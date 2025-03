Les gouvernements du Canada et de l'Alberta concluent une entente bilatérale en matière d'alimentation en milieu scolaire

EDMONTON, AB, le 10 mars 2025 /CNW/ - Les programmes d'alimentation en milieu scolaire garantissent aux enfants l'accès à des repas nutritifs tout au long de l'année scolaire, tout en permettant aux familles d'économiser des centaines de dollars en dépenses d'épicerie.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et le ministre de l'Éducation de l'Alberta, l'honorable Demetrios Nicolaides, ont annoncé une entente qui permettra d'améliorer et d'élargir les programmes d'alimentation en milieu scolaire de l'Alberta, qui servent actuellement des repas à environ 58 000 enfants dans les écoles participantes de la province. Grâce à cette entente, les familles de l'Alberta qui ont deux enfants à l'école pourront économiser environ 800 $ en dépenses d'épicerie par année en moyenne.

Le Programme national d'alimentation scolaire est un investissement direct dans la classe moyenne - il aide les enseignants et rend les matins un peu plus faciles pour les familles dont les parents travaillent. Il s'agit également d'un filet de sécurité pour les enfants qui ont le plus besoin de ce type de soutien. Dans le cadre de l'entente qui a été conclue, le gouvernement du Canada investira environ 42,2 millions de dollars au cours des trois prochaines années. L'Alberta collaborera avec les administrations scolaires pour maximiser l'incidence du financement fédéral en nourrissant un plus grand nombre d'enfants ainsi qu'en améliorant les programmes d'alimentation déjà en place pour les élèves de l'Alberta. Il s'agira notamment de servir des repas plus sains, de veiller à ce qu'il y ait assez de personnel pour préparer les repas et d'acheter l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la mise en œuvre du programme.

La mise en place d'un programme national d'alimentation scolaire qui répond aux besoins des familles fait partie de l'engagement du gouvernement fédéral visant à rendre la vie plus abordable pour les parents partout au pays, de sorte qu'ils puissent se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Nous créons plus d'emplois pour la classe moyenne, construisons plus de logements, offrons des soins dentaires abordables à un plus grand nombre de personnes et créons des places en garderie à coût plus abordable afin que les familles puissent se procurer ce dont elles ont besoin et mettre de l'argent de côté.

Citations

« C'est simple : nous voulons que nos enfants réussissent, et le Programme national d'alimentation scolaire les aidera à y parvenir. Il permet de veiller à ce que les enfants puissent atteindre leur plein potentiel en ayant le ventre plein, quel que soit l'endroit où ils vivent. Il permet aussi d'aider les parents à économiser des centaines de dollars d'épicerie. C'est une excellence nouvelle pour les familles de l'Alberta. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Grâce à ce nouveau partenariat avec le gouvernement de l'Alberta, nous avons officiellement conclu des accords avec toutes les provinces et tous les territoires! La valeur de notre Programme national d'alimentation scolaire va bien au-delà des cafétérias et des salles à manger des écoles de notre pays : nous renforçons les communautés et soutenons les familles qui travaillent en veillant à ce que les enfants aient l'alimentation dont ils ont besoin pour réussir. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Veiller à ce que les élèves aient accès à une alimentation saine est une priorité pour le gouvernement de l'Alberta. Personne ne peut apprendre de façon optimale avec le ventre vide. C'est pour cette raison que nous collaborons avec le gouvernement fédéral afin de nourrir plus d'enfants dans plus d'écoles, et de financer de nouveaux programmes d'alimentation en milieu scolaire qui soient novateurs. »

- Le ministre de l'Éducation de l'Alberta, l'honorable Demetrios Nicolaides

« Notre Programme national d'alimentation scolaire changera la vie des familles de Calgary, en faisant en sorte que les enfants se voient servir des repas nutritifs, tout en faisant diminuer les factures d'épicerie des parents qui travaillent fort et en soutenant les fermiers locaux. Notre gouvernement continuera de soutenir les familles et les enfants en investissant dans des programmes qui font baisser le coût de la vie et qui contribuent à bâtir un avenir plus fort pour tous. »

- Le député de Calgary Skyview, George Chahal

Faits en bref

Dans la foulée des ententes récemment conclues avec Terre-Neuve-et- Labrador , le Manitoba , l' Ontario , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut , les Territoires du Nord-Ouest, le Québec, la Colombie-Britannique, le Yukon et la Saskatchewan , l' Alberta est la plus récente administration à s'associer au gouvernement du Canada pour veiller à ce qu'un plus grand nombre d'enfants aient accès à des repas nutritifs dans les écoles. Grâce à un travail de collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et les intervenants, nous veillons à ce que plus d'enfants au Canada aient accès aux aliments dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel.

, le , l' , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le , les Territoires du Nord-Ouest, le Québec, la Colombie-Britannique, le et la , l' est la plus récente administration à s'associer au gouvernement du pour veiller à ce qu'un plus grand nombre d'enfants aient accès à des repas nutritifs dans les écoles. Grâce à un travail de collaboration avec les provinces, les territoires, les partenaires autochtones et les intervenants, nous veillons à ce que plus d'enfants au aient accès aux aliments dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel. Cela signifie que le gouvernement fédéral a désormais conclu des ententes avec toutes les provinces et tous les territoires dans le cadre du Programme national d'alimentation scolaire.

L'investissement d'un milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans les réserves ainsi que pour les Inuit, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Nous travaillons directement avec les partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement, dont les détails seront dévoilés ultérieurement.

Outre le Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre dernier. Ce fonds versera plus de 20 millions de dollars à des organismes sans but lucratif pour les aider à investir dans l'infrastructure et l'équipement appuyant les programmes d'alimentation dans les écoles de partout au Canada .

. Pour l'année scolaire 2024-2025, le gouvernement de l' Alberta a alloué, dans le cadre du Programme de nutrition scolaire, un financement annuel de 20 millions de dollars pour 63 administrations scolaires publiques et 12 écoles à charte publiques. Le Programme de nutrition scolaire de l' Alberta intervient actuellement auprès d'environ 58 000 élèves dans les écoles participantes, en leur offrant un repas nutritif quotidien préparé conformément aux Lignes directrices de l' Alberta en matière de nutrition pour les enfants et les jeunes .

a alloué, dans le cadre du Programme de nutrition scolaire, un financement annuel de 20 millions de dollars pour 63 administrations scolaires publiques et 12 écoles à charte publiques. Le Programme de nutrition scolaire de l' intervient actuellement auprès d'environ 58 000 élèves dans les écoles participantes, en leur offrant un repas nutritif quotidien préparé conformément aux . Le Programme de nutrition scolaire fournit du financement aux administrations scolaires, ce qui permet aux collectivités locales de prendre des décisions qui répondent le mieux aux besoins des élèves et de leur famille, tout en assurant l'établissement de liens solides au sein de la communauté.

Liens connexes

