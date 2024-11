Le gouvernement du Canada investit dans le tourisme en Colombie-Britannique afin d'attirer les touristes et de stimuler la croissance économique locale.

PRINCE GEORGE, BC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - La Colombie-Britannique propose des attractions naturelles à couper le souffle et offre des expériences de loisirs de plein air uniques qui amènent le monde à notre porte. Important pour l'économie du Canada, le tourisme crée de bons emplois dans les communautés, qu'il s'agisse des grands centres urbains, des zones rurales et isolées ou des communautés autochtones. Dans le nord de la Colombie-Britannique, les propriétaires d'entreprises touristiques, les gestionnaires ainsi que les gens en entrepreneuriat nourrissent des projets ambitieux, et PacifiCan est là pour les soutenir.

Image du centre d'information touristique de Prince George. Le texte se lit comme suit : Des organisations du nord de la Colombie-Britannique reçoivent plus de 950 000 $ pour créer des expériences de plein air mémorables et promouvoir le tourisme dans les collectivités rurales (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 950 000 $ à cinq organisations du nord de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme de PacifiCan. Ce financement permettra d'améliorer les loisirs de plein air, d'augmenter l'achalandage touristique dans les petites collectivités et les régions rurales, ainsi que de prolonger la saison touristique de la région.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, Tourisme Prince George reçoit un financement de 250 000 $ pour rénover un nouvel espace et aménager l'espace extérieur environnant. Les principales améliorations comprennent l'installation d'une patinoire en plein air et la création d'un marché des fournisseurs dynamique dans le centre-ville de Prince George. Le marché mettra en valeur le travail des artisans locaux lors de festivals et de conférences, favorisant ainsi les liens communautaires et la culture. Ces améliorations enrichiront l'expérience des visiteurs, appuieront les petites entreprises et stimuleront l'économie touristique locale.

Le club de ski Caledonia Nordic Ski Club de Prince George reçoit 234 650 $ pour construire les premières pistes pavées pour ski à roulettes et compétition de biathlon au Canada. Le financement de PacifiCan appuiera la conception et la construction de 2,5 kilomètres de pistes, d'un stade de ski de fond et d'un aréna de biathlon. Ce projet offrira des possibilités de loisirs tout au long de l'année à la collectivité et rehaussera la réputation de Prince George en tant que destination de choix pour le tourisme sportif.

Les autres investissements annoncés aujourd'hui sont les suivants :

250 000 $ pour le terrain de golf Alder Hills Golf Course de Prince George pour l'agrandissement de ses installations;

24 500 $ à la North Coast Ecology Centre Society de Prince Rupert pour la modernisation de son centre d'éducation saisonnier, qui met en valeur la diversité écologique de la région;

198 235 $ au village de Granisle pour l'amélioration des commodités du terrain de camping New Beach, près du lac Babine.

De plus amples renseignements sur les organisations bénéficiant d'un financement sont offerts dans le document d'information ci-dessous.

Des projets comme ceux annoncés aujourd'hui offrent des expériences mémorables aux touristes du Canada et de l'étranger. Ils créent des emplois, participent à la croissance de l'économie locale, enrichissent les communautés et font de la Colombie-Britannique une destination de choix.

Citations

« Le nord de la Colombie-Britannique abrite des attractions touristiques de calibre mondial qui mettent en valeur la beauté naturelle époustouflante ainsi que l'histoire et la culture riches de notre province. PacifiCan est là pour aider ces organisations à créer des expériences mémorables pour les visiteuses et visiteurs et à saisir les occasions de croissance. Les projets annoncés aujourd'hui stimuleront le tourisme dans les petites collectivités rurales, créeront de bons emplois et renforceront l'économie locale. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« De ses montagnes majestueuses jusqu'à ses côtes captivantes, la Colombie-Britannique a tout pour plaire aux touristes. Voilà pourquoi nous aidons l'industrie touristique de la Colombie-Britannique à croître et à prospérer grâce au Programme pour la croissance du tourisme. Cet important financement signifie que les entreprises et les organisations peuvent prendre de l'expansion, créer des emplois et attirer davantage de touristes dans le Lower Mainland. J'ai hâte de constater les effets qu'auront ces fonds sur les années à venir! »

-L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à PacifiCan de sa généreuse contribution, qui nous permet d'améliorer l'offre de notre communauté grâce à la rénovation de notre nouveau centre d'information touristique, au développement d'un marché de conteneurs en plein air et à la création d'une patinoire en toute saison. Ce soutien témoigne de son engagement à enrichir notre infrastructure touristique locale, à favoriser la croissance économique et à améliorer l'expérience des visiteurs à Prince George. Ensemble, nous construisons une communauté dynamique dont les habitants et les visiteurs peuvent profiter toute l'année. »

-Colin Carson, directeur général, Tourisme Prince George

« Les pistes pavées de ski à roulettes et de biathlon font partie de notre plan stratégique et de la vision de Caledonia Nordic depuis plus de 10 ans, et il est incroyable de voir cette vision devenir une réalité dans notre communauté. Nous sommes très reconnaissants à PacifiCan et à la province de la Colombie-Britannique pour le partenariat financier qui a rendu cela possible. Premières pistes de compétition de ski à roulettes et de biathlon construites à cet effet au Canada, ces pistes pavées suscitent déjà l'intérêt des gens de toute la province, ainsi que des ressortissants nationaux et internationaux, tant pour l'entraînement que pour les compétitions. Elles offrent également un environnement d'entraînement sûr à nos athlètes de Caledonia Nordic, qui comprennent également la nouvelle équipe de ski nordique de l'Université de la Colombie-Britannique. Au niveau mondial, ces pistes pavées sont également considérées comme un facteur de changement pour nos athlètes nordiques canadiens, qui peuvent ainsi devenir plus compétitifs par rapport à leurs homologues européens (qui ont l'avantage de disposer de nombreuses installations de ski à roulettes et de biathlon en Europe). Les pistes ont également été conçues pour soutenir le biathlon et le ski à roulettes paralympiques ainsi que le ski à roulettes récréatif et contribuer à la réalisation de la vision du club de ski Caledonia Nordic, destiné à devenir un centre nordique ouvert toute l'année. »

-Kevin Pettersen, gestionnaire de projet, club de ski Caledonia Nordic Ski Club

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le Programme pour la croissance du tourisme (PCT) est un élément clé de la nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie touristique du Canada.

Dans le cadre de ce programme national de 108 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises, les organismes à but non lucratif et les collectivités, notamment les collectivités autochtones, à concevoir des attractions et des expériences touristiques locales qui font du Canada une destination de choix.

En Colombie-Britannique, le tourisme emploie plus de 84 000 personnes. Plus de 16 650 entreprises touristiques sont exploitées en Colombie-Britannique.

En 2021, l'industrie touristique de la Colombie-Britannique a généré 13,5 milliards de dollars en revenus.

Liens connexes :

Suivez-nous

Suivez PacifiCan sur X et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

Document d'information

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 950 000 $ à cinq organisations du nord de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme de PacifiCan. Ce financement permettra d'améliorer les loisirs de plein air, d'accroître le nombre de visiteuses et visiteurs dans les petites collectivités et les régions rurales, ainsi que de prolonger la saison touristique de la région.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Terrain de golf Alder Hills Golf Course

250 000 $

Le financement servira à agrandir les installations du terrain de golf Alder Hills Golf Course à Prince George par l'installation d'un belvédère chauffé et l'ajout de deux baies de frappe virtuelle dotées de la technologie Toptracer pour le suivi des prises de vue et les jeux interactifs. Ces améliorations clés amélioreront l'expérience des visiteurs et permettront à Alder Hills d'accueillir des événements de grande envergure et de soutenir l'économie locale tout au long de l'année.

Club de ski Caledonia Nordic Ski Club

234 650 $

Le financement aidera le club de ski Caledonia Nordic Ski Club à construire à Prince George les premières pistes pavées pour ski à roulettes et compétition de biathlon au Canada. Il appuiera la conception et la construction de 2,5 kilomètres de pistes, d'un stade de ski de fond et d'un aréna de biathlon. Ce projet offrira des possibilités de loisirs tout au long de l'année à la collectivité et rehaussera la réputation de Prince George en tant que destination de choix pour le tourisme sportif.

North Coast Ecology Centre Society

24 500 $

Le financement servira à moderniser le centre d'éducation saisonnier de la North Coast Ecology Centre Society à Prince Rupert, avec des expositions et des infrastructures améliorées pour mettre en valeur les écosystèmes riches et diversifiés de la région de la North Coast. Cette initiative stimulera le tourisme local, créera des emplois et favorisera la préservation de l'environnement et de la culture.

Tourisme Prince George

250 000 $

Le financement servira à la rénovation d'un nouvel espace et à l'aménagement de l'espace extérieur environnant. Les principales améliorations comprennent l'installation d'une patinoire en plein air et la création d'un marché des fournisseurs dynamique. Le marché mettra en valeur le travail des artisans locaux lors de festivals et de conférences, favorisant ainsi les liens communautaires et la culture. Ces améliorations enrichiront l'expérience touristique, appuieront les petites entreprises et stimuleront l'économie touristique locale.

Village de Granisle

198 235 $

Le financement aidera à améliorer les commodités du terrain de camping New Beach près du lac Babine, le plus long lac naturel de la Colombie-Britannique. Situé dans la région éloignée de Nechako en Colombie-Britannique, Granisle offre des paysages magnifiques, ce qui en fait une destination de choix pour les loisirs de plein air et l'aventure. Les améliorations au terrain de camping attireront plus de touristes toute l'année, encouragera des séjours plus longs et soutiendra les entreprises locales.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Personnes-ressources: Haley Hodgson, Conseillère principale en communications, Bureau du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications par intérim, PacifiCan, [email protected]