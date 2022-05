OTTAWA, ON, le 21 mai 2022 /CNW/ - Une tempête dévastatrice accompagnée de vents violents, de fortes pluies et d'éclairs a causé des dommages importants aux équipements de distribution et de transmission sur l'ensemble de notre territoire de service, entraînant 1000 différentes pannes. Les équipes d'Hydro Ottawa travaillent à rétablir le courant pour plus de 179 000 clients.

À l'heure actuelle, nous croyons qu'il s'agira d'un effort de restauration de plusieurs jours. L'énergie sera rétablie dans un premier temps à la suite de pannes à grande échelle, suivies par les plus petites, en gardant la sécurité comme priorité numéro un.

Lorsque des pannes d'électricité surviennent, la première priorité d'Hydro Ottawa est de réagir à toute condition dangereuse et de rétablir le service électrique à ses clients le plus rapidement possible.

Dans l'intérêt de la sécurité, si une ligne électrique est tombée, restez à au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet qui est en contact avec les lignes, comme les arbres.

Veuillez réserver l'utilisation du 911 aux situations où il y a un risque pour la sécurité publique et aux urgences mettant la vie en danger. Si une ligne électrique est tombée et qu'il n'y a aucune blessure ni aucun risque pour la sécurité publique, veuillez le signaler en composant le numéro non urgent de la police au 613 236-1222 ou en nous appelant au 613 738-0188. On demande également au public de se tenir à une distance sécuritaire des équipes qui travaillent à la réparation et au rétablissement du réseau électrique.

Hydro Ottawa continuera d'informer ses clients et le public de la situation par le biais des médias, de son site Web et de ses canaux sociaux. Pour de plus amples renseignements, veuillez suivre le compte Twitter d'Hydro Ottawa @hydroottawa ou accéder à l'application Hydro Ottawa pour Android et Apple. Les clients peuvent également appeler notre ligne d'information sur les pannes d'électricité au 613 738-0188.

www.hydroottawa.com

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Josée Larocque, Gestionnaire, Médias et affaires publiques,Hydro Ottawa, Téléphone : 613-738-5499, poste 2345, [email protected]