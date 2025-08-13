CORNWALL, ON, le 13 août 2025 /CNW/ - Entre le 1er avril et le 30 juin 2025, l'équipe de l'intégrité des frontières de la GRC de l'Ontario et ses partenaires de la région de Cornwall ont porté de multiples accusations et ont saisi des produits du tabac de contrebande d'une valeur totale de près de 500 000 $. Dans chaque cas, quelqu'un a tenté de transporter des cigares, des cigarettes ou d'autres produits illicites en Ontario. Les revenus tirés du tabac de contrebande soutiennent souvent les activités du crime organisé, comme le trafic de drogue, la traite de personnes et la contrebande d'armes à feu.

Au cours d’une inspection du véhicule, une grande quantité de cigarettes non estampillées dissimulées dans des boîtes en carton a été découverte. (Groupe CNW/Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre) Plusieurs sachets de nicotine et cigares non estampillés ont été saisis après une tentative de les faire passer en contrebande au Canada. (Groupe CNW/Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre)

Le Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) est un groupe de travail mixte, composé de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de la Police provinciale de l'Ontario (OPP), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et du ministère des Finances de l'Ontario. Cet effort de collaboration entre les agences travaille avec diligence avec ses partenaires américains pour lutter contre la criminalité des deux côtés de la frontière.

Au cours des mois d'avril, de mai et de juin, les efforts d'application de la loi déployés par le GTRC ont mené à la saisie de tabac haché fin de contrebande et d'autres produits d'une valeur totale d'environ 497 419 $. Le GTRC a également saisi sept véhicules.

À la suite des saisies effectuées par le GTRC, la GRC a porté des accusations contre les personnes suivantes :

Nathan Lazore (43 ans) de Hogansburg, dans l'État de New York, a été accusé de possession de 1 100 cigarettes électroniques et de 590 produits de vapotage au cannabis le 26 mars 2025 :

Article 158.44 (1) (b) de la Loi de 2001 sur l'accise concernant la possession de produits de vapotage

2001 sur l'accise concernant la possession de produits de vapotage Article 158.11(1)b) de la Loi de 2001 sur l'accise concernant la possession illégale d'un produit de cannabis non estampillé

Trenton James Martin (25 ans) et Leroy Manny Johnson (27 ans) d'Ohsweken, en Ontario, ont été accusés de possession de 150 000 cigarettes non estampillées. M. Martin a également été accusé de possession d'une substance inscrite à l'annexe I (cocaïne) le 4 avril 2025 :

Article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise concernant la possession de tabac non estampillé

2001 sur l'accise concernant la possession de tabac non estampillé Article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances concernant la possession présumée de cocaïne

Sarah Elizabeth Square (46 ans), de Fort Covington, dans l'État de New York, a été accusée de possession de 180 000 cigares non estampillés le 4 avril 2025 :

Article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise concernant la possession de tabac non estampillé

Shoeb Lokhat (22 ans), de Stouffville, en Ontario, a été accusé de possession de 8 610 cigares non estampillés et de 480 sachets de nicotine le 9 avril 2025 :

Article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise concernant la possession de tabac non estampillé

2001 sur l'accise concernant la possession de tabac non estampillé Article 155 de la Loi sur les douanes concernant la conservation, l'acquisition et l'élimination illicites de marchandises

Article 159 de la Loi sur les douanes concernant la contrebande

Ravisha Devi Prasad-Sharma (23 ans), d'Ajax, et Parth Rajput (22 ans), de Stouffville, en Ontario, ont été accusés de possession de 6 000 cigares non estampillés le 20 mai 2025 :

Article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise concernant la possession de tabac non estampillé

Peter Van-Leishout (69 ans), de Cornwall, en Ontario, a été accusé de possession de 54 240 cigarettes non estampillées le 2 juin 2025 :

Article 32 (1) de la Loi de 2001 sur l'accise concernant la possession de tabac non estampillé

2001 sur l'accise concernant la possession de tabac non estampillé Article 10 (2) de la Loi sur le cannabis concernant la possession de cannabis aux fins de vente

Article 8 de la Loi sur le cannabis concernant la possession de plus de 30 g de cannabis séché dans un endroit public

Total des produits saisis

Cigares Cigarettes Sachets de nicotine Cigarettes électroniques et produits de vapotage Produits de vapotage au cannabis 194 610 214 240 480 1 100 590

« Ces saisies reflètent les menaces en évolution et de plus en plus sophistiquées à nos frontières et notre engagement inébranlable à les affronter directement. Grâce à l'accent renouvelé et à l'investissement du gouvernement du Canada dans la sécurité frontalière, combinés à de solides partenariats entre les organismes d'application de la loi et les collectivités du renseignement, nous sommes mieux outillés que jamais pour intercepter les marchandises illégales et protéger les Canadiens. »

-- Inspecteur Etienne Thauvette, officier responsable, Détachement de Cornwall, GRC

« Les agents de l'Agence des services frontaliers du Canada constituent notre première ligne de défense contre la criminalité transfrontalière. Lorsque les agents de l'ASFC interceptent des produits de contrebande, ils empêchent les éventuels profits de ces derniers d'être réinvestis dans d'autres activités criminelles. Nous continuerons de travailler aux côtés de nos partenaires du Groupe de travail régional de Cornwall pour assurer la sécurité de nos collectivités. »

-- Jag Johnston, directeur général régional, Région du Nord de l'Ontario, ASFC

« La Police provinciale de l'Ontario est déterminée à participer au Groupe de travail régional de Cornwall et à travailler avec des organismes partenaires pour mettre fin à l'entrée de marchandises illégales en Ontario, y compris le tabac de contrebande. Ces saisies sont le résultat de la diligence de nos enquêteurs, de nos investissements dans le renforcement des partenariats et du partage transparent des renseignements. »

-- Marc Hemmerick, inspecteur de la Police provinciale de l'Ontario, commandant du détachement de Stormont, Dundas et Glengarry

Quelques faits :

L'équipe de la GRC chargée de l'intégrité des frontières protège une section de plus de 2 700 km de la frontière canado-américaine entre les points d'entrée, de Cornwall à la frontière entre les Grands Lacs et le Manitoba . La frontière canado-américaine est la plus longue et la plus sécuritaire au monde.

à la frontière entre les Grands Lacs et le . La frontière canado-américaine est la plus longue et la plus sécuritaire au monde. Les agents de l'ASFC appliquent plus de 100 lois, règlements et accords internationaux à 1 200 points d'entrée, ce qui empêche les marchandises dangereuses et les individus d'entrer au Canada .

. Conformément à la Loi sur les aliments et drogues, les sachets de nicotine consommable par voie orale de plus de 4 mg sont classés comme des médicaments sur ordonnance selon la liste des médicaments sur ordonnance de Santé Canada .

. Il est interdit à toute personne autre que les personnes suivantes d'importer un médicament sur ordonnance : les praticiens, les fabricants de médicaments, les pharmaciens en gros, les pharmaciens ou les résidents d'un pays étranger pendant leur séjour au Canada (politique d'approvisionnement de 90 jours).

(politique d'approvisionnement de 90 jours). Ses effets sont généralisés et ont une incidence sur la santé publique, la sécurité publique, les revenus du gouvernement et l'économie en général.

Les réseaux de contrebande se livrent à des activités violentes et à la corruption, ce qui augmente les risques pour le public et les organismes chargés de l'application de la loi.

Si vous détenez de l'information concernant le trafic humain ou l'importation, le trafic ou la possession de drogues, ou si vous souhaitez signaler d'autres actes criminels, vous pouvez communiquer avec la GRC de l'Ontario au 1 800 387-0020, la ligne confidentielle sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1 888 502-9060, ou encore de manière anonyme au moyen d'Échec au crime, au 1 800 222-8477, en tout temps.

