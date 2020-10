SAINT-FÉLICIEN, QC, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, dans le cadre d'une conférence de presse virtuelle avec Moisson Saguenay - Lac-Saint-Jean, l'honorable Marie-Claude-Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un financement maximal de 260 000 $ partagé entre neuf organismes de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean. De ce montant, un financement d'au plus 91 000 $ sera octroyé à Moisson Saguenay-Lac-St-Jean.

Ce financement est disponible dans le cadre du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire de 200 millions de dollars. Il a été réparti entre trois organismes, soit Banques alimentaires Canada, Second Harvest et le Club des petits déjeuners du Canada. Par ailleurs, plus de 2 300 repas ont été fournis à Moisson Saguenay - Lac-Saint-Jean par l'entremise de La Tablée des Chefs, dans le cadre du Fonds.

Ces fonds serviront à acheter de la nourriture et autres biens de première nécessité, à acheter ou à louer de l'équipement et du matériel et à embaucher de l'aide pour pallier la pénurie de bénévoles. Le financement sera aussi utilisé pour transporter et distribuer la nourriture et pour accéder aux nouveaux centres de distribution.

Cette annonce faisait partie de la « visite guidée virtuelle » de la ministre Bibeau dans la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, qui comprenait également : une visite virtuelle d'une serre de Serres Toundra; l'annonce d'un financement de 380 000 $ dans le cadre du Fonds d'urgence pour la transformation, réparti entre quatre transformateurs de la région; une table ronde virtuelle avec des producteurs laitiers de la région.

La COVID-19 a posé d'importants défis aux collectivités de tout le Canada, en particulier aux Canadiens confrontés à l'insécurité alimentaire. La pandémie a mis en lumière l'importance des organismes alimentaires locaux, la nécessité de les soutenir et les services essentiels dont dépendent les Canadiens pour demeurer en santé et en sécurité.

Le Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire a été lancé en avril 2020, pour aider les Canadiens confrontés à l'insécurité alimentaire en raison de la pandémie de COVID-19 à avoir accès à de la nourriture. Ce fonds a financé plus de 1 800 projets individuels dans des collectivités de partout au Canada, et on estime qu'il a permis de servir plus de six millions de repas à plus de deux millions de Canadiens. Le 9 octobre, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un financement additionnel de 100 millions de dollars visant à s'assurer que les collectivités et les organismes pourront continuer de répondre à la demande croissante.

« Les organismes alimentaires locaux travaillent sans relâche pour aider à nourrir les Canadiens et ont besoin plus que jamais de votre soutien. Cet investissement aidera les organismes alimentaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean à faire en sorte que les gens de leur communauté aient accès à des aliments afin de pouvoir continuer à relever d'autres défis. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Merci de nous avoir aidé dans ces moments difficiles où nous en avions grandement besoin. Cela nous a permis de continuer à aider la population souffrant d'insécurité alimentaire. »

- Crystel Gilbert, directrice, Moisson Saguenay-Lac-St-Jean

Une aide a été fournie aux organismes suivants : Moisson Saguenay-Lac-St-Jean, Maison Uashteu, Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine, Moisson d'Alma, Centre des enfants, Centre populaire, Les jardins du coin Laterrière-Jonquière-Chicoutimi, Corporation des loisirs de Saint-François-de-Sales, Service d'intervention de proximité du Domaine-du-Roy.

Le premier montant de 100 millions de dollars investi dans le cadre du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire ont été répartis comme suit :

50 millions de dollars à Banques alimentaires Canada ;

49,2 millions de dollars partagés entre Community Food Centres Canada, Second Harvest, l'Armée du Salut et le Club des petits déjeuners du Canada ;

800 000 $ à La Tablée des Chefs, pour aider l'organisme à préparer et à distribuer des repas aux populations vulnérables, principalement au Québec, par l'entremise des banques alimentaires.

Le 9 octobre, le gouvernement a annoncé un financement additionnel de 100 millions de dollars dans le cadre du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire, en vue d'aider les collectivités et les organismes à répondre aux besoins des Canadiens aux prises avec l'insécurité alimentaire.

Le gouvernement du Canada a aussi lancé le Fonds des infrastructures alimentaires locales, un programme de 50 millions de dollars sur cinq ans, au titre de la Politique alimentaire canadienne, à l'intention des organismes communautaires sans but lucratif. Ce financement soutient des projets tels que l'achat de nouveaux camions réfrigérés et d'équipement de cuisine, des jardins communautaires, l'achat de l'équipement requis pour préparer, entreposer et distribuer la nourriture et l'installation de panneaux solaires et de systèmes d'irrigation, pour ne nommer que ceux-là.

De plus, le gouvernement a lancé un programme de récupération d'aliments excédentaires de 50 millions de dollars, qui vise à déplacer les aliments excédentaires dans le système alimentaire aussi efficacement que possible pour aider les Canadiens vulnérables. Un montant additionnel de 25 millions de dollars a aussi été versé à Nutrition Nord Canada pour assurer la sécurité alimentaire des Canadiens les plus vulnérables dans les régions nordiques.

FICHE D'INFORMATION

Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire d'AAC - 200 millions de dollars

La COVID-19 a des répercussions importantes sur le fonctionnement des organisations qui s'efforcent d'améliorer la sécurité alimentaire et elle a surtout accru les besoins alimentaires des personnes les plus vulnérables.

En avril, le gouvernement a lancé le premier volet du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire (FUSA), une initiative de 200 millions de dollars visant à soutenir les organisations nationales, régionales et locales du Canada capables de venir en aide aux personnes et aux communautés qui sont en situation d'insécurité alimentaire et qui ont été touchées par la COVID-19.

Jusqu'ici, le FUSA a soutenu 1 856 projets dans diverses communautés du Canada.

Détails

Dans le cadre du premier volet de 100 millions de dollars, le gouvernement travaille avec les principales organisations nationales et régionales qui ont un réseau et un système de distribution bien établis pour fournir une aide alimentaire aux personnes dans le besoin.

L'enveloppe de 100 millions de dollars du Fonds d'urgence a été distribuée comme suit :

La capacité des organisations et des communautés à fournir des aliments sains et nutritifs augmentera à mesure qu'elles investiront dans la sécurité alimentaire.

Financement additionnel

Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement additionnel du Fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire le 9 octobre 2020. D'autres précisions sur l'administration de cette aide financière additionnelle seront fournies sous peu.

Distribution des fonds (Informations basées sur des rapports publiés par des organismes nationaux. Veuillez communiquer avec ces organismes pour toute question liée à la distribution des fonds).

Responsable Nom du bénéficiaire Ville/municipalité/ communauté État du financement Montant

approuvé Banques alimentaires Canada Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean Chicoutimi Approuvé 91 777 $ La Tablée des Chefs Moisson Saguenay Chicoutimi Approuvé Dons d'aliments évalués à 2 700 $ Second Harvest Food Support Committee Maison Uashteu Mashteuiatsh Approuvé 18 812 $ Club des petits déjeuners du Canada Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine (pour l'épicerie communautaire Le Garde-Manger Dolbeau-Mistassini Approuvé 34 600 $ Club des petits déjeuners du Canada Moisson d'Alma Alma Approuvé 4 800 $ Club des petits déjeuners du Canada Centre des enfants Chicoutimi Approuvé 1 200 $ Club des petits déjeuners du Canada Centre populaire Roberval Approuvé 11 400 $ Club des petits déjeuners du Canada Les jardins du coin L.J.C. (Laterrière-Jonquière-Chicoutimi) Chicoutimi Approuvé 3 000 $ Club des petits déjeuners du Canada Corporation des loisirs de Saint-François-de-Sales Saint-François-de-Sales Approuvé 4 500 $ Club des petits déjeuners du Canada Service d'intervention de proximité du Domaine-du-Roy Roberval Approuvé 90 000 $





Montant total approuvé 262 789 $

