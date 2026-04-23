QUÉBEC, le 23 avril 2026 /CNW/ - Forte de ses cinq années d'existence, Beneva consolide sa position comme mutuelle robuste, performante et centrée sur les gens. L'entreprise poursuit son développement avec rigueur et constance, animée par la volonté d'avoir un impact positif et durable auprès de ses membres et de la collectivité. Beneva s'est distinguée une fois de plus en 2025 par ses solides résultats financiers, présentés lors de son assemblée annuelle tenue aujourd'hui.

Faits saillants au 31 décembre 2025

Résultat net consolidé de 673,8 millions de dollars, en hausse de 14,4 % par rapport à l'année précédente;

Rendement de l'avoir consolidé de 14,9 %, comparativement à 15,2 % en 2024;

Actif consolidé de 29,2 milliards de dollars, en hausse de 6,2 %;

Capitaux propres consolidés de 4,9 milliards de dollars, en croissance de 16,7 %;

Ratio de solvabilité de 163 %, alors qu'il était de 150 % l'année précédente.

Pour l'ensemble des secteurs d'assurance, Beneva a enregistré un volume d'affaires remarquable en 2025, atteignant 7,6 milliards de dollars, ce qui représente une hausse de 7,7 % par rapport à 2024. Les nouvelles affaires en assurance s'élèvent pour leur part à 698,5 millions de dollars, en croissance de 26,6 %. Par ailleurs, les fonds sous gestion totalisent 14,3 milliards de dollars, témoignant d'une augmentation de 7,2 %.

« Nous sommes très fiers de présenter d'excellents résultats financiers pour 2025. Une fois de plus, Beneva a généré une valeur significative pour ses membres. Dans un contexte où l'innovation et l'agilité demeurent essentielles, nous avons déployé des initiatives clés pour enrichir notre offre, renforcer notre excellence opérationnelle et rehausser l'expérience de nos membres et de nos partenaires. Nous sommes également fiers d'avoir mis en place tous les leviers nécessaires pour le regroupement avec Gore Mutual. L'année 2025 a été déterminante, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers toutes les personnes qui ont contribué au succès de Beneva, » a affirmé Jean-François Chalifoux, président et chef de la direction de Beneva.

Concrétisation du regroupement avec Gore Mutual

Une étape marquante de l'année 2025 demeure l'annonce, en janvier, du projet de regroupement entre Beneva et Gore Mutual. Tout au long de l'année, les équipes ont obtenu l'ensemble des approbations nécessaires, confirmant la solidité du projet et l'appui des différentes parties prenantes. Officialisé en janvier 2026, ce regroupement renforcera une entreprise déjà diversifiée et financièrement robuste, la positionnant encore mieux pour offrir une proposition de valeur accrue en assurance de dommages. Il contribuera également à assurer la pérennité du modèle mutualiste dans l'industrie de l'assurance au Canada.

Accélérer la transition durable par des actions concrètes

Durant l'année, Beneva a poursuivi ses actions pour concrétiser son engagement envers le bien-être des communautés et favoriser une transition juste vers un monde plus vert, inclusif et résilient. L'entreprise a notamment réduit de 51 % en quatre ans l'empreinte carbone provenant de ses immeubles et de son parc automobile et de 39 % l'intensité carbone de son portefeuille géré à l'interne par rapport à 2021. De plus, Beneva continue d'innover pour renforcer la résilience de ses membres grâce au lancement de l'avenant Rebâtir en mieux, un soutien financier pour encourager la reconstruction durable après un sinistre.

Le rapport annuel de Beneva est disponible sur la page Informations financières et son rapport d'impact à la page Développement durable.

À propos de Beneva

Beneva est la plus grande mutuelle d'assurance au pays, forte de 3,8 millions de membres et de plus de 6 500 employés dédiés à protéger les gens. Son approche bienveillante, fondée sur ses valeurs humaines partagées par ses employés, s'ancre dans ses racines mutualistes. Née en 2020 du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, l'entreprise a consolidé sa présence pancanadienne grâce à son regroupement avec Gore Mutual en 2026. Avec un actif combiné de 30,3 milliards de dollars, Beneva se distingue par sa vaste offre en assurance collective, en assurance de dommages, en assurance individuelle et en services financiers. Son siège social est situé à Québec. Pour plus d'information, rendez-vous sur beneva.ca.

SOURCE Beneva

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