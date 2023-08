YELLOWKNIFE, NT, le 1er août 2023 /CNW/ - Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr où vivre. Les investissements dans des logements sûrs, inclusifs et stables aident les Canadiens en situation d'itinérance ou à risque de le devenir à accéder aux services de soutien communautaires dont ils ont besoin en vue d'obtenir un logement.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, et Eleanor Young, présidente et chef de la direction de la Société d'habitation des Territoires du Nord Ouest, ont annoncé un financement fédéral de 860 180 $ pour deux projets de prévention de l'itinérance dans des collectivités autochtones dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Par l'intermédiaire de la Société d'habitation des Territoires du Nord Ouest, le gouvernement du Canada a versé un montant de 532 590 $ au refuge pour itinérants et au centre de réchauffement d'urgence d'Inuvik pour des améliorations et des activités essentielles. Ce financement soutient l'élaboration de programmes axés sur les Autochtones et permet d'offrir des lits d'hébergement d'urgence et des services d'aiguillage.

La Société d'habitation K'asho Got'ine à Fort Good Hope a reçu un financement de 327 590 $ pour le programme d'aide à la vie autonome Ka'du'yi'le. Des travaux de modernisation des immobilisations sont effectués dans le logement de transition supervisé pour hommes pour qu'il demeure sûr et sécuritaire. Le financement appuie également l'élaboration de programmes et les services de logement et d'aiguillage.

Citations

« Chaque Canadien mérite d'avoir un endroit sûr où vivre. Les Canadiens en situation d'itinérance comptent parmi les personnes les plus vulnérables de notre pays. Nous devons veiller à ce qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Notre gouvernement est fier de s'associer à des organisations du Nord qui dirigent des programmes essentiels à la prévention et à la réduction de l'itinérance dans les collectivités à l'échelle des Territoires du Nord-Ouest. Les programmes dans lesquels nous investissons ne sont pas seulement des moyens de fournir un toit aux itinérants. Ils permettent à ceux-ci d'avoir une meilleure vie et une existence plus sûre, sans délaisser personne. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La mission de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest est d'améliorer le bien-être des personnes et des collectivités par l'octroi d'un accès équitable à des services de soutien au logement de qualité aux personnes qui en ont le plus besoin. Cette mission peut seulement être accomplie grâce aux partenariats comme ceux-ci, dans le cadre desquels un financement fédéral appuie des projets qui ont des effets réels dans la vie de nos résidents. Le refuge pour itinérants et le centre de réchauffement d'urgence d'Inuvik sont des endroits sûrs pour les personnes qui en ont besoin. Ce financement appuiera les programmes et les services importants qui y sont offerts. »

Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

« La stratégie Vers un chez-soi est très importante pour la Société d'habitation K'asho Got'ine, car elle lui permet de gérer efficacement Kaduyile, notre logement de transition pour hommes. Il s'agit d'un des premiers logements de ce type dans une petite collectivité des Territoires du Nord-Ouest dirigé par et pour celle-ci. Dans la plupart des cas, les membres de petites collectivités comme celle de Fort Good Hope qui ont besoin de services de soutien au logement et de gestion des cas intégrés sont obligés de quitter leur communauté d'origine pour bénéficier de ces services. La stratégie Vers un chez-soi a permis à nos résidents ayant besoin de soutien au logement de rester à Fort Good Hope, où ils continuent d'être entourés de leur famille et de leurs amis et où ils maintiennent leurs liens avec leur culture. »

Arthur Tobac, directeur des opérations, Société d'habitation K'asho Got'ine

Faits en bref

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement du Canada est un plan décennal ambitieux de plus de 72 milliards de dollars qui permet à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi.

est un plan décennal ambitieux de plus de 72 milliards de dollars qui permet à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. Lancée en avril 2019, Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance est un programme communautaire visant à prévenir et à réduire l'itinérance dans l'ensemble du Canada . Ce programme offre un soutien et un financement directs aux collectivités désignées (centres urbains), autochtones, territoriales et rurales et éloignées à l'échelle du Canada en vue de les aider à répondre à leurs besoins locaux en ce qui concerne l'itinérance.

. Ce programme offre un soutien et un financement directs aux collectivités désignées (centres urbains), autochtones, territoriales et rurales et éloignées à l'échelle du en vue de les aider à répondre à leurs besoins locaux en ce qui concerne l'itinérance. La stratégie Vers un chez-soi appuie également les objectifs de la Stratégie nationale sur le logement, notamment ceux d'aider les Canadiens les plus vulnérables à conserver un logement sûr, stable et abordable et de réduire l'itinérance chronique à l'échelle nationale de 50 % d'ici l'exercice 2027-2028.

Le gouvernement du Canada investi près de 4 milliards de dollars sur neuf ans dans la lutte contre l'itinérance grâce à la stratégie Vers un chez-soi, notamment un financement versé dans le cadre du Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19, de l'Énoncé économique de l'automne de 2020 et des budgets de 2021 et de 2022.

investi près de 4 milliards de dollars sur neuf ans dans la lutte contre l'itinérance grâce à la stratégie Vers un chez-soi, notamment un financement versé dans le cadre du Plan d'intervention économique pour répondre à la COVID-19, de l'Énoncé économique de l'automne de des budgets de de 2022. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, offre du soutien aux Canadiens qui ont besoin d'un logement et présente des résultats de recherche et des conseils impartiaux sur le logement à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et à l'industrie du logement. L'objectif de la SCHL est de faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site schl.ca ou nous suivre sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Liens connexes

À propos de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/index-fra.html

Document d'information - Vers un chez-soi

https://www.infrastructure.gc.ca/homelessness-sans-abri/backgrounder-doc-dinformation-fra.html

Stratégie nationale sur le logement

https://www.chezsoidabord.ca/

Stratégie nationale sur le logement

https://www.chezsoidabord.ca/carte-des-initiatives-de-financement-pour-le-logement

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : https://www.infrastructure.gc.ca/

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Shiraz Keushgerian, Attaché de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected] ; Tami Johnson, Gestionnaire des communications, Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, 867-767-9328, [email protected]