RBC Banque Royale : Plus de 25 ans de soutien envers la Fondation du CHUM et ses activités

MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation du CHUM est fière d'annoncer aujourd'hui un soutien financier de 1,125 million de dollars de la part de RBC Banque Royale, fidèle partenaire philanthropique depuis plus de 25 ans. Cette importante contribution vise à appuyer le Centre d'expertise et de collaboration en troubles concomitants (CECTC) afin de répondre aux défis d'accessibilité à des services médicaux avancés et d'offrir aux Québécois et Québécoises des services et soins adaptés à ce type de troubles.

Un centre d'expertise qui rayonne aux quatre coins de la province

De gauche à droite : Mario DiBernardo, vice-président régional, RBC, Centre Sud de Montréal; Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale de RBC au Québec; Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM; Dr Didier Jutras-Aswad, chef du département de psychiatrie, CHUM; Frédéric Abergel, président et directeur général du CHUM (Groupe CNW/Fondation du CHUM)

Le CECTC mise sur la collaboration scientifique en regroupant les forces existantes dans le domaine des troubles concomitants, soit les problèmes de dépendance et de santé mentale qui se manifestent simultanément, tant sur le plan médical que sur le plan psychosocial. Si la stratégie innovante du CECTC et de ses équipes a pu se concrétiser et être bénéfique pour des milliers de jeunes adultes au cours de la dernière année, c'est grâce à l'implication de RBC Banque Royale, et aux actions novatrices déployées au-delà des zones urbaines, où l'accès aux soins peut représenter un défi majeur.

En plus d'avoir à cœur de soutenir des projets transformateurs visant à bonifier l'offre des services de santé et de santé mentale, RBC souhaite les rendre accessibles pour toutes et tous, peu importe leur lieu de résidence, leur statut ou leur milieu social.

« Nous savons que 75 % des diagnostics de troubles de santé mentale surviennent entre 16 et 25 ans, et que seulement un jeune sur cinq ayant un problème de santé mentale a accès aux soins dont il a besoin. », souligne Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale de RBC au Québec. « Les jeunes méritent un accès facile à des services de soutien en santé psychologique de qualité, ainsi qu'à un système bien intégré où les connaissances en la matière sont répandues, et au sein duquel il est facile de s'orienter. Nous sommes fiers d'appuyer différentes initiatives du CHUM et du CECTC à travers notre programme Objectif Avenir RBC afin de faire une différence dans l'accompagnement et les soins de santé mentale offerts à la relève québécoise et leur famille. »

En plus de rejoindre et de mobiliser un grand nombre d'intervenants et d'intervenantes de toutes les régions québécoises, les initiatives du CECTC les forment à mieux traiter et à réduire les impacts de ces troubles sur le bien-être de leurs jeunes patients et patientes, mais aussi sur celui de leurs proches.

Parmi les initiatives mises en œuvre par les spécialistes du CECTC grâce à la générosité de RBC Banque Royale, on peut compter :

Le programme de télémentorat en ligne ECHO ® TC-CHUM qui met en lien plus de 250 cliniciens et cliniciennes, 30 établissements de santé, des partenaires et des équipes interdisciplinaires de l'ensemble du réseau provincial et communautaire œuvrant auprès des jeunes adultes aux prises avec des troubles concomitants;

qui met en lien plus de 250 cliniciens et cliniciennes, 30 établissements de santé, des partenaires et des équipes interdisciplinaires de l'ensemble du réseau provincial et communautaire œuvrant auprès des jeunes adultes aux prises avec des troubles concomitants; Un service de soutien-conseil proposé aux établissements de santé et de services sociaux du Québec et aux organismes communautaires;

proposé aux établissements de santé et de services sociaux du Québec et aux organismes communautaires; Des avis scientifiques répondant à des questions touchant l'organisation des services ou les facteurs impliqués dans l'approche de prise en charge des troubles concomitants;

répondant à des questions touchant l'organisation des services ou les facteurs impliqués dans l'approche de prise en charge des troubles concomitants; Une activité scientifique annuelle, inscrite comme un incontournable pour les acteurs et actrices du domaine, où année après année émerge des solutions prometteuses.

Avec ce centre, le partage de connaissances et d'expertises est privilégié dans le but d'améliorer les pratiques et d'offrir des pistes d'interventions précises et concrètes, tant en matière d'accompagnement que de thérapies personnalisées et adaptées au profil et aux besoins de chacun et chacune.

« La Fondation du CHUM rallie une communauté de donatrices et donateurs engagés autour du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) et de ses centres d'expertises. Au cœur de chaque grand acte de générosité se trouvent une histoire d'engagement sincère, une vision innovante et des valeurs partagées pour un avenir en santé, plus équitable et plus inclusif. C'est dans cet esprit que la Fondation souhaite souligner l'implication de RBC Banque Royale au Centre d'expertise et de collaboration en troubles concomitants (CECTC) », affirme Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

À propos de la Fondation du CHUM

À la Fondation du CHUM, nous rallions une communauté de donatrices et de donateurs engagés autour de ce chef de file du système de santé qu'est le CHUM. Avec leur soutien, nous lui assurons une source de financement complémentaire qui propulse l'innovation, accélère son développement technologique et lui permet d'exceller en matière de soins, de recherche et d'enseignement -- pour qu'aucun patient ne reste dans l'impasse.

https://fondationduchum.com/

SOURCE Fondation du CHUM

Renseignements: Source d'information : Marc Duchesne, [email protected], 514 277-3508