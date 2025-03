Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan concluent une entente bilatérale en matière d'alimentation en milieu scolaire

REGINA, SK, le 10 mars 2025 /CNW/ - Les programmes d'alimentation en milieu scolaire facilitent la vie des gens. Ces programmes offrent des repas sains aux enfants tout au long de l'année scolaire. Ils permettent aux familles d'économiser des centaines de dollars en dépenses d'épicerie.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, l'honorable Everett Hindley, ont annoncé une entente qui permettra à la Saskatchewan d'améliorer et d'élargir les programmes d'alimentation en milieu scolaire dans la province au cours des trois prochaines années. Grâce à cette entente, les familles de la Saskatchewan qui ont deux enfants à l'école pourront économiser environ 800 $ en frais d'épicerie par année en moyenne.

Le Programme national d'alimentation scolaire est un investissement direct dans la classe moyenne : il facilite un peu la vie des familles dont les parents travaillent. Il s'agit également d'un filet de sécurité pour les enfants qui ont le plus besoin de ce type de soutien. Dans le cadre de l'entente qui a été conclue, le gouvernement du Canada investira environ 15,8 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Grâce à cet investissement, des programmes d'alimentation en milieu scolaire seront offerts dans plus d'écoles et à plus d'élèves.

Les programmes existants seront mieux appuyés au moyen d'investissements dans la formation, d'outils pour les fournisseurs de programmes et de personnel de soutien supplémentaire. Ces améliorations sont particulièrement importantes pour les collectivités rurales et éloignées de la Saskatchewan. Les divisions scolaires et les organisations communautaires cibleront leurs programmes en fonction des besoins et des capacités, afin que les enfants les plus touchés par l'insécurité alimentaire aient accès plus régulièrement à des repas nutritifs à l'école.

La mise en place du Programme national d'alimentation scolaire fait partie de l'engagement du gouvernement fédéral visant à rendre la vie plus abordable pour les familles partout au pays. Nous créons plus d'emplois pour la classe moyenne, construisons plus de logements, offrons des soins dentaires abordables à un plus grand nombre de personnes et créons des places en garderie à coût plus abordable afin que les Canadiens puissent se procurer ce dont ils ont besoin et mettre de l'argent de côté.

Citations

« Lorsque les enfants ont faim, c'est simple, ils ne peuvent pas se concentrer. C'est pour cette raison que nous faisons le nécessaire pour que plus d'enfants en Saskatchewan obtiennent des repas sains à l'école. L'accès à des aliments nutritifs favorisera la réussite des élèves. De plus, cette initiative aide les parents à économiser des centaines de dollars en frais d'épicerie. Elle change la donne pour tout le monde. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Je suis très heureux que le gouvernement de la Saskatchewan s'associe à nous dans le cadre de cette initiative. Notre Programme national d'alimentation scolaire prépare les enfants à la réussite scolaire, tout en offrant une tranquillité d'esprit aux familles et en créant de nouveaux débouchés pour les agriculteurs, les transformateurs d'aliments et les cueilleurs locaux. Je suis convaincu que cela aura un réel effet sur les communautés de l'ensemble du pays. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Nous sommes conscients que l'alimentation de base à l'école contribue à l'obtention de résultats positifs chez les élèves, notamment en ce qui concerne l'amélioration du travail scolaire, l'esprit d'initiative, la participation en classe et la résolution de problèmes. Ce financement changera les choses : il nous permettra de continuer à soutenir le bien-être des enfants et des familles qui en ont le plus besoin dans notre province en pleine croissance. »

- Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, l'honorable Everett Hindley

Faits en bref

Dans la foulée des ententes récemment conclues avec Terre-Neuve-et- Labrador , le Manitoba , l' Ontario , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut , les Territoires du Nord-Ouest, le Québec, la Colombie-Britannique et le Yukon . La Saskatchewan s'ajoute à la liste des provinces et des territoires à s'associer au gouvernement du Canada pour veiller à ce qu'un plus grand nombre d'enfants aient accès à des repas nutritifs dans les écoles. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour que plus d'enfants au Canada aient accès aux aliments dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel.

, le , l' , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le , les Territoires du Nord-Ouest, le Québec, la Colombie-Britannique et le . La s'ajoute à la liste des provinces et des territoires à s'associer au gouvernement du pour veiller à ce qu'un plus grand nombre d'enfants aient accès à des repas nutritifs dans les écoles. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour que plus d'enfants au aient accès aux aliments dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans les réserves ainsi que pour les Inuit, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Nous travaillons directement avec les partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement.

Outre le Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre dernier. Ce fonds versera plus de 20 millions de dollars à des organismes sans but lucratif pour les aider à investir dans l'infrastructure et l'équipement appuyant les programmes d'alimentation dans les écoles partout au Canada .

. Le Child Nutrition Program (programme de nutrition des enfants) est un programme provincial de subvention qui fait la promotion de bonnes pratiques nutritionnelles chez les enfants, qui aide les gens à acquérir les compétences essentielles à la vie autonome et qui offre des possibilités de prise en charge d'initiatives en matière de sécurité alimentaire par les collectivités. Le programme existe en Saskatchewan depuis 1990. Initialement destiné aux organismes communautaires (sans but lucratif), il est offert aux divisions scolaires depuis 2009-2010. Il a reçu 2,7 millions de dollars en financement annuel en 2024-2025. À l'heure actuelle, 19 des 27 divisions scolaires et 22 organismes communautaires locaux reçoivent du financement par l'intermédiaire du Child Nutrition Program.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes‑ressources : Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]