Les gouvernements du Canada et du Québec concluent un accord bilatéral en matière d'alimentation en milieu scolaire

MONTRÉAL, le 7 mars 2025 /CNW/ - Les programmes d'alimentation en milieu scolaire permettent de prévenir l'insécurité alimentaire, d'offrir des repas nutritifs aux enfants tout au long de l'année scolaire et de favoriser leur réussite éducative.

Aujourd'hui, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, et le ministre de l'Éducation du Québec, M. Bernard Drainville, ont annoncé la conclusion d'un accord entre des gouvernements du Canada et du Québec, respectueux des compétences exclusives du Québec en éducation, concernant le Programme national d'alimentation scolaire.

Dans le cadre de cet accord, le gouvernement du Canada versera près de 65,2 millions de dollars au cours des trois prochaines années en vue d'appuyer les programmes d'alimentation en milieu scolaire du gouvernement du Québec. L'accord reconnaît également la compétence exclusive du Québec en matière d'éducation. Ce financement du gouvernement fédéral permettra d'appuyer et de bonifier les services alimentaires en milieu scolaire au Québec, de même que de permettre à plus d'élèves québécois de recevoir des repas nutritifs et des collations saines à l'école, leur offrant ainsi une meilleure chance d'apprendre, de grandir et d'atteindre leur plein potentiel.

Citations

« Tous les enfants méritent d'apprendre, de grandir et de réaliser leur plein potentiel. Mais c'est difficile de faire cela quand on a faim. C'est pourquoi nous nous assurons que davantage d'enfants québécois reçoivent des repas nutritifs à l'école. Ainsi, ils pourront profiter de leur enfance et les parents pourront économiser sur leurs factures d'épicerie. Investir dans les familles, plus particulièrement dans nos enfants, c'est investir dans un avenir meilleur pour tous. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Offrir des repas sains aux enfants, c'est investir dans leur avenir. En partenariat avec le gouvernement du Québec, nous franchissons une étape importante pour garantir que chaque élève ait accès à une alimentation de qualité, favorisant ainsi son apprentissage et son bien-être. Cette entente illustre notre engagement commun à soutenir les familles, à alléger leur fardeau financier et à offrir aux jeunes les meilleures conditions pour grandir et réussir. »

- Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos

« L'école existe pour les enfants. Nous avons le devoir de créer les conditions pour qu'ils aillent au bout de leur potentiel. Pour y arriver, on doit s'assurer qu'ils aient l'énergie nécessaire pour réussir chaque journée scolaire. C'est pourquoi le Québec a plus que doublé ses investissements dans l'alimentation scolaire au cours des dernières années. L'entente que nous signons aujourd'hui avec le gouvernement canadien nous permettra d'offrir des repas à encore plus d'élèves. Une bonne alimentation, c'est une meilleure concentration, une plus grande motivation et, ultimement, une meilleure réussite scolaire! »

- Le ministre de l'Éducation du Québec, monsieur Bernard Drainville

« Cette entente avec le gouvernement du Québec est un investissement important dans le bien-être de nos enfants. Il favorisera la réussite des enfants tout en offrant à nos agriculteurs qui travaillent dur de nouveaux marchés pour leurs aliments nutritifs et sains. C'est une situation gagnante pour tout le monde. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Le gouvernement du Québec est satisfait de la conclusion de cette entente qui lui assure d'obtenir sa juste part de l'enveloppe fédérale destinée à l'aide alimentaire scolaire. La réussite scolaire des enfants passe notamment par un accès à une alimentation saine et équilibrée. Nous continuerons ainsi d'offrir le soutien et les services nécessaires à l'épanouissement et au développement des enfants du Québec. »

- Le ministre de la Justice et ministre responsable des Relations canadiennes, monsieur Simon Jolin-Barrette

Faits en bref

Dans la foulée des accords récemment conclus avec Terre-Neuve-et- Labrador , le Manitoba , l' Ontario , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, le Québec est le plus récent gouvernement à avoir conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour que les enfants puissent avoir accès à des repas nutritifs dans les écoles. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour les enfants au Canada aient accès à des aliments sains à l'école et puissent atteindre leurs plein potentiel.

, le , l' , l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le et les Territoires du Nord-Ouest, le Québec est le plus récent gouvernement à avoir conclu un accord avec le gouvernement du pour que les enfants puissent avoir accès à des repas nutritifs dans les écoles. Le gouvernement fédéral continuera de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour les enfants au aient accès à des aliments sains à l'école et puissent atteindre leurs plein potentiel. En 2024-2025, le Québec a investi 65,1 millions de dollars dans l'aide alimentaire en milieu scolaire : 44,1 millions de dollars sont alloués à la mesure « Aide alimentaire » pour offrir des déjeuners, des dîners ou des collations à ceux qui en ont besoin durant leur présence à l'école ou au service de garde, en 2024-2025. Dans le cadre de cette mesure, 2 232 écoles ont offert de l'aide alimentaire, sur un total de 2 356 écoles. Ainsi, 711 315 élèves sur un total de 1 018 701 élèves ont bénéficié d'aide alimentaire dans ces écoles en 2023-2024. 15 millions de dollars sont octroyés au Club des petits déjeuners. 10,7 millions de repas ont été servis en 2023-2024 dans 461 écoles permettant la distribution de repas à 75 848 élèves. 5,4 millions de dollars sont accordés à La Cantine pour tous. L'organisme a été présent dans 106 écoles, ce qui a permis de servir au moins un repas à 12 559 élèves au cours de l'année scolaire 2023-2024, pour un total de 691 375 repas servis. 0,6 million de dollars est alloué aux commissions scolaires crie et Kativik pour de l'aide alimentaire en contexte scolaire, en 2024-2025.

L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans une réserve ainsi que pour les Inuit, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Le gouvernement du Canada collabore d'ailleurs directement avec ses partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement, dont les détails seront dévoilés ultérieurement.

collabore d'ailleurs directement avec ses partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement, dont les détails seront dévoilés ultérieurement. Outre le Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre dernier. Ce fonds permettra de verser plus de 20 millions de dollars à des organismes sans but lucratif pour les aider à investir dans l'infrastructure et l'équipement appuyant les programmes d'alimentation dans les écoles de partout au Canada .

. Les familles participantes ayant deux enfants d'âge scolaire peuvent économiser en moyenne 800 dollars par année. C'est une économie sur les factures d'épicerie pour les familles et des repas à l'école pour les enfants. C'est une mesure qui aidera les enfants à apprendre, à grandir et à connaître le meilleur départ possible dans la vie.

