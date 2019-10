Des sourires d'un océan à l'autre : la campagne annuelle du Biscuit Sourire(MC) de Tim Hortons® a permis de recueillir un montant record de 9,8 M$ à travers le Canada pour plus de 550 organismes caritatifs, hôpitaux et groupes communautaires

Les invités d'un océan à l'autre ont aidé à surpasser le record de 7,8 M$ qui avait été établi l'an dernier



TORONTO, le 3 oct. 2019 /CNW/ - La campagne 2019 du Biscuit Sourire de Tim Hortons a permis d'amasser, en une semaine seulement, un montant record de 9,8 M$ qui sera versé à 550 organismes caritatifs, hôpitaux et groupes communautaires partout au pays. Cette réussite impressionnante a été possible grâce à la passion et au dévouement des propriétaires de restaurant, des membres d'équipe et des invités de Tim Hortons qui participent, année après année, au succès de cette bonne cause, de même qu'aux merveilleux partenaires caritatifs qui aident à faire passer le mot dans leurs communautés.

Pendant une semaine, du 16 au 22 septembre, les invités des restaurants Tim Hortons ont partagé des sourires à travers le pays et recueilli des millions de dollars en achetant des biscuits aux brisures de chocolat décorés avec des yeux bleus et un sourire rose emblématique au coût de 1 $, taxes en sus.

Citation

« Nous avons été éblouis par le succès de la campagne du Biscuit Sourire de cette année. Nous sommes extrêmement fiers de la manière dont nos propriétaires de restaurant, leurs membres d'équipe et les invités ont tous mis la main à la pâte pour amasser la somme record de 9,8 M$ afin de soutenir des causes et des organismes caritatifs locaux parmi les plus influents d'un bout à l'autre du pays. »

- Mike Hancock, chef de l'exploitation, Tim Hortons

Des communautés qui se démarquent

Les invités de partout au pays ont uni leurs efforts pour amasser une somme record à l'occasion de la campagne du Biscuit Sourire de cette année. Voici les cinq communautés qui ont recueilli le plus de fonds au pays :

Dunnville , en Ontario , devrait adopter un nouveau surnom : la Capitale canadienne du Biscuit Sourire! À 42 864 $, il s'agit d'un record pour un seul restaurant et une somme impressionnante pour une municipalité de moins de 6 000 habitants! Ces fonds seront remis à la fondation de l'hôpital de Dunnville .

À Binbrook , en Ontario , on a récolté 26 122 $ pour les services communautaires de Glanbrook.

, en , on a récolté 26 122 $ pour les services communautaires de Glanbrook. Quant à Woodstock , en Ontario , la somme de 21 013 $ a été amassée pour deux organismes caritatifs : Sakura House Hospice et Centraide Oxford.

, en , la somme de 21 013 $ a été amassée pour deux organismes caritatifs : Sakura House Hospice et Centraide Oxford. Enfin, en soutien à la High Level Play Association, la municipalité de High Level , en Alberta , complète le palmarès avec une somme de 17 993 $ amassée grâce aux ventes du Biscuit Sourire.

Renseignements sur la campagne du Biscuit Sourire

En 2019, la campagne du Biscuit Sourire a permis d'amasser la somme record de 9,8 M$, soit 2 M$ de plus que le record de 7,8 M$ établi en 2018.

Le premier Biscuit Sourire a été vendu en 1996 afin d'aider à amasser des fonds pour l'hôpital pour enfants d' Hamilton , en Ontario .

, en . En 2019, les propriétaires de restaurant Tim Hortons ont appuyé 50 organismes caritatifs de plus qu'en 2018, pour un total de 550 organismes caritatifs, hôpitaux et programmes communautaires locaux.

À propos de Tim Hortons® Canada

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts des gens d'ici. Tim Hortons est la plus importante chaîne de restaurants œuvrant dans l'industrie de la restauration rapide au Canada et ses restaurants servent plus de 5 millions de tasses de café par jour. Au Canada, 80 % de la population se rend à l'un des quelque 4 000 restaurants Tim Hortons du pays au moins une fois par mois. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs, wraps, soupes et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 4 800 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tim Hortons, veuillez consulter le www.TimHortons.com.

