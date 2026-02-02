DETROIT, le 2 févr. 2026 /CNW/ - Alors que le plus grand bassin versant d'eau douce au monde est confronté à une pression croissante causée par les conditions météorologiques extrêmes, la croissance démographique et la demande industrielle, AquaAction a officiellement ouvert les inscriptions pour le défi AquaHacking Binational des Grands Lacs et du Saint-Laurent 2026, appelant les étudiants et les innovateurs à développer des solutions aux enjeux régionaux critiques liés à l'eau.

Le lancement des inscriptions a eu lieu aujourd'hui dans le centre-ville de Detroit, à l'Urban Tech Xchange (UTX), annoncé en tant que premier partenaire du programme. L'événement a réuni des étudiants, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise et des partenaires communautaires pour marquer le début du plus grand défi AquaHacking jamais organisé par AquaAction, célébrant ainsi le 10e anniversaire du programme.

Ce défi de sept mois axé sur l'innovation et l'entrepreneuriat sert de tremplin aux étudiants et aux innovateurs en début de carrière issus de divers milieux afin de lancer des entreprises dans le domaine de l'eau ayant un impact réel.

Avec un objectif de recrutement de 1 000 candidats avant le 6 avril 2026, la date limite d'inscription, il s'agit du défi AquaHacking le plus ambitieux à ce jour.

Les participants auront accès à un mentorat d'experts, à des leaders du secteur, à un soutien technique et juridique, à des expériences de voyage nationales rémunérées et à la possibilité de concourir pour obtenir jusqu'à 70 000 dollars de financement de démarrage, dont un premier prix de 25 000 dollars.

L'inscription et la participation sont gratuites, grâce à un réseau solide de commanditaires et de partenaires, notamment les coorganisateurs, les gouverneurs et premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, ainsi que l'Initiative des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Axé sur les problèmes réels liés à l'eau

Les équipes participant au Défi 2026 développeront des solutions dans quatre domaines clés liés à l'eau :

Accès à l'eau et résilience communautaire - y compris l'accès équitable, la gestion des inondations et les infrastructures adaptées au climat

- y compris l'accès équitable, la gestion des inondations et les infrastructures adaptées au climat Industrie et énergie efficaces - telles que le refroidissement économe en eau, les systèmes énergétiques hybrides et l'agriculture économe en eau

- telles que le refroidissement économe en eau, les systèmes énergétiques hybrides et l'agriculture économe en eau Économie bleue circulaire des Grands Lacs - y compris l'utilisation circulaire de l'eau, l'innovation dans le domaine de la pêche et la valorisation des espèces envahissantes

- y compris l'utilisation circulaire de l'eau, l'innovation dans le domaine de la pêche et la valorisation des espèces envahissantes Qualité de l'eau et santé des écosystèmes - de la réduction des microplastiques à la collecte de données, à la surveillance et aux infrastructures vertes

« Les Grands Lacs relient nos économies, nos communautés et notre avenir. » a déclaré Soula Chronopoulos, présidente d'AquaAction. « Grâce à ce programme, nous invitons les étudiants et les innovateurs à se mettre au défi, à élaborer des solutions concrètes et à contribuer à façonner l'avenir de l'eau douce, des deux côtés de la frontière. C'est une expérience qui changera la vie des participants ! »

Annonce des principaux commanditaires et partenaires

Lors de l'événement de lancement, AquaAction a annoncé un groupe croissant de commanditaires et de partenaires engagés à soutenir la prochaine génération d'innovateurs dans le domaine de l'eau, notamment :

Urban Tech Xchange (UTX) de Bedrock - Propulsé par Commanditaire du programme

Commanditaire du programme Detroit / Wayne County Port Authority - Commanditaire Diamant (Défi industriel)

Governors & Premiers of the Great Lakes - Commanditaire Diamant (Défi industriel)

Friends of the Rouge - Commanditaire Diamant (Défi thématique)

Aurora Patents - Commanditaire Argent

KPMG - Commanditaire Argent

Delta Dental - Commanditaire Argent

Warner Norcross + Judd - Co-commanditaire du premier prix

Conseil national de recherches du Canada - Commanditaire Argent

Xylem - Commanditaire Argent

Peterborough KM Hunter Charitable Foundation - Commanditaire Bronze

Central Michigan University - Commanditaire Bronze

Atterx - Prix de la communauté

Ford Insurance Agency - Allié de l'eau

Michigan State University Federal Credit Union - Allié de l'eau

University of Michigan Flint, Office of Economic Development - Partenaire académique et organisationnel de soutien aux entrepreneurs

Northwestern Michigan College - Partenaire académique et organisationnel de soutien aux entrepreneurs

University of Michigan Flint, College of Innovation and Technology - Partenaire académique et organisationnel de soutien aux entrepreneurs

Ru4MI - Partenaire académique et organisationnel de soutien aux entrepreneurs

NewLab Detroit - Partenaire organisationnel de soutien aux entrepreneurs

.... et bien d'autres encore

Ensemble, ces organisations travailleront aux côtés du réseau de partenaires d'AquaAction afin de trouver des projets pilotes et des opportunités de carrière pour les innovateurs participants.

AquaAction encourage d'autres commanditaires à soutenir le programme. Pour en savoir plus, consultez aquaaction.org.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes

Les inscriptions pour le défi AquaHacking Binational Grands Lacs et Saint-Laurent 2026 sont maintenant ouvertes. Les étudiants, les établissements d'enseignement, les partenaires commerciaux et les acteurs de soutien à l'écosystème sont invités à participer et à contribuer à la recherche de solutions aux problèmes régionaux urgents liés à l'eau.

Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur :

https://aquaaction.org/fr/our-programs/aquahacking-challenge/aquahacking-binational-2026

Citations :

« Les administrations locales sont en première ligne pour protéger les Grands Lacs et le Saint-Laurent. Des programmes comme AquaHacking jouent un rôle essentiel pour mettre en relation le talent des étudiants et l'esprit d'entreprise avec les défis réels auxquels nos villes sont confrontées chaque jour. »

- Jon Altenberg, président-directeur general, The Great Lakes and St. Lawrence Cities Initiative

« Les Grands Lacs et le Saint-Laurent sont à la fois une responsabilité partagée et une opportunité commune. AquaHacking illustre parfaitement le type de collaboration transfrontalière et d'innovation nécessaires pour relever les enjeux complexes liés à l'eau. En travaillant ensemble, nous pouvons contribuer à assurer un avenir résilient et durable pour la région. »

- David Naftzger, Directeur exécutif, Great Lakes St. Lawrence Governors & Premiers

« Le défi AquaHacking crée une plateforme où les étudiants et les innovateurs peuvent tester leurs idées et collaborer avec des experts du secteur. Réunir cette communauté pour partager des idées à travers les industries et tester ces technologies à l'Urban Tech Xchange permet de développer des solutions et de renforcer les systèmes hydrauliques de notre région, stimulant ainsi l'économie. »

- Kevin Mull, Directeur principal, Bureau de la stratégie urbaine et de l'innovation, cofondateur de Bedrock, Urban Tech Xchange

« La protection de l'eau douce commence au niveau communautaire, dans les rivières et les bassins versants qui alimentent nos quartiers. AquaHacking est une occasion passionnante de mettre en relation des étudiants innovateurs avec les défis réels auxquels sont confrontés la rivière Rouge et la région des Grands Lacs. »

- Ashley Flintoff, Directrice exécutive, Friends of the Rouge

« Les Grands Lacs sont essentiels non seulement pour notre environnement, mais aussi pour la vitalité économique de Detroit et de toute la région. Soutenir AquaHacking, c'est investir dans la prochaine génération d'innovateurs qui développent des solutions visant à renforcer la résilience hydrique, à protéger les ressources en eau douce essentielles et à garantir un avenir durable pour nos communautés et nos industries situées au bord de l'eau. »

- Jonathan C. Kinloch, président du conseil d'administration, Detroit / Wayne County Port Authority

« Les grandes idées ont un impact que lorsqu'elles sont protégées et positionnées pour être développées à grande échelle. AquaHacking offre aux étudiants innovateurs une occasion rare d'associer dès le départ créativité technique et stratégie de propriété intellectuelle. Nous sommes fiers de soutenir un programme qui contribue à transformer les innovations dans le domaine de l'eau en entreprises viables ayant un impact réel. »

- Ashley Sloat, Présidente, Aurora Patents

Quelques faits

Grâce à ses programmes phares, notamment AquaHacking, AquaAction a catalysé le lancement de plus de 120 entreprises spécialisées dans les technologies de l'eau, qui ont abouti à :

Plus de 200 millions de dollars de revenus annuels





Plus de 38 000 piscines olympiques d'eau économisées





Plus de 400 emplois verts créés dans l'économie bleue





D'innombrables autres avantages environnementaux, sociaux et économiques pour les bassins versants.

Pour voir des exemples des anciens gagnants du programme AquaHacking et leur innovations, rendez-vous sur : https://aquaaction.org/fr/portfolio/tech-solutions

À propos d'AquaAction

Chez AquaAction, nous formons des leaders afin de protéger et de restaurer notre ressource la plus vitale : l'eau douce. Nous donnons aux gens, qu'il s'agisse d'étudiants, d'entrepreneurs ou de militants communautaires, les moyens de protéger l'eau douce grâce à l'innovation, à la sensibilisation et à la conservation. En soutenant l'entrepreneuriat, en faisant progresser l'éducation et en favorisant le changement systémique, nous aidons les communautés à renforcer leur résilience et à garantir l'accès à l'eau potable pour les générations futures.

SOURCE AquaAction

Contact pour les médias: Melanie Fontaine, Gestionnaire principale, Communications et Médias, [email protected]