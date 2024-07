Imperial Tobacco Canada demande une application rapide et décisive de la réglementation afin de s'assurer que seuls des produits de nicotine sécuritaires et légaux sont disponibles pour la vente

MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - À la lumière de récents rapports médiatiques sur la disponibilité de produits de nicotine illégaux dans des points de vente au détail et en ligne, Imperial Tobacco Canada (ITCAN) se joint à d'autres groupes pour demander à Santé Canada et au gouvernement du Québec de s'acquitter de leur responsabilité d'assurer la sécurité des consommateurs, la conformité à la réglementation et la prévention de l'accès des jeunes aux produits de nicotine.

« Il s'agit d'un grave problème de santé publique. Ces rapports confirment ce que nous disons au gouvernement du Québec depuis des mois : il y a un grave manque d'application de la loi en ce qui concerne les produits illégaux à base de nicotine, ce qui permet au marché illicite de prospérer », a déclaré Eric Gagnon, vice-président, Affaires corporatives et réglementaires d'Imperial Tobacco Canada. « Il est essentiel que le gouvernement du Québec et Santé Canada prennent des mesures pour faire respecter les lois existantes.

Depuis l'interdiction des produits de vapotage aromatisés l'automne dernier au Québec, de nombreux médias ont noté que certains détaillants contournaient la loi. ITCAN a pris l'initiative d'intervenir auprès du gouvernement du Québec à plusieurs reprises, en présentant des preuves de ces problèmes. Malheureusement, les mesures d'application de la loi n'ont pas encore été renforcées, ce qui permet au marché illégal de persister. Aujourd'hui, les médias font état d'un marché illicite des sachets de nicotine inquiétant dans la province.

« Nous tenons à assurer le public et les professionnels de la santé qu'ITCAN respecte rigoureusement tous les règlements concernant la commercialisation et la vente de produits à base de nicotine. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les fabricants et distributeurs », a déclaré M. Gagnon. « Ils savent très bien qu'ils peuvent agir en toute impunité puisque personne ne s'en prend à eux. »

ZONNIC est le seul sachet de nicotine dont la vente est autorisée au Canada en tant que produit de santé naturel comme forme de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN) pour les adultes de 18 ans et plus. Il a été approuvé par Santé Canada au terme d'un processus d'examen rigoureux de deux ans au cours duquel ITCAN a démontré l'innocuité et l'efficacité du produit.

« Tout autre sachet de nicotine autre que ZONNIC disponible dans un point de vente est illégal. Un point c'est tout », a déclaré M. Gagnon. « ITCAN a mis en place une vérification obligatoire de l'âge et a insisté pour que le produit ne soit disponible que derrière le comptoir, même si notre licence ne l'exige pas.

ITCAN appuie entièrement les règlementations qui limitent la vente de produits à base de nicotine aux adultes de plus de 18 ans et convient que les mineurs ne devraient pas utiliser ces produits. La vente de sachets de nicotine non approuvés, pour lesquels Santé Canada n'a pas délivré de licence de produit, constitue une infraction fédérale comprenant des sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à une amende de 5 millions de dollars et une peine d'emprisonnement de deux ans.

ITCAN s'engage à maintenir un dialogue ouvert avec les autorités de réglementation, les professionnels de la santé et le public, et accueille favorablement la poursuite des discussions sur des mesures d'application rigoureuses visant à préserver la santé publique et à empêcher les jeunes d'avoir accès aux produits à base de nicotine.

À propos d'Imperial Tobacco Canada

Imperial Tobacco Canada est un chef de file des produits du tabac et de nicotine au Canada et fait partie du groupe international le plus important au monde : BAT. BAT est une société internationale de biens de consommation multicatégories qui exerce ses activités dans plus de 180 marchés. Chez BAT, notre objectif est de créer Un Avenir Meilleur en construisant un monde sans fumée.

Notre vision est celle d'un monde sans fumée fondé sur des produits sans fumée où, à terme, les cigarettes appartiendront au passé. Un monde où les fumeurs sont passés de la cigarette à des alternatives sans fumée. Un monde où les fumeurs optent pour mieux.

SOURCE Imperial Tobacco Canada (Français)

Pour de plus amples renseignements ou des demandes d'entretien, veuillez communiquer avec : Dalia Esposito, Torchia Communications, 514-654-2635, [email protected]