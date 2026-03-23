AquaAction, Canadian Geographic et le Musée canadien de la nature uniront leurs efforts pour mobiliser les jeunes à protéger la ressource la plus précieuse du Canada : l'eau.

OTTAWA, ON, le 23 mars 2026 /CNW/ -Pour souligner le début de la Semaine canadienne de l'eau, AquaAction annonce la toute première initiative nationale de littératie de l'eau destinée à mobiliser les jeunes et les éducateurs partout au pays, en partenariat avec deux organisations nationales : Canadian Geographic et le Musée canadien de la nature.

Bien que le Canada soit reconnu pour son abondance en eau douce, il fait face à des défis croissants en matière de sécurité hydrique. Les pressions humaines et les changements climatiques dégradent la qualité de l'eau, créent des situations de rareté et exercent une pression sur une ressource essentielle à la prospérité des collectivités et leur survie. De plus, les sondages d'opinion publique démontrent que de nombreux Canadiens n'ont qu'une compréhension limitée des enjeux liés à l'eau. Réduire ce déficit de connaissances pourrait aider à combler les pénuries de main-d'œuvre et favoriser l'innovation canadienne dans le secteur de l'eau.

Ensemble, les organisations partenaires jettent les bases d'une initiative nationale dynamique d'éducation et de sensibilisation, appelée Projet de littératie de l'eau, qui vise à créer une génération de jeunes conscients, engagés et orientés vers l'action. Grâce à des outils d'apprentissage axés sur l'action, l'initiative invite les élèves à découvrir l'eau douce au Canada et à développer des compétences liées à la résolution de problèmes, à l'entrepreneuriat et aux métiers de l'avenir en lien avec l'eau.

Le Projet de littératie de l'eau bénéficie d'un investissement de 635 296 $ du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat d'Environnement et Changement climatique Canada, avec un financement équivalent de la Fondation de Gaspé Beaubien. L'Agence de l'eau du Canada et Ressources naturelles Canada ont également contribué 40 000 $ chacun.

Le lancement complet du Projet de littératie de l'eau est prévu pour la rentrée scolaire en septembre prochain, et offrira les ressources suivantes :

Renforce l'eau ! Trousses d'action : Développé par AquaAction, Renforce l'eau ! est une bibliothèque de contenus pédagogiques axés sur l'action, conçus pour stimuler des projets communautaires et l'engagement envers les enjeux liés à l'eau. Elle proposera des modules d'apprentissage, des vidéos, des journaux numériques et des trousses d'action permettant aux élèves et aux collectivités d'explorer des enjeux réels liés à l'eau. Une bibliothèque complète sera disponible en septembre prochain.

Développé par AquaAction, Renforce l'eau ! est une bibliothèque de contenus pédagogiques axés sur l'action, conçus pour stimuler des projets communautaires et l'engagement envers les enjeux liés à l'eau. Elle proposera des modules d'apprentissage, des vidéos, des journaux numériques et des trousses d'action permettant aux élèves et aux collectivités d'explorer des enjeux réels liés à l'eau. Une bibliothèque complète sera disponible en septembre prochain. Carte géante au sol L'eau douce : sang vital du territoire : Dès septembre 2026, les enseignants pourront réserver des cartes interactives en grand format créées par Canadian Geographic pour explorer les réseaux d'eau douce au Canada et découvrir les métiers de l'eau. Les cartes seront accompagnées d'un guide pédagogique et de douze plans de leçons liés au programme d'études.

Dès septembre 2026, les enseignants pourront réserver des cartes interactives en grand format créées par Canadian Geographic pour explorer les réseaux d'eau douce au Canada et découvrir les métiers de l'eau. Les cartes seront accompagnées d'un guide pédagogique et de douze plans de leçons liés au programme d'études. Ateliers virtuels sur les systèmes hydriques : À partir de septembre 2026, ces séances interactives en direct, animées par des interprètes scientifiques du Musée canadien de la nature, permettront aux classes de 2e année du secondaire à travers le pays de se connecter au musée pour des expériences et des leçons immersives sur le cycle de l'eau.

Conçu pour les éducateurs, les élèves et le grand public, le Projet de littératie de l'eau sera déployé au moyen d'un portail en ligne permettant aux utilisateurs de sélectionner leur niveau scolaire et d'accéder à des ressources éducatives adaptées et de haute qualité. La plateforme intégrera également des perspectives et savoirs autochtones au sujet de l'eau, ainsi que des éléments ludiques comme des badges numériques pour reconnaître la progression et les apprentissages.

D'autres organisations se joignent au partenariat, notamment la ClearWater Futures Foundation, créatrice du projet Future Chicken!, qui ajoute une composante médiatique multiplateforme porteuse d'espoir et d'impact, ainsi que l'école à charte Roots of Resilience de Drayton Valley (Alberta), la seule école publique autochtone K-12 au Canada, qui pilotera les trousses d'action Renforce l'eau!.

Tous les Canadiens sont invités à relever le défi en répondant au quiz sur l'eau douce de Canadian Geographic Education.

Quiz sur la connaissance de l'eau douce

CITATIONS :

« Les jeunes Canadiens se soucient profondément de l'avenir de notre environnement et souhaitent ardemment faire partie de la solution. Il nous revient de nous assurer qu'ils disposent des ressources nécessaires pour réussir et transformer cette passion en action. Le Projet de littératie de l'eau est un excellent exemple de la manière dont nous pouvons outiller les élèves à réfléchir aux choix qu'ils font au quotidien et aux chemins qu'ils peuvent emprunter pour aider à protéger notre eau et bâtir un avenir plus durable. »

-- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« L'eau est au cœur de nos communautés, de notre environnement et de notre avenir. Des initiatives comme le Projet de littératie de l'eau aident les jeunes partout au Canada à acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour comprendre la valeur de l'eau douce et agir pour la protéger. En réunissant éducateurs, scientifiques et partenaires communautaires, ce travail donne à la prochaine génération les moyens de préserver l'une de nos ressources les plus vitales. Cette initiative ne fait pas qu'accroître la sensibilisation : elle stimule aussi l'innovation et le leadership essentiels pour protéger l'eau ici au Canada, et ce, pour les années à venir. »

-- Wade Grant, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique Canada

« Enseigner l'eau, c'est façonner l'avenir. L'eau est au coeur de tout : elle fait fonctionner les turbines, rempli nos aqueducs et nous permet de cultiver nos aliments. Le Projet de littératie de l'eau est une véritable boîte à outils qui permet aux enseignants d'approfondir la compréhension de l'eau chez les élèves et de renforcer leur connexion à cette ressource essentielle. Nous sommes enthousiastes quant à son évolution et à son potentiel de croissance. »

-- Soula Chronopoulos, présidente, AquaAction

« Le Canada est un pays riche en eau. Nous avons la responsabilité commune de prendre soin des ressources hydriques qui permettent la vie, ici et ailleurs. Le réseau d'éducateurs et d'explorateurs de Canadian Geographic joue un rôle essentiel afin de d'éveiller une compréhension éclairée de l'importance de l'eau chez les jeunes. Nous sommes fiers d'inspirer les futurs leaders de l'eau. »

-- Meredith Brown, directrice des relations relatives à l'eau et au territoire, Canadian Geographic

« La littératie de l'eau est essentielle à la construction d'un Canada plus durable. Au Musée canadien de la nature, nous sommes heureux de contribuer à cet effort grâce à notre expertise dans la création d'ateliers virtuels destinés aux élèves. Cette initiative permettra aux jeunes d'explorer les écosystèmes d'eau douce, d'évaluer la santé du monde naturel et de mieux comprendre l'impact de nos actions. »

-- Danika Goosney, présidente-directrice générale, Musée canadien de la nature

« À l'Agence de l'eau du Canada, nous savons que la sécurité de l'eau commence par la connaissance. En aidant les jeunes Canadiens à comprendre d'où provient leur eau et les défis auxquels nos systèmes d'eau douce sont confrontés, nous renforçons la sensibilisation et la mobilisation nécessaires pour la protéger pour les générations futures. »

-- Mark Fisher, président, Agence de l'eau du Canada

« La connaissance de l'eau est un signal d'alarme. Plus nous apprenons, plus il devient impossible d'ignorer le mythe dangereux selon lequel l'eau douce du Canada serait illimitée. Il est temps d'ouvrir les yeux, de regarder les faits et de mobiliser une nouvelle génération pour protéger l'eau qui nous maintient en vie. »

-- François de Gaspé Beaubien, président fondateur, AquaAction

« La littératie de l'eau est à la base de la sécurité hydrique. Elle permet aux jeunes de comprendre les nombreuses pressions que subit notre eau douce -- pollution, changements climatiques, infrastructures vieillissantes, demande croissante. Dans un pays où seulement la moitié des citoyens savent d'où vient leur eau potable, l'éducation est essentielle pour dépasser l'illusion d'abondance et mobiliser la prochaine génération à protéger notre avenir hydrique. »

-- Marie-Paule Jeansonne, directrice générale, Fondation de Gaspé Beaubien

FAITS SAILLANTS

Recherche sur la littératie de l'eau menée par AquaAction :

https://aquaaction.org/en/press-releases/canadians-value-freshwater-but-feel-uninformed-new-poll-finds

À propos d'AquaAction

Chez AquaAction, nous formons des leaders afin de protéger et de restaurer notre ressource la plus vitale : l'eau douce. Nous donnons aux gens, qu'il s'agisse d'étudiants, d'entrepreneurs ou de militants communautaires, les moyens de protéger l'eau douce grâce à l'innovation, à la sensibilisation et à la conservation. En soutenant l'entrepreneuriat, en faisant progresser l'éducation et en favorisant le changement systémique, nous aidons les communautés à renforcer leur résilience et à garantir l'accès à l'eau potable pour les générations futures.

À propos de Canadian Geographic et de la Société géographique royale du Canada

Canadian Geographic est le magazine payant numéro un au Canada, rejoignant 4,6 millions de personnes chaque mois. Par l'entremise de Canadian Geographic Education, l'organisation entretient l'un des plus grands réseaux éducatifs du pays, comptant plus de 28 000 enseignants dans toutes les provinces et territoires.

Fondés en 1929, Canadian Geographic et la Société géographique royale du Canada ont pour mission : « faire mieux connaître le Canada aux Canadiens et au monde ». Leur devise, Ducit Amor Patriae -- « L'amour du pays me guide » -- demeure plus pertinente que jamais.

À propos du Musée canadien de la nature

Le Musée canadien de la nature est le musée national d'histoire naturelle et de sciences naturelles du Canada. Le musée fait progresser la compréhension et l'appréciation de la nature par le biais de preuves, de connaissances, d'engagement et d'un sentiment d'émerveillement. Dans cette œuvre, le Musée s'appuie sur un travail de recherche scientifique rigoureux, une collection impressionnante de 15 millions de spécimens et d'artéfacts, des programmes éducatifs stimulants, des expositions permanentes, ainsi qu'un site Web dynamique, nature.ca.

SOURCE AquaAction

Contacts médias : AquaAction : Mélanie Fontaine, Gestionnaire principale, Médias et communications, [email protected], 450-735-3721 ; Canadian Geographic : Rosemary Thompson, Vice-présidente, externe, [email protected], 613-240-6739 ; Musée canadien de la nature : Dan Smythe, Chef, Relations avec les médias, [email protected], 613-698-9253