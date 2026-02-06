CALGARY, AB, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Un groupe dynamique de jeunes innovateurs s'est réuni au Platform Innovation Centre de Calgary pour présenter des solutions prêtes pour le marché afin de répondre aux enjeux croissants liés à l'eau douce dans les Prairies. Les équipes gagnantes sont reparties avec plus de 35 000 $ en financement d'amorçage.

La finale, inspirée de l'émission populaire L'œil du dragon, marquait l'aboutissement d'un parcours transformateur de huit mois durant lequel les jeunes entrepreneurs ont bénéficié de mentorat, d'accompagnement personnalisé et de collaboration afin de transformer leurs idées en solutions concrètes, prêtes à être déployées sur le terrain grâce au Défi AquaHacking Prairies.

Au total, cinq projets ont été présentés, abordant des enjeux critiques liés à l'eau : l'utilisation efficace de l'eau en agriculture, les outils d'aide à la décision pour les communautés lors d'événements hydrologiques extrêmes et la gestion des espèces envahissantes. Tout au long du Défi, les équipes ont enraciné leur travail dans une expertise scientifique moderne, tout en intégrant le savoir autochtone dans leur processus de conception.

Soutenu par Alberta Innovates, Développement économique Canada pour les Prairies et le Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER), un jury d'experts a déterminé les gagnants du premier prix de 20 000$.

« Les Prairies font face à des défis liés à l'eau sans précédent. Ces jeunes innovateurs incarnent l'avenir des solutions qui nous aideront à relever ces défis grâce à des innovations de pointe et à la protection durable de nos précieuses ressources en eau douce. Félicitations à tous les finalistes pour leur engagement et leur volonté de contribuer activement au changement que nous souhaitons voir. »

-- Soula Chronopoulos, présidente d'AquaAction

Les gagnants

Plus de 35 000 $ en financement d'amorçage ont été remis aux solutions jugées les plus innovantes et offrant le plus grand impact.

1ère place - 20 000 $ : Consilience (Sam Lucy Behle, César Pedrosa Soares)

Leur solution, Drift-Eye Swarm est un réseau d'appareils aquatiques autonomes et abordables qui surveille en continu la présence d'espèces envahissantes. Compacts et auto-fonctionnels, ces dispositifs rendent la surveillance aquatique à grande échelle accessible aux communautés locales, aidant ainsi à prévenir les dommages écologiques et économiques avant leur propagation.





2ème place - 10 000 $ : Purus Aqua (Daniel Bielecki , Justyn Deenoo, Om Shah, Tejas Sarkar)

Un système de filtration passive conçu pour être installé dans les fossés des Prairies et capturer les contaminants issus du ruissellement et de la fonte des neiges. Cette solution à petite échelle et nécessitant peu d'entretien favorise une agriculture durable en améliorant la qualité de l'eau et en réduisant la pollution des cours d'eau locaux.

Un système de filtration passive conçu pour être installé dans les fossés des Prairies et capturer les contaminants issus du ruissellement et de la fonte des neiges. Cette solution à petite échelle et nécessitant peu d'entretien favorise une agriculture durable en améliorant la qualité de l'eau et en réduisant la pollution des cours d'eau locaux.





3ème place - 5 000 $ : Reverbio (Matthew Gaiser, Nicholas Lor)

ReverBio utilise la surveillance bioacoustique -- des microphones sous-marins combinés à l'intelligence artificielle -- pour écouter les "empreintes sonores" uniques d'espèces envahissantes telles que la carpe de Prusse, le poisson rouge et la moule zébrée. En détectant ces envahisseurs bien avant qu'ils ne soient visibles, ReverBio fournit des alertes en temps réel aux communautés, aux gouvernements et aux gardiens autochtones, rendant l'intervention précoce plus rapide, moins coûteuse et plus efficace.

ReverBio utilise la surveillance bioacoustique -- des microphones sous-marins combinés à l'intelligence artificielle -- pour écouter les "empreintes sonores" uniques d'espèces envahissantes telles que la carpe de Prusse, le poisson rouge et la moule zébrée. En détectant ces envahisseurs bien avant qu'ils ne soient visibles, ReverBio fournit des alertes en temps réel aux communautés, aux gouvernements et aux gardiens autochtones, rendant l'intervention précoce plus rapide, moins coûteuse et plus efficace.





Prix Choix du public - 1 000 $ : Naid Solutions (Princess Cortes, Manju Thomas)

Cette startup développe une application web qui transforme les savoirs locaux et les rapports communautaires en temps réel en preuves vérifiées et géolocalisées sur une carte interactive, garantissant que les urgences environnementales soient vues et prises en charge rapidement. En combinant les rapports en direct, l'analyse des sentiments et un registre des engagements, elle préserve les savoirs traditionnels et relie les gens confrontés à des défis communs à ceux qui peuvent leur venir en aide.

Cette startup développe une application web qui transforme les savoirs locaux et les rapports communautaires en temps réel en preuves vérifiées et géolocalisées sur une carte interactive, garantissant que les urgences environnementales soient vues et prises en charge rapidement. En combinant les rapports en direct, l'analyse des sentiments et un registre des engagements, elle préserve les savoirs traditionnels et relie les gens confrontés à des défis communs à ceux qui peuvent leur venir en aide.





Prix Double regard - 1 000$ : Purus Aqua (Daniel Bielecki, Justyn Deenoo, Om Shah, Tejas Sarkar)

Un système de filtration passive conçu pour être installé dans les fossés des Prairies et capturer les contaminants issus du ruissellement et de la fonte des neiges. Cette solution à petite échelle et nécessitant peu d'entretien favorise une agriculture durable en améliorant la qualité de l'eau et en réduisant la pollution des cours d'eau locaux.

Un système de filtration passive conçu pour être installé dans les fossés des Prairies et capturer les contaminants issus du ruissellement et de la fonte des neiges. Cette solution à petite échelle et nécessitant peu d'entretien favorise une agriculture durable en améliorant la qualité de l'eau et en réduisant la pollution des cours d'eau locaux.

Citations

« Félicitations à tous les finalistes du Programme AquaHacking Prairies 2025. Votre dévouement et votre ingéniosité ouvrent la voie à de véritables solutions aux défis liés à l'eau douce dans les Prairies. Nous sommes impatients de voir ces idées mises en action et offrir des bénéfices concrets à nos communautés et notre environnement. »

-- Vicki Lightbown, directrice générale de l'innovation environnementale, Alberta Innovates

« Le Centre for Indigenous Environmental Resources (CIER) est fier d'avoir accompagné les finalistes dans ce parcours, et nous sommes véritablement inspirés par le souci du détail, la créativité et l'ambition derrière les solutions que vous avez proposées. En intégrant le savoir autochtone à des approches durables en matière d'eau, vous contribuez à façonner un changement concret et durable, et vous représentez un puissant exemple de ce que la résilience climatique et l'approche à double regard peuvent apporter dans les Prairies. »

-- Shianne McKay, codirectrice générale, CIER

« Chez Glencore Canada, nous savons que l'eau est une ressource de plus en plus précieuse, essentielle à la santé, à la sécurité alimentaire et à l'avenir des communautés des Prairies. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à AquaAction pour soutenir les entrepreneurs et innovateurs qui s'attaquent directement aux enjeux les plus critiques liés à l'eau. Félicitations à toutes les équipes pour leur engagement à créer un impact réel là où cela compte le plus. »

-- Sheila Risbud, vice‑présidente principale, Affaires corporatives Canada, Glencore

Faits en bref

Grâce à ses programmes phares, dont AquaHacking, AquaAction a contribué au lancement de plus de 120 entreprises en technologies de l'eau, menant à :

Plus de 200 M$ en revenus annuels

L'équivalent de plus de 38 000 piscines olympiques d'eau économisée

Plus de 400 emplois verts créés dans l'économie bleue

D'innombrables retombées environnementales, sociales et économiques pour les bassins versants

Le Défi AquaHacking Prairies est fièrement soutenu par la Fondation de Gaspé Beaubien, RBC, Ovivo, Alberta Innovates, l'Agence de l'eau du Canada, et Développement économique Canada pour les Prairies.

Conçu pour intégrer l'approche à double regard, le programme a accueilli des étudiants autochtones et non autochtones de niveau postsecondaire ainsi que de jeunes professionnels souhaitant mettre leurs compétences en action pour répondre à la crise de l'eau douce.

Les trois enjeux hydriques ciblés par le Défi étaient :

Gestion des espèces envahissantes : solutions fondées sur la nature pour contrôler et prévenir leur propagation.

Gestion de l'eau en agriculture à petite échelle : renforcer la résilience à la sécheresse, améliorer l'irrigation, limiter l'évaporation et les ruissellements, soutenir la sécurité alimentaire locale.

Outils décisionnels pour les événements hydriques extrêmes : données accessibles et outils à faible coût pour aider les communautés à bâtir des infrastructures vertes et durables.

Pour découvrir les anciens gagnants du programme AquaHacking et leur innovations, rendez-vous sur : https://aquaaction.org/fr/portfolio/tech-solutions

Pour en savoir plus sur les équipes finalistes : https://blog.aquaaction.org/fr/aquaaction/canada-is-overflowing-with-talent-meet-the-finalists-of-the-aquahacking-prairies-challenge

À propos d'AquaAction

Chez AquaAction, nous formons des leaders afin de protéger et de restaurer notre ressource la plus vitale : l'eau douce. Nous donnons aux gens, qu'il s'agisse d'étudiants, d'entrepreneurs ou de militants communautaires, les moyens de protéger l'eau douce grâce à l'innovation, à la sensibilisation et à la conservation. En soutenant l'entrepreneuriat, en faisant progresser l'éducation et en favorisant le changement systémique, nous aidons les communautés à renforcer leur résilience et à garantir l'accès à l'eau potable pour les générations futures. Notre mission est simple et fondamentale : former une génération de leaders dédiés à la protection de l'eau douce pour la santé des personnes et de la planète.

