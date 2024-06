MONTRÉAL, le 10 juin 2024 /CNW/ - Parce qu'explorer la biodiversité végétale dans notre assiette est une délicieuse façon de participer à la transition socioécologique, Espace pour la vie présente Des saveurs botaniques, à compter du 22 juin, au Jardin botanique de Montréal. Tout l'été, on cultive la gourmandise écoresponsable à travers des activités ludiques. Au menu : on apprend à réduire le gaspillage alimentaire, on déguste des végétaux aux saveurs étonnantes et on s'amuse à jouer à cuisiner avec les tout-petits à l'aire de jeux. Du 15 juillet au 10 août - on participe à des démonstrations culinaires inspirantes avec une belle brochette de chefs et cheffes invité.e.s et les enfants (à partir de 3 ans) cuisinent pour vrai à l'activité "Je cuisine". Ne manquez pas cette série d'activités alléchantes pour toute la famille!

Apprendre, déguster et s'amuser en famille

Tous les jours, du samedi 22 juin au lundi 2 septembre, de 10 h à 17 h

DÉFI ANTI-GASPI : SAUVE QUI PEUT! - activité animée - 8 ans et plus

Emplacement : Roseraie, au sud du Jardin aquatique

Un atelier immersif pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison. En équipe, concoctez une recette ultime sans gaspillage en mettant à profit toutes les parties des fruits et légumes et repartez avec des idées futées!

DES PLANTES À S'EN LÉCHER LES DOIGTS - activité animée - Tout public

Emplacement : Aire gazonnée en face du Pavillon japonais

Une feuille au goût d'ananas? Des fleurs à saveur poivrée? Piquant, sucré, fruité, épicé, un éventail de goûts viendra chatouiller la curiosité de votre palais et de votre nez lors de ces dégustations végétales amusantes.

LA CUISINE DES ENFANTS - activité libre - Une aire de jeu pour les 3 à 8 ans

Emplacement : Aire gazonnée à côté du dôme de l'Insectarium

Ici, on joue au cuistot! On pèse, on tamise, on fait son marché et on fait semblant de cuisiner comme les grand.e.s.

Cuisiner la biodiversité locale

Du lundi au samedi, du 15 juillet au 10 août

RÉVOLUTION VÉGÉTALE DANS L'ASSIETTE - Démonstrations culinaires avec dégustation - 8 ans et plus

Emplacement : Chapiteau événementiel (« tente Fuji »)

En compagnie de nos chefs et cheffes invité.e.s "biodiversifiez" votre assiette! Laissez-vous inspirer pour accroître votre consommation de végétaux et apprenez à utiliser toutes les parties des plantes cuisinées. Échanges inspirants, recettes alléchantes et découvertes savoureuses au menu. Pendant 4 semaines, chaque jour, on célèbre la biodiversité dans l'assiette sur différents thèmes. Lundi - 13 h et 14 h 30 Mardi - 13 h et 14 h 30 Mercredi - 13 h et 14 h 30 Jeudi - 13 h et 14 h 30 On cuisine une recette originale pour réduire le gaspillage alimentaire. On retrouve les plantes anciennes et oubliées. On apprend à connaître les plantes urbaines et les forestières. On découvre les plantes étonnantes.

JE CUISINE! - atelier de cuisine pour les enfants dès 3 ans

Emplacement : Chapiteau événementiel (« tente Fuji »)

Les enfants découvriront le plaisir de cuisiner des végétaux tout en s'amusant dans cet atelier proposé par "C'est moi le chef!". Ici ce sont les enfants qui mettront la main à la pâte, tout en apprenant à bien manger. Les apprenti.e.s chef.fe.s auront ensuite le plaisir de déguster et de partager leur chef-d'œuvre avec leurs parents.

Durée : 30 minutes - maximum 20 jeunes à la fois (sur la base du premier arrivé, premier servi) Participation d'un adulte par enfant obligatoire.

Les contenants alimentaires sont fournis pour rapporter les restes de la recette à la maison. Vous pouvez toutefois apporter les vôtres si vous le souhaitez. Les vendredi et samedi, 19, 20, 26 et 27 juillet, 2, 3, 9, 10 août, à 13 h, 14 h et 15 h

INFORMATION D'ACCÈS

Réduisez vos GES. Priorisez le transport en commun (métro Pie-IX à 5 min à pied) et

le transport actif (pistes cyclables et stations Bixi à proximité).

La protection de la biodiversité et de l'environnement est au cœur de la mission d'Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ensemble, ces musées montréalais forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ils accueillent chaque année plus de 2,4 millions de personnes. Au regard des enjeux auxquels la planète est confrontée, Espace pour la vie travaille à accroître son impact en privilégiant le dialogue avec les communautés et en déployant des actions visant à engager la population sur la voie de la transition socioécologique.

