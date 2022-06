Désignation toponymique commémorative - Le gouvernement du Québec rend hommage à Claude Castonguay, père de l'assurance maladie, en nommant l'édifice du siège social de la RAMQ à son nom

QUÉBEC, le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une cérémonie de commémoration nationale à la mémoire de Claude Castonguay, qui s'est tenue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, le premier ministre du Québec, M. François Legault, a annoncé l'officialisation d'une désignation toponymique visant à rendre hommage à ce grand bâtisseur du Québec contemporain. Désormais, l'édifice abritant le siège social de la Régie de l'assurance maladie du Québec portera en effet le nom d'Édifice Claude-Castonguay.

Actuaire de formation, Claude Castonguay a été, de 1966 à 1970, président de la Commission d'enquête sur la santé et le bien-être social. Il a été élu député dans la circonscription de Louis-Hébert en 1970 et nommé, la même année, ministre de la Santé et ministre de la Famille et du Bien-être social. Ces deux ministères ont ensuite fusionné pour former le ministère des Affaires sociales, que Claude Castonguay a dirigé de 1970 à 1973.

Claude Castonguay est considéré comme le père du régime d'assurance maladie du Québec. Il a été nommé officier de l'Ordre national du Québec en 1991, puis grand officier de l'Ordre en 2014.

La cérémonie de commémoration nationale s'est tenue en présence de membres de la famille de Claude Castonguay ainsi que de nombreux dignitaires, dont le président-directeur général de la Régie de l'assurance maladie du Québec, M. Marco Thibault.

« Claude Castonguay, c'était un vrai visionnaire. Il a changé la société québécoise et il est un pilier de la Révolution tranquille. Il a été un des grands architectes du Québec moderne. Il a inspiré des générations de Québécois et Québécoises et il va continuer de nous inspirer à toujours viser plus haut pour le Québec. Je me sens privilégié de pouvoir rendre hommage à Claude Castonguay. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Nous honorons la mémoire d'un grand Québécois, Claude Castonguay, dont les réalisations marquent maintenant le quotidien et la vie des citoyennes et citoyens du Québec. L'attribution du nom de Claude Castonguay à cet immeuble permet de perpétuer son souvenir. Cet homme demeurera une figure illustre pour notre nation. »

Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Langue française

« Claude Castonguay a révolutionné l'accès aux soins et services de santé au Québec. La création du régime d'assurance maladie public a été un levier majeur de transformation sociale. Grâce à son œuvre, les Québécoises et Québécois ont maintenant accès à des soins de santé gratuitement. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je voudrais saluer cette noble initiative de nommer l'édifice abritant le siège de la Régie de l'assurance maladie du Québec en hommage à celui qui est considéré comme le père du régime d'assurance maladie. Claude Castonguay nous lègue un modèle de société fondé sur la bienveillance et l'égalité des chances. Nous pouvons admirer son sens aiguisé du devoir. »

Marco Thibault, président-directeur général de la Régie de l'assurance maladie du Québec

L'édifice Claude-Castonguay est situé au 1125, Grande Allée Ouest, à Québec.

Créée en 1912, la Commission de toponymie procède à l'inventaire, à la conservation et à la mise en valeur des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

