition, de présence et d'expertise au service des membres et clients.

À propos de Desjardins Société de placement inc.

Desjardins Société de placement inc., gestionnaire des Fonds Desjardins et des Fonds négociés en bourse (FNB) Desjardins, est un des plus importants gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 50,1 milliards de dollars canadiens sous gestion au 30 juin 2025. DSP offre un large éventail de fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement de l'investissement responsable au Canada.

Les Fonds négociés en bourse Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais de courtage, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Desjardins Société de placement inc. est le gestionnaire des Fonds négociés en bourse Desjardins. Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.

DesjardinsMD, les marques de commerce comprenant le mot Desjardins et leurs logos ainsi que la marque SociéTerreMD sont des marques de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec employées sous licence.

SOURCE Mouvement Desjardins

Renseignements (à l'intention des journalistes uniquement) : Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514-281-7000 ou 1-866-866-7000, poste 5553436, [email protected]