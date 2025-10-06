QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - Avec l'entrée en vigueur des dernières dispositions de la Loi 27, les employeurs québécois sont désormais légalement tenus d'intégrer la prévention des risques psychosociaux dans leur plan de prévention en santé et en sécurité au travail. Dans ce contexte, Beneva propose une série d'initiatives visant à outiller les entreprises pour créer des leviers de mobilisation, de rétention et de performance.

Les facteurs de risques psychosociaux -- tels que la charge de travail élevée, le manque d'autonomie, le manque de reconnaissance ou de soutien en milieu de travail -- peuvent nuire à la performance et au bien-être des équipes. Peu importe la taille de l'entreprise, la prévention en milieu de travail est déterminante afin de favoriser une culture organisationnelle bienveillante.

À cet effet, Beneva a développé le guideTransformer les risques psychosociaux en levier pour des équipes performantes et engagées pour appuyer les organisations à mettre en place des actions efficaces et adaptées à leur réalité. Un webinaire d'affaires sera aussi disponible dans quelques semaines.

En partenariat avec la Chaire de recherche Relief en santé mentale, autogestion et travail de l'université Laval, Beneva propose aux entreprises des méthodes concrètes, des conférences, ainsi qu'un accompagnement personnalisé pour instaurer des environnements de travail sains, durables et performants, tels que :

Identification des risques psychosociaux et intégration d'outils pour une gestion autonome;

Sensibilisation et conférences thématiques animées par des spécialistes en santé organisationnelle.

« En cultivant un climat de travail sain, les entreprises renforcent l'engagement, réduisent les tensions et fidélisent leurs talents. Grâce à notre expertise et à notre engagement en santé mentale, notamment par le biais de nos partenaires de recherche, Beneva accompagne les organisations de toutes tailles dans la mise en place de milieux de travail plus humains, sécuritaires et performants, » souligne Brigitte Marcoux, directrice - Excellence des pratiques et accompagnement en santé organisationnelle chez Beneva.

