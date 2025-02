Des PME toujours plus productives - PLUS DE 7 M$ POUR L'AGRANDISSEMENT ET LA DIVERSIFICATION DE LA LAITERIE DE L'OUTAOUAIS

GATINEAU, QC, le 27 févr. 2025 /CNW/ - Le député de Gatineau, M. Robert Bussière, au nom du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et Investissement Québec, dans le cadre de l'initiative grand V, annoncent des aides financières totalisant 7 033 194 $ à la Laiterie de l'Outaouais, située à Gatineau.

Ces investissements permettront à l'entreprise d'entamer son projet consistant à favoriser l'automatisation et la productivité. La première phase vise le remplacement d'équipement et l'aménagement du terrain de la laiterie. La deuxième comprend l'agrandissement de l'usine et la création d'une nouvelle chaîne de production pour un projet de diversification.

Dans le contexte géopolitique actuel, il est plus que jamais nécessaire d'investir dans la productivité des entreprises québécoises pour les rendre plus attrayantes et compétitives sur les différents marchés. L'initiative grand V d'Investissement Québec rejoint cet objectif, en permettant de stimuler les investissements dans les entreprises et d'accélérer leur virage vers l'innovation et la productivité durable afin de propulser leur croissance.

« Depuis quinze ans, la Laiterie de l'Outaouais offre des produits d'une grande qualité à une clientèle des plus fidèles. Elle a su tisser des liens solides avec la communauté et contribuer au développement socioéconomique de Gatineau d'une belle façon. Aujourd'hui, l'entreprise prend les moyens de renforcer sa place dans le marché régional en procédant à son agrandissement et en diversifiant ses produits. Notre gouvernement s'associe donc avec fierté à son projet porteur! »

Robert Bussière, député de Gatineau

« Les PME jouent un rôle majeur dans le dynamisme économique de nos régions, en générant des emplois et en solidifiant notre tissu industriel. Notre gouvernement croit en l'importance de soutenir leur développement avec les bons outils, sous forme de leviers financiers ou de conseils d'experts. Dans le contexte actuel, nous devons plus que jamais unir nos efforts pour rendre nos entreprises plus fortes et prospères. Et c'est ce que nous faisons en investissant plus de 7 millions de dollars dans la Laiterie de l'Outaouais! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Lorsqu'une entreprise ose investir dans sa productivité et dans son automatisation, comme le fait la Laiterie de l'Outaouais, l'initiative grand V d'Investissement Québec est une solution incontournable. Cet agrandissement et cette nouvelle chaîne de production lui permettront non seulement de diversifier son offre, mais aussi de poursuivre sa croissance. Nous sommes fiers d'accompagner la Laiterie de l'Outaouais dans cette nouvelle étape de son développement, qui profitera tant à l'entreprise qu'à l'ensemble de la région. »

Bicha Ngo, présidente-directrice générale d'Investissement Québec

« Les investissements annoncés aujourd'hui en collaboration avec les gouvernements provincial et fédéral sont, avant toute chose, un engagement fort pour l'essor de la Laiterie de l'Outaouais et de la région. Ce projet d'agrandissement vise aussi une plus grande automatisation de nos chaînes de production actuelles ainsi qu'un investissement pour le développement et la commercialisation de nouveaux produits à saveur régionale, qui seront présentés prochainement! »

Yannick Bouchard, président-directeur général de la Laiterie de l'Outaouais

Créée en 2007, la Laiterie de l'Outaouais se spécialise dans la fabrication de produits laitiers, dont du lait, le fameux lait au chocolat et de la crème.

L'aide financière comprend un prêt de 3 690 479 $ issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et un prêt de 3 342 715 $ puisé à même les fonds propres d'Investissement Québec dans le cadre de l'initiative grand V.

Le programme ESSOR offre aux entreprises du Québec du financement afin notamment d'accélérer la réalisation de leurs projets d'investissement.

