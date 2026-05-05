Inscrivez‑vous gratuitement, passez à l'action et amassez des fonds pour soutenir la recherche vitale sur la santé cardiaque et cérébrale.

TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Cœur + AVC invite la population à faire de l'activité physique un geste porteur de sens en participant à la 39e édition annuelle de la Randonnée du cœur en juin.

D'une durée d'un mois, le défi permet aux personnes participantes de choisir leur activité - vélo, marche ou course -, de participer individuellement ou en équipe, de se fixer leurs propres objectifs de distance et de collecte, et d'amasser des fonds pour soutenir la recherche vitale sur les maladies du cœur et l'AVC.

« La Randonnée du cœur rassemble les gens de façon simple, mais puissante, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Elle offre à la population l'occasion de prendre soin de sa santé cardiaque et cérébrale tout en contribuant au financement de recherches qui sauvent des vies. »

Les maladies du cœur et l'AVC demeurent l'une des principales causes de décès au Canada et ont des répercussions sur des millions de personnes partout au pays. Neuf personnes sur dix vivent d'ailleurs avec au moins un facteur de risque. L'inactivité physique, l'hypertension et le diabète en font partie, et plusieurs de ces facteurs peuvent être évités ou pris en charge grâce à de saines habitudes de vie.

« Nos choix quotidiens comptent, ajoute M. Roth. La Randonnée du cœur transforme la sensibilisation en action en encourageant l'activité physique et l'adoption d'habitudes durables, tout en favorisant des retombées concrètes afin que davantage de personnes puissent vivre plus longtemps et en meilleure santé. »

Depuis 1988, la Randonnée du cœur a permis d'amasser plus de 82 millions de dollars, contribuant à des découvertes qui ont transformé la prévention, le diagnostic, le traitement et le rétablissement. Aujourd'hui, Cœur + AVC demeure l'un des plus importants bailleurs de fonds de la recherche sur les maladies du cœur et l'AVC au Canada, propulsant des percées qui sauvent des vies, plaidant pour des politiques plus favorables à la santé et menant des efforts de sensibilisation visant à renforcer la santé cardiaque et cérébrale des communautés partout au pays.

Inscrivez-vous à la Randonnée du cœur dès aujourd'hui

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à la 39e édition annuelle de la Randonnée du cœur. Visitez le randonneeducoeur.ca pour vous inscrire et commencez à amasser des fonds aujourd'hui.

Cœur + AVC propose aussi, tout au long de l'année, différentes façons de s'impliquer, notamment en prenant part à des défis de collecte de fonds sur les médias sociaux ou en lançant votre propre collecte. Apprenez-en plus au votreproprecollecte.ca.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. cœuretavc.ca @coeuretavc @HeartandStroke

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Averie Hunt, conseillère en communications, [email protected], 647 426-6864